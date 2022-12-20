Huawei, sahte kulaklık satıcısını çökertti: Huawei'nin adını kullanıyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde sahne teknolojik ürünler, markaların itibarına, kârlarına ve hatta ciddi ekonomik sonuçlara yol açabiliyor. Bunun yeni bir örneği ile karşı karşıya kalan Huawei, ürünlerini satmak için kendi markasını kullanan sahte bir kulaklık üreticisine dava açtı. Satıcının sahte kulaklıklar üzerinden 4.06 milyon yuan gelir kazandığı belirtiliyor.

Sahte Huawei kulaklıklar 330.000'den fazla satıldı

Mahkeme belgelerine göre Huawei, satış ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'de yer alan Zhang Moumou isimli bir satıcıya dava açtı. Satıcının ürün listelerinin birçok yerinde Huawei marka adını kullandığını belirten teknoloji devi, kulaklıkların toplam satış değerinin 4.09 milyon yuan olduğu ve 330.000'den fazla ürün satıldığını vurguladı.

Söz konusu davanın sonucu ise Huawei lehine oldu. Mahkeme, ürünlerde Huawei isminin kullanmasının ticari marka ihlali oluşturduğunu belirterek satıcının ekonomik kayıplar ve makul masraflar için 403.000 yuan tazminat ödemesine karar verdi. Ancak satılan kulakların küresel pazara açılıp açılmadığı henüz bilinmiyor.

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Ayrıca Huawei, kendi markasını kullanan sahte kulaklıklara karşı ilk kez harekete geçmiyor. Bu yılın Nisan ayında sahte kulaklıklar satan bir dijital mağaza, 150.000 yuan para cezasına çarptırılmıştı. Mayıs ayında ise Huawei, benzer bir websitesinden tazminat olarak 1 milyon yuan (143 bin dolar) kazandı.

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