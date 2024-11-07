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    Realme GT7 Pro’nun yedek parça fiyatları belli oldu

    Realme’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu GT7 Pro geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Şimdi ise yeni amiral gemisinin yedek parça fiyatları açıklandı.

    Realme GT7 Pro’nun yedek parça fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Realme, 2024 yılı amiral gemisi modeli GT7 Pro'yu tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 6.500 mAh kapasiteli "Titan batarya" ile donatılmış olup, yaklaşık 500$ başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

    Yeni bir haber olaraksa Realme, GT7 Pro'nun yedek parça fiyatlarını resmi internet sitesinde açıkladı. Bu fiyatlar, cihaz sahiplerine olası tamir masrafları hakkında bilgi veriyor. Bazı yedek parça fiyatları şu şekilde:

    • Anakart (12GB+256GB): yaklaşık 340$
    • Anakart (12GB+512GB): yaklaşık 356$
    • Anakart (16GB+1TB): yaklaşık 388$
    • Anakart (16GB+256GB): yaklaşık 348$
    • Anakart (16GB+512GB): yaklaşık 369$
    • Batarya: yaklaşık 34$
    • Batarya Kapağı: yaklaşık 37$
    • Alt Kart (USB portu): yaklaşık 7$
    • Arka Kamera (Telefoto): yaklaşık 55$
    • Arka Kamera (Geniş Açı): yaklaşık 13$
    • Arka Kamera (Ana Kamera): yaklaşık 45$
    • Ekran: yaklaşık 137$
    • Ön Kamera (Ana): yaklaşık 20$
    • Adaptör: yaklaşık 22$
    • Veri Kablosu: yaklaşık 5$
    • Hoparlör: yaklaşık 7$

    Realme, bu fiyatların ulusal düzeyde sabit tamir ücreti kılavuzu olarak belirlendiğini ve garanti kapsamındaki cihazlar için geçerli koşullar sağlandığında onarımların ücretsiz yapılacağını belirtiyor. Şirket ayrıca belirli dönemlerde pil değişimi gibi bazı tamirler için sabit fiyatlı kampanyalar sunarak, garanti dışındaki tamirlerde de indirimli fiyatlar sağlıyor.

    Realme GT7 Pro, dünyada ilk kez kullanılan Eco² Sky Ekran özelliğiyle dikkat çekiyor ve 2.000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor. Ayrıca, polarize olmayan doğal ışık koruma teknolojisi sayesinde kullanıcıların göz sağlığına katkı sağlanıyor. Samsung’un özel olarak ürettiği bu panel, canlı görseller sunarken göz yorgunluğunu minimuma indiriyor.

    Cihaz, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle yüksek işlem gücü, gelişmiş grafik performansı ve optimize edilmiş enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, Realme, CATL ile iş birliği yaparak geliştirdiği 6.500 mAh kapasiteli "Titan Batarya" sayesinde 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu özellik, yoğun bir tempoda olan kullanıcılar için uzun pil ömrü ve hızlı şarj avantajı sağlıyor.

    Kamera özelliklerine gelince, Realme GT7 Pro, 50 megapiksel ultra ışık periskop telefoto kamera ile öne çıkıyor. 1/1.95” sensör boyutuna sahip bu kamera, 3x büyütme yeteneği ile telefoto çekimlerde üstün detaylar sunarken, yapay zeka destekli süper çözünürlük özelliğiyle görüntü kalitesini daha da artırıyor. Cihaz ayrıca 6x kayıpsız zoom ve maksimum 120x yakınlaştırma kapasitesine sahip. Ana kamera olarak 1/1.56” sensörlü 50 megapiksel bir kamera ve 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kameralar, ultra net canlı görüntüler yakalamayı ve Dolby Vision HDR videolar kaydetmeyi mümkün kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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