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    Huawei, sahte kulaklık satıcısını çökertti: Huawei'nin adını kullanıyor

    Huawei, kendi marka adını kullanan sahte bir kulaklık satıcısına dev bir tazminat davası açtı. Davada 330.000'den fazla kulaklık satıldığı belirtiliyor. İşte detaylar
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    Huawei, sahte kulaklık satıcısını çökertti! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde sahne teknolojik ürünler, markaların itibarına, kârlarına ve hatta ciddi ekonomik sonuçlara yol açabiliyor. Bunun yeni bir örneği ile karşı karşıya kalan Huawei, ürünlerini satmak için kendi markasını kullanan sahte bir kulaklık üreticisine dava açtı. Satıcının sahte kulaklıklar üzerinden 4.06 milyon yuan gelir kazandığı belirtiliyor.

    Sahte Huawei kulaklıklar 330.000'den fazla satıldı

    Mahkeme belgelerine göre Huawei, satış ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'de yer alan Zhang Moumou isimli bir satıcıya dava açtı. Satıcının ürün listelerinin birçok yerinde Huawei marka adını kullandığını belirten teknoloji devi, kulaklıkların toplam satış değerinin 4.09 milyon yuan olduğu ve 330.000'den fazla ürün satıldığını vurguladı.

    Söz konusu davanın sonucu ise Huawei lehine oldu. Mahkeme, ürünlerde Huawei isminin kullanmasının ticari marka ihlali oluşturduğunu belirterek satıcının ekonomik kayıplar ve makul masraflar için 403.000 yuan tazminat ödemesine karar verdi. Ancak satılan kulakların küresel pazara açılıp açılmadığı henüz bilinmiyor.

    Ayrıca Huawei, kendi markasını kullanan sahte kulaklıklara karşı ilk kez harekete geçmiyor. Bu yılın Nisan ayında sahte kulaklıklar satan bir dijital mağaza, 150.000 yuan para cezasına çarptırılmıştı. Mayıs ayında ise Huawei, benzer bir websitesinden tazminat olarak 1 milyon yuan (143 bin dolar) kazandı.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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