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    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi

    Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı saatlerle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Sertifikasyon sürecinden geçen Huawei Watch 4 serisinin son durağı Wi-Fi Alliance oldu.
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    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Huawei bildiğiniz üzere Watch 4 ve Watch 4 Pro'yu içerecek bir sonraki akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce söz konusu modeller için zirkon malzeme ve uydu üzerinden iletişim desteği söylentileri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise diğer bazı detayları netleşti.

    Huawei Watch 4 serisi altında sunulacak iki model Wi-Fi Alliance tarafından ARC-AL00, MDS-AL10 ve MDS-AL00 model numaraları altında sertifikalandırıldı. Huawei Watch 4'ün ARC-AL00 olarak tanımladığı, diğer model numaralarının ise Huawei Watch 4 Pro'nun iki varyantına ait olduğu belirtiliyor.

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör

    Bağlantı özellikleri ve şarj hızı

    Belgeler akıllı saatlerin LTE 4G bağlantısı, 5W şarj hızı ve 2.4GHz Wi-Fi teknolojisi içerdiğini ortaya koydu. Huawei temsilcileri yeni seride kullanılacak zirkon malzemenin cihazlara benzeri görülmemiş derecede dayanıklılık kazandıracağını iddia ediyor.

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör

    Çelikten dört kat daha dayanıklı olan zirkon malzeme aynı zamanda yıpranmaya karşı daha dirençli. Bununla birlikte Huawei'nin bu malzemeyi Watch 4'ün üst düzey versiyonunda kullanması bekleniyor. Bu da akıllı saati piyasadaki en pahalı seçeneklerden biri haline getirecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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