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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

    Huawei, 2015 yılında piyasaya sürdüğü bir telefon için güncelleme yayınladı. Mate 8 modeli için dağıtımına başlanan sistem güncellemesi cihaza Akıllı Şarj işlevi kazandırıyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı
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    Çinli teknoloji devi Huawei genellikle 3-4 yıllık eski telefonları için güncelleme yayınlar. Ancak şirket bu kez tam 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Mate 8'i güncelleyerek işleri daha da ilerletti.

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    Akıllı telefon Android 6.0 Marshmallow tabanlı EMUI 4.0 ile piyasaya sürülmüştü. Şu an Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 ile çalışıyor. Şirket söz verdiği gibi cihazı iki büyük Android sürümüne yükseltti.

    Akıllı Şarj özelliği getiriyor

    Huawei Mate 8 için yayınlanan 8.0.0.850 (C00) numaralı sistem güncellemesi Temmuz güvenlik yamalarını içeriyor. Daha da önemlisi aşırı şarjı önleyerek pilin yıpranmasını azaltan "Akıllı Şarj" özelliğini de beraberinde getirmesi.

    OTA üzerinden dağıtılan güncelleme 222 MB boyutunda. Şu an için sadece Mate 8'in Çin versiyonu için mevcut. Ancak çok yakında aynı güncellemeyi cihazın global versiyonunun da alması bekleniyor.



    https://www.huaweicentral.com/wow-huawei-mate-8-5-year-old-getting-smart-feature-with-august-software-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    High Sierra 3 gün en beğenilen
    Sorması ayıp Honor Play'e ne oldu. En son güvenlik güncellemesi getirildi ve cihaz gariban gibi Android 9, EMUI 9'da kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    ismailşanlı 1 gün
    5 yıla versin de bu 2 yıla da versin be bizi unuttu mu ne
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 gün
    yeni telefon satamayacağına göre eskilere konsantre olacak mecbur
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    Yürüyen Hoparlör 1 gün
    Abd ambargosu olmasaydı şayet.Huawei, halen android dünyasının en iyisiydi.
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    lucifered 1 gün yeni yorumcu
    Reklam amaçlı yapılan bir hamle değilse ben de neyim peh. Şimdi google ile olan anlaşmazlıklardan sonra düşen satış oranlarını bence böyle hamlelerle toplamaya çalışıyor.
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    DH Misafiri 1 gün
    Mate 10 lite'ı bi halttan saymasın kimse zaten artık
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    DH Misafiri 1 gün
    Traump seçimi kaybedecek ve biden Çin ile anlaşacak
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    DH Misafiri 1 gün
    3 senelik cihazına güncelleme vermiyo mate 8 e veriyo huawei tel almam bidaha
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    TEHET 2 gün
    İsterse 100 yıl güncelleme versin, play store uygulamaları destek vermedikten sonra ne anlamı var ki?
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    ONIONBUD 1 gün TEHET
    5 yıl önce tlfu alan, Trump ve hırslarından haberdar olmadan play storeda ne lazımsa kurdu.Biri de benim. Tlf oğlanda.Hatta 100. evet yüzüncü tarayıcı penceresini açtığınızda kaç aktif sekme olduğunu gösteren baloncuk 99dan sonra :) gösteriyor .Hala ne kadar akıcı olduğuna inanamazsınız.
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    HusX 2 gün (düzenlendi)
    Ben vestel venüs 5530 kullanıyorum aldığıma pişmanım telefon android 6 da kaldı ve en az 4 yıl daha kullanmam lazım ben öylece bakıyorum
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    varevolverine (Yusuf YILMAZ) 2 gün
    Kolpacı Huawei, 3 yıllık telefonların kullanılmaz durumda haberin var mı acaba.
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    29570 kez okundu.
    20 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, android ve
    3 etiket daha güncelleme mate 8 Mobil Teknolojiler
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