Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi, daha çok akıllı telefonlar ile tanıdığımız Huawei, otomobil pazarına da giriş yaptı. Hatta yakın tarihte, Chery ve Huawei ortaklığı ile geliştirilen Luxeed Sedan modelinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Çinli dev, bu alanda yeni bir ortaklığa​​​​imza attı. Çin'in Google'ı olarak bilinen Baidu, Huawei ekosistemine katılıyor.

Huawei ve Baidu anlaştı

Yeni ortaklık kapsamında Huawei, Baidu Haritalar'ın devrimsel özelliklerini akıllı kokpit sistemine getirecek. Kısaca navigasyon ve seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Bunun masaya getireceği özellikler ise bir hayli fazla; tam sesli etkileşim, şerit düzeyinde navigasyon, gösterge/Head-Up Display (HUD) navigasyon ses paketleri, gerçek zamanlı park navigasyonu ve arabadan arabaya bağlantı.

Ayrıca trafik ışığı geri sayımı gibi bazı ilgi çekici özellikler de mevcut. Spesifik olarak bu özellik, Audi'nin yıllardır arabalarında sunduğuna benzer. Diğer tarafta Baidu'nun 3.000 ilçeyi kapsayan ağı, gerçek zamanlı park navigasyonu ve sürücüsüz taksilerle ilgili deneyimi de bu işbirliğine fayda sağlayacak. Günün sonunda tüm bunlar, Huawei'nin akıllı kokpitiyle donatılmış araçlara gelecek.

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Kaçıranlar için Baidu bu alandaki tek şirket değil. Zira Çin pazarında Amap (Alibaba) gibi alternatifler de mevcut. Baidu'nun ise veri birikimi ve algoritmalar konusunda önemli bir avantaja sahip. Yani bir anlamda öncü konumunda. Tabi ki bunu abartmaya gerek yok. Ancak Çinli üreticilerin otomobil başta olmak üzere teknoloji pazarındaki varlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla yeni iş birliği, ulaşım ekosistemlerinin geleceğini değiştirebilir.

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Huawei ve Baidu anlaştı: Kokpit teknolojileri rakipsiz olacak