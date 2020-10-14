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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı

    Huawei yeni amiral gemisi telefonlarını 22 Ekim tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket sekizgen kamera tasarımına sahip Mate 40'ın ilk resmi görüntüsünü yayınladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, Weibo hesabında Mate 40 serisinin ilk resmi görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel cihazın görmeye pek alışık olmadığımız türden bir kamera ünitesine sahip olacağını gösteriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02"

    Akıllı telefondaki kamera sensörleri "sekizgen modüle" yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkacak. Poster ayrıca cihazın kırmızı güç tuşunu da gözler önüne seriyor.

    Lansman 22 Ekim'de

    Huawei Mate 40 serisinin Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS PORSCHE DESIGN olmak üzere dört farklı model içereceğini hatırlatalım. Akıllı telefonlar Kirin 9000 yonga setinden güç alacaklar.

    Ayrıca yüksek tazeleme oranı sunan AMOLED ekran, çoklu kamera sistemi ve 4.500-5.000 mAh pille donatılacaklarını belirtelim. Huawei Mate 40 serisin tanıtımı 22 Ekim tarihinde yapılacak.



    https://weibo.com/1839167003/Jp6FctMsg Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Bu mükemmel esprini neye borçluyuz? Çatal bıçak setine mi
    Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf.
    Mate 40 Pro Plus 512 veya 1TB hafıza ile gelir ve 2K+ 90 veya 120Hz ekran ile gelirse direk satın alırım
    1 Yanıt Yanıtla
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    Whowert is back 1 hf. DH Misafiri
    Dostum direklerin piyasası şu an yüksek. Biraz daha beklemeni tavsiye ederim.
    Yanıtla +2
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    glumerna (hiko baba) 1 hf.
    imeil atılsa peynir ekmek gibi satar
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    İçerikte güzel yazılmış ancak başlık yanlış. Sekizgen kamera diye bir şey yok :) Sekizgen tasarımlı veya içerikte yazıldığı gibi sekizgen modül tasarımlı şeklinde başlık atılması daha doğru.
    Yanıtla +1
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    ABD ambargosu olmasa tam alınacak telefonlar çıkartıyor Huawei.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. FlyingUnderpants
    Google dan eksik olması çok bir eksi değil aslında ama huawei gene fiyatları yüksek tutuyor şu telefon 7000 tl falan olsa Türkiye de ama nerdee
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