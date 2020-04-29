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    Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti

    Qualcomm’un koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de satışlarının düşmesi sonrasında Huawei Kirin yonga setleri pazar payını yüzde 44 seviyesine çıkarmayı başardı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti
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    Uzun yıllardır yonga tasarımına yatırım yapan ve bu alanda pek çok ilke imza atan Huawei, bugüne kadar mobil yongalarını hep kendisi kullandı. Bununla birlikte akıllı telefon pazarında yaşadığı büyük yükseliş yonga bölümünü de coşturdu.

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    İlk kez Qualcomm’u geçti

    Yapılan yeni analizlere göre 2020 yılı ilk çeyreği itibariyle HiSilicon toplamda 22.21 milyon adet akıllı telefon yongası tasarladı. Elbette bu tasarımların tamamını Huawei akıllı telefonlarına tedarik etti.

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    Geçen yıl aynı döneme göre üretim düz bir çizgi izlese de Qualcomm’un koronavirüs salgını nedeniyle ülkede satışlarının azalması pazar payını adeta patlattı. 2019 yılı ilk çeyrekte yüzde 24.3 olan pazar payı 2020 yılı ilk çeyrekte yüzde 43.9 oldu.

    Rakamlar Huawei’nin ABD yasakları sonrasında ülkesine daha fazla odaklandığını ortaya koyuyor. Ülkede ABD’yi protesto etmek için sayısız insan iPhone cihazını satarak Huawei telefona geçiş yapmıştı. Bu trend ülkede halen devam ediyor. Bu sayede firma ülkede pazar payını yüzde 6 arttırmayı başardı.



    https://www.cnbc.com/2020/04/29/huawei-reportedly-overtakes-qualcomm-as-chinas-top-semiconductor-player.html? Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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