Huawei giyilebilir cihazlarda devrim yapmak niyetinde

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ambargolara rağmen Huawei’nin istikrarlı bir ilerleme gösterdiği alanlardan birisi de giyilebilir cihazlar. Bir kaç nesildir akıllı saat ve akıllı bileklikler geliştiren Huawei, takip sensörlerini de her sene geliştiriyor.

Huawei TruSense duyuruldu

Geliştirmeler sayesinde oldukça hassas ölçümler yapan Huawei cihazları artık daha hassas hale gelecek. Firmanın yeni TruSense sağlık ve fitness takip sistemi kullanıcılara önceki nesle göre gelişmiş ölçümler sunacak.

HarmonyOS NEXT beta katılımcılarına sürpriz 1 hf. önce eklendi

Yeni sistemde ultra hassas bir sensör modülü hareket verilerini kullanarak analizler yapıyor. Firmanın on yıldan fazla süreye sahip algoritması ile birleşince kullanıcıların sağlık verilerini gerçek zamanlı takip etme ve öneriler alma imkânı doğuyor. Huawei yeni sensörü ile detaylı bilgiler vermezken Eylül ayı itibariyle ilk cihazların piyasada olacağı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.