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    Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu: İşte ilk görüntüler

    Huawei'nin merakla beklenen yeni akıllı saati Huawei Watch 4'ün tasarımı belli oldu. Peki yeni akıllı saat ailesi beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz
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    Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Huawei Watch Ultimate ile akıllı saat pazarında ses getirmeyi başaran Huawei, Huawei Watch 3 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda merakla beklenen Huawei Watch 4 ailesinin 18 Mayıs'ta düzenlenecek Huawei Summer 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana haftalar kala, akıllı saat modelinin tasarımını gösteren bir dizi görüntü paylaşıldı.

    Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu

    Paylaşılan yeni görüntüler, Huawei Watch 4'ün mekanik saat görünümü sunan bir ayar kolu ve yuvarlak hatlı bir tasarımla vitrine çıkacağını doğruluyor. Cihazın ön çerçevesinde ise zirkon tabanlı dayanıklı bir malzemeye yer verilmiş. Merakla beklenen saatin teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı. 

    Huawei Watch 4 beklenen özellikler

    Bildirilenlere göre Huawei Watch 4, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kadran çerçevesinde dayanıklılık ve çatlaklara karşı zirkon tabanlı bir malzemeden güç alacak. Çelikten dört kart daha sert olduğu aktarılan bu malzemenin ,saatin tasarım estetiğini uzun süreler koruması bekleniyor. 

    Huawei Watch 4 tasarımı belli oldu: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Tasarıma ek olarak Huawei Watch 4, iletişim ve sağlık sensörleri konusunda da önemli gelişmeler ile vitrine çıkacak. Bunlardan ilki “Breaking the Sky” adı verilen uydu iletişim özelliği. Bu özellik kullanıcılar ağ kapsama alanı dışında olsalar bile acil durum iletişimi ve SOS çağrılarına olanak tanıyacak.

    Bir diğeri ise yüzde 85'in üzerinde tanıma oranıyla Non-invaziv kan şekeri izleme özelliği. Ancak bu gelişmenin henüz Huawei tarafından doğrulanmadını hatırlatalım. Huawei Watch 4 hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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