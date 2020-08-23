Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Huawei genellikle 3-4 yıllık eski telefonları için güncelleme yayınlar. Ancak şirket bu kez tam 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Mate 8'i güncelleyerek işleri daha da ilerletti.

İlginizi Çekebilir

Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek

Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek"

Akıllı telefon Android 6.0 Marshmallow tabanlı EMUI 4.0 ile piyasaya sürülmüştü. Şu an Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 ile çalışıyor. Şirket söz verdiği gibi cihazı iki büyük Android sürümüne yükseltti.

Tam Boyutta Gör

Akıllı Şarj özelliği getiriyor

Huawei Mate 8 için yayınlanan 8.0.0.850 (C00) numaralı sistem güncellemesi Temmuz güvenlik yamalarını içeriyor. Daha da önemlisi aşırı şarjı önleyerek pilin yıpranmasını azaltan "Akıllı Şarj" özelliğini de beraberinde getirmesi.

OTA üzerinden dağıtılan güncelleme 222 MB boyutunda. Şu an için sadece Mate 8'in Çin versiyonu için mevcut. Ancak çok yakında aynı güncellemeyi cihazın global versiyonunun da alması bekleniyor.

https://www.huaweicentral.com/wow-huawei-mate-8-5-year-old-getting-smart-feature-with-august-software-update

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.