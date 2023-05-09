Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Huawei Watch Ultimate ile akıllı saat pazarında ses getirmeyi başaran Huawei, Huawei Watch 3 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda merakla beklenen Huawei Watch 4 ailesinin 18 Mayıs'ta düzenlenecek Huawei Summer 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana haftalar kala, akıllı saat modelinin tasarımını gösteren bir dizi görüntü paylaşıldı.

Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu

Paylaşılan yeni görüntüler, Huawei Watch 4'ün mekanik saat görünümü sunan bir ayar kolu ve yuvarlak hatlı bir tasarımla vitrine çıkacağını doğruluyor. Cihazın ön çerçevesinde ise zirkon tabanlı dayanıklı bir malzemeye yer verilmiş. Merakla beklenen saatin teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı.

Huawei Watch 4 beklenen özellikler

Bildirilenlere göre Huawei Watch 4, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kadran çerçevesinde dayanıklılık ve çatlaklara karşı zirkon tabanlı bir malzemeden güç alacak. Çelikten dört kart daha sert olduğu aktarılan bu malzemenin ,saatin tasarım estetiğini uzun süreler koruması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Tasarıma ek olarak Huawei Watch 4, iletişim ve sağlık sensörleri konusunda da önemli gelişmeler ile vitrine çıkacak. Bunlardan ilki “Breaking the Sky” adı verilen uydu iletişim özelliği. Bu özellik kullanıcılar ağ kapsama alanı dışında olsalar bile acil durum iletişimi ve SOS çağrılarına olanak tanıyacak.

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Bir diğeri ise yüzde 85'in üzerinde tanıma oranıyla Non-invaziv kan şekeri izleme özelliği. Ancak bu gelişmenin henüz Huawei tarafından doğrulanmadını hatırlatalım. Huawei Watch 4 hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.

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Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu: İşte ilk görüntüler