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    Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02

    Sızan son bilgilere göre teknoloji devi Samsung, yakın bir zamanda iki giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modeller Galaxy A02 ve Galaxy M02 olarak adlandırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02
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    Samsung konusunda güvenilir haber kaynaklarından biri olan SamMobile'ın raporuna göre yaklaşan cihazların kod adı SM-A025F, SM-A025F / DS, SM-M025F / DS, SM-M025M ve SM-M025M / DS olarak belirlendi. Bu cihazlar ticari pazara Galaxy A02 ve Galaxy M02 isimleri altında girecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

    Benzer teknik özelliklere sahip olacaklar

    Kaynak, her iki akıllı telefonla ilgili bilgilerin tek bir belgede bulunduğuna dikkat çekiyor. Bundan da Galaxy A02 ve Galaxy M02'nin neredeyse aynı özelliklere sahip olabileceği anlamını çıkarmak mümkün. Söylentilere göre cihazların donanımlarında HD+ çözünürlüğe sahip 5.7 inç LCD ekran yer alacak. Önde 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak ve 13 ve 2 milyon piksellik sensörler çift ana kameranın bir parçası olacak.

    Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02
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    Akıllı telefonlar sekiz çekirdekli ucuz bir işlemciye, muhtemelen bir Snapdragon 450 yonga setine dayanacak. 2 GB RAM ve 32 GB kapasiteli bir depolama biriminin (microSD kart desteğiyle) varlığından bahsediliyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A02 ve Galaxy M02'nin pil kapasitelerinin ise 3.500mAh olması kuvvetle muhtemel. Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan cihazların fiyatlarının ise 150 doları geçmemesi bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-working-entry-level-smartphones-galaxy-a02-m02/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jevreyzist 1 hf. en beğenilen clarq26
    İsimilendirme ile alan çomar arasında nasıl bağlantı kurdun zekana hayran kaldım.İnsanlar isimlendirmeye göre alıyorsa bu onları bilinçsiz düşünme yerileri gelişmemiş yapar.Ayrıca M ve A serisi zaten daha önceden var olan bir isimlendime alt kitleye hitap ediyor ne yapması gerekiyor?
    İsimilendirme ile alan çomar arasında nasıl bağlantı kurdun zekana hayran kaldım.İnsanlar isimlendirmeye göre alıyorsa bu onları bilinçsiz düşünme yerileri geli...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Iphone haricinde tüm telefonlar ince ve uzun olmaya devam ediyor. Bir tek akıllı Apple bu konuda haklı, bu kadar ince uzun telefonların saçma olduğunu ne yazık ki sadece onlar görüyor.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    ver abi ver alfabe de harf kalmadı krin alfabesinide yaz çin min ne var sa ekleme yap 4 sene sonra ortaya her harf ten 1 combo yap alan çomar cok nasıl olsa
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Jevreyzist 1 hf. clarq26
    İsimilendirme ile alan çomar arasında nasıl bağlantı kurdun zekana hayran kaldım.İnsanlar isimlendirmeye göre alıyorsa bu onları bilinçsiz düşünme yerileri gelişmemiş yapar.Ayrıca M ve A serisi zaten daha önceden var olan bir isimlendime alt kitleye hitap ediyor ne yapması gerekiyor?
    Yanıtla +5
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    YSNYNR (YASİN YENER) 1 hf.
    Bize 2100 TL'ye gelir artık.
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