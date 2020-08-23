Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

Çinli teknoloji devi Huawei genellikle 3-4 yıllık eski telefonları için güncelleme yayınlar. Ancak şirket bu kez tam 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Mate 8'i güncelleyerek işleri daha da ilerletti.İlginizi Çekebilir Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek
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Akıllı telefon Android 6.0 Marshmallow tabanlı EMUI 4.0 ile piyasaya sürülmüştü. Şu an Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 ile çalışıyor. Şirket söz verdiği gibi cihazı iki büyük Android sürümüne yükseltti.
Akıllı Şarj özelliği getiriyor
Huawei Mate 8 için yayınlanan 8.0.0.850 (C00) numaralı sistem güncellemesi Temmuz güvenlik yamalarını içeriyor. Daha da önemlisi aşırı şarjı önleyerek pilin yıpranmasını azaltan "Akıllı Şarj" özelliğini de beraberinde getirmesi.
OTA üzerinden dağıtılan güncelleme 222 MB boyutunda. Şu an için sadece Mate 8'in Çin versiyonu için mevcut. Ancak çok yakında aynı güncellemeyi cihazın global versiyonunun da alması bekleniyor.
https://www.huaweicentral.com/wow-huawei-mate-8-5-year-old-getting-smart-feature-with-august-software-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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