Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02

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Samsung konusunda güvenilir haber kaynaklarından biri olan SamMobile'ın raporuna göre yaklaşan cihazların kod adı SM-A025F, SM-A025F / DS, SM-M025F / DS, SM-M025M ve SM-M025M / DS olarak belirlendi. Bu cihazlar ticari pazara Galaxy A02 ve Galaxy M02 isimleri altında girecek.

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Benzer teknik özelliklere sahip olacaklar

Kaynak, her iki akıllı telefonla ilgili bilgilerin tek bir belgede bulunduğuna dikkat çekiyor. Bundan da Galaxy A02 ve Galaxy M02'nin neredeyse aynı özelliklere sahip olabileceği anlamını çıkarmak mümkün. Söylentilere göre cihazların donanımlarında HD+ çözünürlüğe sahip 5.7 inç LCD ekran yer alacak. Önde 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak ve 13 ve 2 milyon piksellik sensörler çift ana kameranın bir parçası olacak.

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Akıllı telefonlar sekiz çekirdekli ucuz bir işlemciye, muhtemelen bir Snapdragon 450 yonga setine dayanacak. 2 GB RAM ve 32 GB kapasiteli bir depolama biriminin (microSD kart desteğiyle) varlığından bahsediliyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A02 ve Galaxy M02'nin pil kapasitelerinin ise 3.500mAh olması kuvvetle muhtemel. Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan cihazların fiyatlarının ise 150 doları geçmemesi bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-working-entry-level-smartphones-galaxy-a02-m02/

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