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    Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir

    Üretim hatlarında yüzde 10 oranının üzerinde ABD kaynaklı teknoloji kullanıyorsa yakın gelecekte TSMC, ortağı Huawei için yonga üretimi kısmak zorunda kalabilir.
    23 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir
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    Yazılım tarafında ABD ile olan ilişkilerini bir nebze iyileştiren Huawei bununla birlikte donanım tarafında sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. ABD’nin koyduğu kısıtlamalar sadece ABD’li firmaları değil ABD teknolojisini kullanan yabancı firmaları da etkiliyor.

    Global çapta kısıtlama

    Yakın zamanda Trump hükümetinin Huawei’ye yönelik bir donanım kısıtlaması uygulayacağı gündeme geliyor. Bu kısıtlamaya göre Huawei ile iş birliği yapmak isteyen firmaların en fazla yüzde 10 ABD teknolojisi kullanıyor olması gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "YouTube kripto para videolarına savaş açtı"

    Yani A firmasının üretim için kullandığı ABD menşeli ekipmanlar ve teknolojiler yüzde 15 civarındaysa Huawei ile bu sınıfta iş birliği yapamıyor. TSMC ve Huawei arasındaki ilişki de tam bu şekilde.

    7nm sürecindeki Kirin yongalarını üreten TSMC tesislerinde ABD teknolojisinin oranı yüzde 9 civarında. Ne var ki 14nm sürecindde bu oran yüzde 14 seviyesine çıkıyor. Yani kısıtlamaya tabi oluyor.

    TSMC şimdilik herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını belirtiyor ancak karar yürürlüğe girdiğinde 14nm Kirin işlemcilerin üretimi sıkıntıya girecek. Huawei’nin bu tavır karşısındaki hamlesi merakla bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/26/tsmcs-supply-of-14nm-chips-to-huawei-could-be-disrupted-by-the-us/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihAsl 7 dk.
    Bence ABD kendi ayağına sıkıyor. şuan tüm teknoloji şirketleri ABD bağımlılığını nasıl azaltırız diye kafa patlatıyor olmalılar.
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    Jon_Kar 20 dk.
    Çin trolleri üzgün
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    FatihAsl 3 dk. Jon_Kar
    Bana Çin trolü diyebilirsin sıkıntı yok. Ama bu yaptırımlar ters tepecek. ABD alternatifi olan teknolojiler eskisine oran ile daha fazla gündeme gelecek.
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