Tam Boyutta Gör Huawei, yeni Mate 60 serisi telefonların artık StarLight yani NearLink bağlantısını desteklediğini duyurdu. Bluetooth ve WiFi’a göre daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli olan yeni nesil kısa mesafe kablosuz iletişim teknolojisi, ilk olarak Huawei Mate 60 modellerine geldi.

HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı 2 gün önce eklendi

Mate 60 serisi destekliyor

NearLink teknolojisi belli donanım bileşenleri gerektirdiğinden, telefon HarmonyOS 4.0 güncellemesini almış olsa bile desteklemeyecek. Yalnızca Mate 60 serisi kullanıcılarına açık olan bu özellik, şu an yalnızca aramayı destekliyor ve StarLight destekli telefonlar henüz birbirini göremiyor. Bu, yalnızca aksesuarların aranabileceği anlamına geliyor.

Huawei NearLink özellikleri

%60 daha düşük güç tüketimi

6 kat daha yüksek veri iletim hızı

1/30 gecikme

7 dB iyileştirilmiş parazit önleme

Daha geniş kapsama alanı (2 kat)

10 kat fazla grup bağlantısı

Huawei, StarLight bağlantısının geleneksel kablosuz bağlantılara kıyasla %60 daha az güç tükettiğini, 6 kat daha hızlı veri iletimi sunduğunu ve 1/30 oranında daha düşük gecikme yaşattığını söylüyor. Ayrıca Bluetooth’tan 10 kat fazla grup bağlantısını destekliyor.

Bu arada kısa menzilli kablosuz bağlantı teknolojileri üzerine çalışan tek şirket Huawei değil. Apple, UWB teknolojisini kullanıyor. Qualcomm ve MediaTek gibi diğer şirketler de bu alanın geliştirilmesinde yer alıyor.

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Huawei: Starlight (NearLink) bağlantısı eski modellere gelmeyecek