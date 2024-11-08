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    Huawei’nin yeni amiral gemisi kamera özellikleriyle ön plana çıkacak

    Çinli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda Pura 80 serisi üzerine yoğunlaşmış durumda. Gelen bilgiler bu telefonun özellikle kamerasıyla dikkat çekeceğini gösteriyor.

    Huawei Pura 80 serisi kamera özellikleriyle ön plana çıkacak Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin Pura 80 serisi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Şirketin yeni amiral gemisi serisi, önceki modellere göre önemli bir yenilik olan gelişmiş periskop telefoto lensle geleceği belirtiliyor. Bu lens sayesinde kullanıcılara yüksek çözünürlüklü yakınlaştırma imkanının sunulması bekleniyor. Duyumcu Digital Chat Station’a göre, Pura 80 serisinin 2025’in ikinci çeyreğinde tanıtılacağı ifade edildi.

    Huawei, kısa bir süre önce P70 serisinin yerine Pura 70 serisini tanıtarak bir yeniliğe imza atmıştı. Pura 70 serisi, bir inçlik geri çekilebilir lensi ve hafif tasarımı ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu özellik, görüntü kalitesini iyileştirirken cihazın kompakt yapısını da korudu. Ultra yüksek hızda çekim yapabilmesi ve makro telefoto özellikleri ile Pura 70 serisi oldukça beğeni topladı. Şimdi ise Pura 80 serisinin, bu özellikleri daha da ileri taşıyarak kullanıcıya daha üst düzey bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

    Sızıntılara göre, Pura 80 serisinde geniş fotosensitif alanı ve LOFIC teknolojisiyle dikkat çeken OmniVision OV50X sensör kullanılacak. Bu sensör sayesinde, yüksek parlaklık gerektiren sahnelerde daha fazla ışık detayı yakalanabilecek ve fotoğraflarda renkler gerçeğe en yakın şekilde sunulacak. Huawei, hem Pura 70 serisinde hem de yeni Pura 80 serisinde görüntüleme teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik önemli adımlar atıyor.

    Pura 80 serisinin Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra gibi çeşitli modeller içermesi bekleniyor. Bu serinin, yeni periskop telefoto lens ve gelişmiş makro özellikleriyle amiral gemisi seviyesinde güçlü bir seçenek olarak piyasaya çıkması öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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