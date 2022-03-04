Huawei Türkiye'den yerli lityum pil iş birliği

Türkiye’de pek çok yerli şirket ile iş birliği yapan Huawei Türkiye bu defa yerli enerji şirketi Orbit Enerji ile yerli lityum pil üretimi için iş birliği yaptı. Yeşil enerji ve akıllı enerji çözümleri konusunda iş birliği içeren “Lityum Pil Yerel Üretim İş Birliği” mutabakatı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalandı.
İş birliği kapsamında; Huawei Türkiye ve Orbit Enerji, yerli lityum pil ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS) üretiminde birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirketin Ar-Ge uzmanları, yenilenebilir enerjinin payını artırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen, “Pil Yönetim Sistemleri” özelinde birçok yazılım geliştirecek.
Huawei Türkiye Dijital Güç İş Grubu Başkanı Gavin Zhao imza töreninde şunları söyledi:
“Mobil Dünya Kongresi’nde bu yılki sloganımız; 'Daha Fazla Bit ve Daha Az Watt'. Telekomünikasyon alanındaki çözümleri, daha az enerji tüketimiyle geliştirmek için çalışıyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı, yerel operatörler ve işletmeler için yatırımda verimlilik sağlayacaktır. Profesyonel bir partner olan Orbit Enerji ile yaptığımız bu ortaklık ayrıca, yerel ve ulusal üretimi destekleyecek, yeşil enerji ekosistemini büyütecektir. Bu iş birliğinin, Huawei'in Türkiye'deki 20. yıl kutlamaları ile aynı dönemde gerçekleşmesi de mutluluk verici. Her zaman olduğu gibi daha yeşil bir dünya için yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız.”
Orbit Enerji CEO'su Vahit Kaya ise, “Enerjinin depolanması, telekomünikasyon alanındaki kritik konulardan biridir. Huawei Türkiye ile iş birliğimiz, baz istasyonlarında kullanılan lityum pillerin yerelleştirilmesini sağlayacak. Devletimiz de yeşil enerji çözümlerinin yerel üretimini destekliyor. Bu noktada ileri teknoloji şirketi olan Huawei ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür iş birlikleri, yerel Ar-Ge Merkezlerini yeşil teknolojiler geliştirmeleri için daha fazla motive edecektir.” dedi.
Telekomünikasyon sektöründe yerli lityum pillere ilgi büyük
Telekomünikasyon sektöründe farklı pil teknolojileri kullanılıyor. Baz istasyonlarında yakın zamana kadar kimyasal kurşun asit (VRLA) aküler kullanılıyordu. Son yıllarda VRLA aküler yerine daha çevreci ve daha uzun ömürlü olması nedeniyle lityum bataryalara geçiliyor. Telekomünikasyon amacıyla geliştirilen lityum bataryalar, normal bataryalara göre daha uzun ömürlü olması ve daha yüksek kapasite sunmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de Orbit Enerji’nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASPİLSAN Enerji de bu sektöre yönelik pil geliştiriyor. Türk Telekom ve Turkcell, ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaparak şebekelerde yerli pil lityum pil kullanmaya başlamıştı. Huawei de benzer bir adım atarak Orbit Enerji ile iş birliği yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..