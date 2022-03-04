Huawei Türkiye'den yerli lityum pil iş birliği

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Türkiye’de pek çok yerli şirket ile iş birliği yapan Huawei Türkiye bu defa yerli enerji şirketi Orbit Enerji ile yerli lityum pil üretimi için iş birliği yaptı. Yeşil enerji ve akıllı enerji çözümleri konusunda iş birliği içeren “Lityum Pil Yerel Üretim İş Birliği” mutabakatı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalandı.

İş birliği kapsamında; Huawei Türkiye ve Orbit Enerji, yerli lityum pil ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS) üretiminde birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirketin Ar-Ge uzmanları, yenilenebilir enerjinin payını artırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen, “Pil Yönetim Sistemleri” özelinde birçok yazılım geliştirecek.

Huawei Türkiye Dijital Güç İş Grubu Başkanı Gavin Zhao imza töreninde şunları söyledi:

“Mobil Dünya Kongresi’nde bu yılki sloganımız; 'Daha Fazla Bit ve Daha Az Watt'. Telekomünikasyon alanındaki çözümleri, daha az enerji tüketimiyle geliştirmek için çalışıyoruz. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı, yerel operatörler ve işletmeler için yatırımda verimlilik sağlayacaktır. Profesyonel bir partner olan Orbit Enerji ile yaptığımız bu ortaklık ayrıca, yerel ve ulusal üretimi destekleyecek, yeşil enerji ekosistemini büyütecektir. Bu iş birliğinin, Huawei'in Türkiye'deki 20. yıl kutlamaları ile aynı dönemde gerçekleşmesi de mutluluk verici. Her zaman olduğu gibi daha yeşil bir dünya için yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız.”

Orbit Enerji CEO'su Vahit Kaya ise, “Enerjinin depolanması, telekomünikasyon alanındaki kritik konulardan biridir. Huawei Türkiye ile iş birliğimiz, baz istasyonlarında kullanılan lityum pillerin yerelleştirilmesini sağlayacak. Devletimiz de yeşil enerji çözümlerinin yerel üretimini destekliyor. Bu noktada ileri teknoloji şirketi olan Huawei ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür iş birlikleri, yerel Ar-Ge Merkezlerini yeşil teknolojiler geliştirmeleri için daha fazla motive edecektir.” dedi.

ASPİLSAN'dan Türk Telekom ve Turkcell ile iş birliği 1 ay önce eklendi

Telekomünikasyon sektöründe yerli lityum pillere ilgi büyük

Telekomünikasyon sektöründe farklı pil teknolojileri kullanılıyor. Baz istasyonlarında yakın zamana kadar kimyasal kurşun asit (VRLA) aküler kullanılıyordu. Son yıllarda VRLA aküler yerine daha çevreci ve daha uzun ömürlü olması nedeniyle lityum bataryalara geçiliyor. Telekomünikasyon amacıyla geliştirilen lityum bataryalar, normal bataryalara göre daha uzun ömürlü olması ve daha yüksek kapasite sunmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de Orbit Enerji’nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASPİLSAN Enerji de bu sektöre yönelik pil geliştiriyor. Türk Telekom ve Turkcell, ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaparak şebekelerde yerli pil lityum pil kullanmaya başlamıştı. Huawei de benzer bir adım atarak Orbit Enerji ile iş birliği yaptı.

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Huawei Türkiye ve Orbit Enerji'den yerli lityum pil iş birliği