Huawei ve Baidu anlaştı: Kokpit teknolojileri rakipsiz olacak

Huawei ve Baidu anlaştı
Yeni ortaklık kapsamında Huawei, Baidu Haritalar'ın devrimsel özelliklerini akıllı kokpit sistemine getirecek. Kısaca navigasyon ve seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Bunun masaya getireceği özellikler ise bir hayli fazla; tam sesli etkileşim, şerit düzeyinde navigasyon, gösterge/Head-Up Display (HUD) navigasyon ses paketleri, gerçek zamanlı park navigasyonu ve arabadan arabaya bağlantı.
Ayrıca trafik ışığı geri sayımı gibi bazı ilgi çekici özellikler de mevcut. Spesifik olarak bu özellik, Audi'nin yıllardır arabalarında sunduğuna benzer. Diğer tarafta Baidu'nun 3.000 ilçeyi kapsayan ağı, gerçek zamanlı park navigasyonu ve sürücüsüz taksilerle ilgili deneyimi de bu işbirliğine fayda sağlayacak. Günün sonunda tüm bunlar, Huawei'nin akıllı kokpitiyle donatılmış araçlara gelecek.
Kaçıranlar için Baidu bu alandaki tek şirket değil. Zira Çin pazarında Amap (Alibaba) gibi alternatifler de mevcut. Baidu'nun ise veri birikimi ve algoritmalar konusunda önemli bir avantaja sahip. Yani bir anlamda öncü konumunda. Tabi ki bunu abartmaya gerek yok. Ancak Çinli üreticilerin otomobil başta olmak üzere teknoloji pazarındaki varlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla yeni iş birliği, ulaşım ekosistemlerinin geleceğini değiştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.