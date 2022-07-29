Huawei S86 Pro dev akıllı ekran duyuruldu

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Son dönemde ürün gamına akıllı ekran olarak tanımladığı Harmony işletim sistemli monitörleri de ekleyen Huawei bu hafta yeni bir ürün tanıttı. Huawei S86 Pro en büyük monitör ünvanını alabilir.

Huawei S86 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei S86 Pro akıllı ekran 86 inçlik boyuta sahip. DCI-P3 renk gamını kullanan ekran 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Honghu görüntü optimizasyon motoru ile daha canlı renkler elde edilirken HDR Vivid teknolojisi ile de dinamik kontrast sunuluyor.

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İki tweeter yanında 4 adet 10W sürücüsü olan ses sistemi1.6L ses boşluğuna sahip. 75Hz düşük frekanslara ulaşabilirken kablosuz olarak 4 adet de Sound X hoparlör eklenmiş. Ayrıca yoğun bir 5.1 kanal ses tecrübesi de sunuluyor.

HarmonyOS 3.0 işletim sistemi ile birlikte pek çok uygulamaya erişebilirken akıllı cihazların kontrolü de sağlanabiliyor. Dokunmatik kumandası yanında uygulama kontrolü de mevcut. Huawei S86 Pro akıllı ekran 2075$ fiyat etiketine sahip.

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Huawei S86 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı