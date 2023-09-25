Huawei: Starlight (NearLink) bağlantısı eski modellere gelmeyecek

Mate 60 serisi destekliyor
NearLink teknolojisi belli donanım bileşenleri gerektirdiğinden, telefon HarmonyOS 4.0 güncellemesini almış olsa bile desteklemeyecek. Yalnızca Mate 60 serisi kullanıcılarına açık olan bu özellik, şu an yalnızca aramayı destekliyor ve StarLight destekli telefonlar henüz birbirini göremiyor. Bu, yalnızca aksesuarların aranabileceği anlamına geliyor.
Huawei NearLink özellikleri
- %60 daha düşük güç tüketimi
- 6 kat daha yüksek veri iletim hızı
- 1/30 gecikme
- 7 dB iyileştirilmiş parazit önleme
- Daha geniş kapsama alanı (2 kat)
- 10 kat fazla grup bağlantısı
Huawei, StarLight bağlantısının geleneksel kablosuz bağlantılara kıyasla %60 daha az güç tükettiğini, 6 kat daha hızlı veri iletimi sunduğunu ve 1/30 oranında daha düşük gecikme yaşattığını söylüyor. Ayrıca Bluetooth’tan 10 kat fazla grup bağlantısını destekliyor.
Bu arada kısa menzilli kablosuz bağlantı teknolojileri üzerine çalışan tek şirket Huawei değil. Apple, UWB teknolojisini kullanıyor. Qualcomm ve MediaTek gibi diğer şirketler de bu alanın geliştirilmesinde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.