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    Anlık Bildirim

    Huawei ve Baidu anlaştı: Kokpit teknolojileri rakipsiz olacak

    Huawei ve Baidu, otomobil deneyiminde devrim yaratacak bir anlaşma imzaladı. Çin'in Google'ı olarak Baidu, Huawei'nin akıllı kokpit sistemlerine güç verecek. İşte detaylar...
    Huawei ve Baidu anlaştı: Kokpit teknolojileri rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi, daha çok akıllı telefonlar ile tanıdığımız Huawei, otomobil pazarına da giriş yaptı. Hatta yakın tarihte, Chery ve Huawei ortaklığı ile geliştirilen Luxeed Sedan modelinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Çinli dev, bu alanda yeni bir ortaklığa​​​​imza attı. Çin'in Google'ı olarak bilinen Baidu, Huawei ekosistemine katılıyor.

    Huawei ve Baidu anlaştı

    Yeni ortaklık kapsamında Huawei, Baidu Haritalar'ın devrimsel özelliklerini akıllı kokpit sistemine getirecek. Kısaca navigasyon ve seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor diyebiliriz. Bunun masaya getireceği özellikler ise bir hayli fazla; tam sesli etkileşim, şerit düzeyinde navigasyon, gösterge/Head-Up Display (HUD) navigasyon ses paketleri, gerçek zamanlı park navigasyonu ve arabadan arabaya bağlantı. 

    Ayrıca trafik ışığı geri sayımı gibi bazı ilgi çekici özellikler de mevcut. Spesifik olarak bu özellik, Audi'nin yıllardır arabalarında sunduğuna benzer. Diğer tarafta Baidu'nun 3.000 ilçeyi kapsayan ağıgerçek zamanlı park navigasyonu ve sürücüsüz taksilerle ilgili deneyimi de bu işbirliğine fayda sağlayacak. Günün sonunda tüm bunlar, Huawei'nin akıllı kokpitiyle donatılmış araçlara gelecek. 

    Kaçıranlar için Baidu bu alandaki tek şirket değil. Zira Çin pazarında Amap (Alibaba) gibi alternatifler de mevcut. Baidu'nun ise veri birikimi ve algoritmalar konusunda önemli bir avantaja sahip. Yani bir anlamda öncü konumunda. Tabi ki bunu abartmaya gerek yok. Ancak Çinli üreticilerin otomobil başta olmak üzere teknoloji pazarındaki varlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla yeni iş birliği, ulaşım ekosistemlerinin geleceğini değiştirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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