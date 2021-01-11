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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor

    Kendi ekosistemini kurma çalışmalarına hız veren Huawei, mobil pazarla sınırlı kalmak niyetinde değil. Şirket tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor
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    Geçen ay Huawei Başkan Yardımcısı Zhang Li, HMS ekosisteminin başarısı ve geleceği hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket kendisini mobil pazarla sınırlamak niyetinde değil.

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    Çinli teknoloji devinin yazılım alanındaki çalışmalarını masaüstü platforma uyarlama planlarına ilişkin bir rapor yayınlandı. Huawei AppGallery'ye ek olarak diğer hizmetlerin de (HMS Core ve Huawei Cloud dahil) PC platformunda kullanıma sunulması, şirketi yazılım pazarında söz sahibi haline getirebilir.

    Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor
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    Huawei Browser'ın PC sürümü test ediliyor

    İçerden alınan bilgilere göre yakında piyasaya sürülecek Huawei dizüstü bilgisayarlar güncellenmiş Çoklu Ekran İş Birliği teknolojisine sahip olacak. Bununla birlikte Huawei Browser internet tarayıcısının PC sürümünün yoğun bir şekilde test edildiği belirtiliyor.

    Huawei'nin masaüstü platforma yönelik uygulama ve hizmetlerini ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Şirketin bu konuya ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde açıklığa kavuşturması bekleniyor.



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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    microsoft lisans vermezse ne olacak bence bunu da düşünmeli huawei
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