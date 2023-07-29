Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Huawei Mate 60 render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için Huawei Mate 60 serisinin Mate 60 ve 60 Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Daha önce her iki telefonun, ön bölümde 3D ToF ve çift kamera sensörlerini içeren dinamik ada tasarımına geçiş yapacağı iddia edilmişti. Yeni paylaşılan render görüntüleri ise cihazın arka bölümde devasa bir kamera adasına sahip olacağını gösteriyor.
Huawei Mate 60 özellikleri (beklenen)
Mevcut raporlara göre Huawei Mate 60, ön yüzünde 1,5K ( 1.224x2.700 piksel) çözünürlük sunan 6,7 inç OLED panele sahip olacak. Bunun dışında cihazın hangi yonga seti tarafından destekleneceği henüz net değil. Niketim bazı raporlar, yeni bir Kirin çipine işaret ediyor.
Öte yandan tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Hatırlayacak olursak Huawei Mate 50 serisi, Eylül 2022'de vitrine çıkmıştı. Bu nedenle daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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