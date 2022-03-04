Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Türkiye'den yerli lityum pil iş birliği

    Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Türkiye ofisi, yerli enerji şirketi Orbit Enerji ile yerli lityum pil üretimi için iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları haberimizde.
    5

    Huawei Türkiye ve Orbit Enerji'den yerli lityum pil iş birliği
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de pek çok yerli şirket ile iş birliği yapan Huawei Türkiye bu defa yerli enerji şirketi Orbit Enerji ile yerli lityum pil üretimi için iş birliği yaptı. Yeşil enerji ve akıllı enerji çözümleri konusunda iş birliği içeren “Lityum Pil Yerel Üretim İş Birliği” mutabakatı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalandı.

    İş birliği kapsamında; Huawei Türkiye ve Orbit Enerji, yerli lityum pil ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS) üretiminde birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirketin Ar-Ge uzmanları, yenilenebilir enerjinin payını artırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen, “Pil Yönetim Sistemleri” özelinde birçok yazılım geliştirecek.

    Huawei Türkiye Dijital Güç İş Grubu Başkanı Gavin Zhao imza töreninde şunları söyledi:

    “Mobil Dünya Kongresi’nde bu yılki sloganımız; 'Daha Fazla Bit ve Daha Az Watt'. Telekomünikasyon alanındaki çözümleri, daha az enerji tüketimiyle geliştirmek için çalışıyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı, yerel operatörler ve işletmeler için yatırımda verimlilik sağlayacaktır. Profesyonel bir partner olan Orbit Enerji ile yaptığımız bu ortaklık ayrıca, yerel ve ulusal üretimi destekleyecek, yeşil enerji ekosistemini büyütecektir. Bu iş birliğinin, Huawei'in Türkiye'deki 20. yıl kutlamaları ile aynı dönemde gerçekleşmesi de mutluluk verici. Her zaman olduğu gibi daha yeşil bir dünya için yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız.”

    Orbit Enerji CEO'su Vahit Kaya ise, “Enerjinin depolanması, telekomünikasyon alanındaki kritik konulardan biridir. Huawei Türkiye ile iş birliğimiz, baz istasyonlarında kullanılan lityum pillerin yerelleştirilmesini sağlayacak. Devletimiz de yeşil enerji çözümlerinin yerel üretimini destekliyor. Bu noktada ileri teknoloji şirketi olan Huawei ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür iş birlikleri, yerel Ar-Ge Merkezlerini yeşil teknolojiler geliştirmeleri için daha fazla motive edecektir.” dedi.

    Telekomünikasyon sektöründe yerli lityum pillere ilgi büyük

    Telekomünikasyon sektöründe farklı pil teknolojileri kullanılıyor. Baz istasyonlarında yakın zamana kadar kimyasal kurşun asit (VRLA) aküler kullanılıyordu. Son yıllarda VRLA aküler yerine daha çevreci ve daha uzun ömürlü olması nedeniyle lityum bataryalara geçiliyor. Telekomünikasyon amacıyla geliştirilen lityum bataryalar, normal bataryalara göre daha uzun ömürlü olması ve daha yüksek kapasite sunmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de Orbit Enerji’nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASPİLSAN Enerji de bu sektöre yönelik pil geliştiriyor. Türk Telekom ve Turkcell, ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaparak şebekelerde yerli pil lityum pil kullanmaya başlamıştı. Huawei de benzer bir adım atarak Orbit Enerji ile iş birliği yaptı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 340S G7 9HR36ES04
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    KOJIRO-SHURIKEN
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız