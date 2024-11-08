Huawei’nin yeni amiral gemisi kamera özellikleriyle ön plana çıkacak

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Huawei'nin Pura 80 serisi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Şirketin yeni amiral gemisi serisi, önceki modellere göre önemli bir yenilik olan gelişmiş periskop telefoto lensle geleceği belirtiliyor. Bu lens sayesinde kullanıcılara yüksek çözünürlüklü yakınlaştırma imkanının sunulması bekleniyor. Duyumcu Digital Chat Station’a göre, Pura 80 serisinin 2025’in ikinci çeyreğinde tanıtılacağı ifade edildi.

Huawei, kısa bir süre önce P70 serisinin yerine Pura 70 serisini tanıtarak bir yeniliğe imza atmıştı. Pura 70 serisi, bir inçlik geri çekilebilir lensi ve hafif tasarımı ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu özellik, görüntü kalitesini iyileştirirken cihazın kompakt yapısını da korudu. Ultra yüksek hızda çekim yapabilmesi ve makro telefoto özellikleri ile Pura 70 serisi oldukça beğeni topladı. Şimdi ise Pura 80 serisinin, bu özellikleri daha da ileri taşıyarak kullanıcıya daha üst düzey bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

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Sızıntılara göre, Pura 80 serisinde geniş fotosensitif alanı ve LOFIC teknolojisiyle dikkat çeken OmniVision OV50X sensör kullanılacak. Bu sensör sayesinde, yüksek parlaklık gerektiren sahnelerde daha fazla ışık detayı yakalanabilecek ve fotoğraflarda renkler gerçeğe en yakın şekilde sunulacak. Huawei, hem Pura 70 serisinde hem de yeni Pura 80 serisinde görüntüleme teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Pura 80 serisinin Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra gibi çeşitli modeller içermesi bekleniyor. Bu serinin, yeni periskop telefoto lens ve gelişmiş makro özellikleriyle amiral gemisi seviyesinde güçlü bir seçenek olarak piyasaya çıkması öngörülüyor.

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Huawei Pura 80 serisi kamera özellikleriyle ön plana çıkacak