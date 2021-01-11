Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor

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Geçen ay Huawei Başkan Yardımcısı Zhang Li, HMS ekosisteminin başarısı ve geleceği hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket kendisini mobil pazarla sınırlamak niyetinde değil.

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Çinli teknoloji devinin yazılım alanındaki çalışmalarını masaüstü platforma uyarlama planlarına ilişkin bir rapor yayınlandı. Huawei AppGallery'ye ek olarak diğer hizmetlerin de (HMS Core ve Huawei Cloud dahil) PC platformunda kullanıma sunulması, şirketi yazılım pazarında söz sahibi haline getirebilir.

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Huawei Browser'ın PC sürümü test ediliyor

İçerden alınan bilgilere göre yakında piyasaya sürülecek Huawei dizüstü bilgisayarlar güncellenmiş Çoklu Ekran İş Birliği teknolojisine sahip olacak. Bununla birlikte Huawei Browser internet tarayıcısının PC sürümünün yoğun bir şekilde test edildiği belirtiliyor.

Huawei'nin masaüstü platforma yönelik uygulama ve hizmetlerini ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Şirketin bu konuya ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde açıklığa kavuşturması bekleniyor.

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