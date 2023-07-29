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    Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu Huawei Mate 60'ın render görüntüleri ortaya çıktı. Peki yaklaşmakta olan akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz..
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    Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı: İşte
    Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımlarından büyük oranda etkilendi. Ancak teknoloji devi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Huawei Mate 60 çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Son olarak Huawei Mate 60'ın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için Huawei Mate 60 serisinin Mate 60 ve 60 Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Daha önce her iki telefonun, ön bölümde 3D ToF ve çift kamera sensörlerini içeren dinamik ada tasarımına geçiş yapacağı iddia edilmişti. Yeni paylaşılan render görüntüleri ise cihazın arka bölümde devasa bir kamera adasına sahip olacağını gösteriyor. 

    Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı: İşte Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu bölümde, ''XMAGE'' etiketi, bir adet led flaş ve üçlü kamera kurulumu konumlandırılmış. Bunlar kuvvetle muhtemel birincil, geniş açı ve periskop olacak. Çerçevenin sol bölümüne ise güç ve ses açma tuşları eşlik ediyor.

    Huawei Mate 60 özellikleri (beklenen)

    Mevcut raporlara göre Huawei Mate 60, ön yüzünde 1,5K ( 1.224x2.700 piksel) çözünürlük sunan 6,7 inç OLED panele sahip olacak. Bunun dışında cihazın hangi yonga seti tarafından destekleneceği henüz net değil. Niketim bazı raporlar, yeni bir Kirin çipine işaret ediyor.

    Öte yandan tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Hatırlayacak olursak Huawei Mate 50 serisi, Eylül 2022'de vitrine çıkmıştı. Bu nedenle daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı düşünüyoruz. 

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