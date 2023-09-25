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    Huawei: Starlight (NearLink) bağlantısı eski modellere gelmeyecek

    Huawei'nin yaz aylarında tanıttığı yeni kablosuz iletişim teknolojisi NearLink, Mate 60 serisi için aktif edildi. Şirket, Starlight bağlantısının eski telefonlara gelmeyeceğini de söyledi.
    huawei mate 60 nearlink starlight Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni Mate 60 serisi telefonların artık StarLight yani NearLink bağlantısını desteklediğini duyurdu. Bluetooth ve WiFi’a göre daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli olan yeni nesil kısa mesafe kablosuz iletişim teknolojisi, ilk olarak Huawei Mate 60 modellerine geldi.

    Mate 60 serisi destekliyor

    NearLink teknolojisi belli donanım bileşenleri gerektirdiğinden, telefon HarmonyOS 4.0 güncellemesini almış olsa bile desteklemeyecek. Yalnızca Mate 60 serisi kullanıcılarına açık olan bu özellik, şu an yalnızca aramayı destekliyor ve StarLight destekli telefonlar henüz birbirini göremiyor. Bu, yalnızca aksesuarların aranabileceği anlamına geliyor.

    • %60 daha düşük güç tüketimi
    • 6 kat daha yüksek veri iletim hızı
    • 1/30 gecikme
    • 7 dB iyileştirilmiş parazit önleme
    • Daha geniş kapsama alanı (2 kat)
    • 10 kat fazla grup bağlantısı

    Huawei, StarLight bağlantısının geleneksel kablosuz bağlantılara kıyasla %60 daha az güç tükettiğini, 6 kat daha hızlı veri iletimi sunduğunu ve 1/30 oranında daha düşük gecikme yaşattığını söylüyor. Ayrıca Bluetooth’tan 10 kat fazla grup bağlantısını destekliyor.

    Bu arada kısa menzilli kablosuz bağlantı teknolojileri üzerine çalışan tek şirket Huawei değil. Apple, UWB teknolojisini kullanıyor. Qualcomm ve MediaTek gibi diğer şirketler de bu alanın geliştirilmesinde yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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