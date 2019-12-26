Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir

Tam Boyutta Gör

Yazılım tarafında ABD ile olan ilişkilerini bir nebze iyileştiren Huawei bununla birlikte donanım tarafında sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. ABD’nin koyduğu kısıtlamalar sadece ABD’li firmaları değil ABD teknolojisini kullanan yabancı firmaları da etkiliyor.

Global çapta kısıtlama

Yakın zamanda Trump hükümetinin Huawei’ye yönelik bir donanım kısıtlaması uygulayacağı gündeme geliyor. Bu kısıtlamaya göre Huawei ile iş birliği yapmak isteyen firmaların en fazla yüzde 10 ABD teknolojisi kullanıyor olması gerekecek.

Ayrıca Bkz. "YouTube kripto para videolarına savaş açtı"

Yani A firmasının üretim için kullandığı ABD menşeli ekipmanlar ve teknolojiler yüzde 15 civarındaysa Huawei ile bu sınıfta iş birliği yapamıyor. TSMC ve Huawei arasındaki ilişki de tam bu şekilde.

7nm sürecindeki Kirin yongalarını üreten TSMC tesislerinde ABD teknolojisinin oranı yüzde 9 civarında. Ne var ki 14nm sürecindde bu oran yüzde 14 seviyesine çıkıyor. Yani kısıtlamaya tabi oluyor.

TSMC şimdilik herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını belirtiyor ancak karar yürürlüğe girdiğinde 14nm Kirin işlemcilerin üretimi sıkıntıya girecek. Huawei’nin bu tavır karşısındaki hamlesi merakla bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/12/26/tsmcs-supply-of-14nm-chips-to-huawei-could-be-disrupted-by-the-us/