Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı

Huawei, Weibo hesabında Mate 40 serisinin ilk resmi görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel cihazın görmeye pek alışık olmadığımız türden bir kamera ünitesine sahip olacağını gösteriyor.İlginizi Çekebilir Huawei Mate 30'un tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri internete düştü
Ayrıca Bkz. "Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02"
Akıllı telefondaki kamera sensörleri "sekizgen modüle" yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkacak. Poster ayrıca cihazın kırmızı güç tuşunu da gözler önüne seriyor.
Lansman 22 Ekim'de
Huawei Mate 40 serisinin Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS PORSCHE DESIGN olmak üzere dört farklı model içereceğini hatırlatalım. Akıllı telefonlar Kirin 9000 yonga setinden güç alacaklar.
Ayrıca yüksek tazeleme oranı sunan AMOLED ekran, çoklu kamera sistemi ve 4.500-5.000 mAh pille donatılacaklarını belirtelim. Huawei Mate 40 serisin tanıtımı 22 Ekim tarihinde yapılacak.
https://weibo.com/1839167003/Jp6FctMsg Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS