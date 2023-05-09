Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu: İşte ilk görüntüler

Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu
Paylaşılan yeni görüntüler, Huawei Watch 4'ün mekanik saat görünümü sunan bir ayar kolu ve yuvarlak hatlı bir tasarımla vitrine çıkacağını doğruluyor. Cihazın ön çerçevesinde ise zirkon tabanlı dayanıklı bir malzemeye yer verilmiş. Merakla beklenen saatin teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Huawei Watch 4 beklenen özellikler
Bildirilenlere göre Huawei Watch 4, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kadran çerçevesinde dayanıklılık ve çatlaklara karşı zirkon tabanlı bir malzemeden güç alacak. Çelikten dört kart daha sert olduğu aktarılan bu malzemenin ,saatin tasarım estetiğini uzun süreler koruması bekleniyor.
Bir diğeri ise yüzde 85'in üzerinde tanıma oranıyla Non-invaziv kan şekeri izleme özelliği. Ancak bu gelişmenin henüz Huawei tarafından doğrulanmadını hatırlatalım. Huawei Watch 4 hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah