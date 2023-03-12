Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi

Huawei Watch 4 serisi altında sunulacak iki model Wi-Fi Alliance tarafından ARC-AL00, MDS-AL10 ve MDS-AL00 model numaraları altında sertifikalandırıldı. Huawei Watch 4'ün ARC-AL00 olarak tanımladığı, diğer model numaralarının ise Huawei Watch 4 Pro'nun iki varyantına ait olduğu belirtiliyor.
Bağlantı özellikleri ve şarj hızı
Belgeler akıllı saatlerin LTE 4G bağlantısı, 5W şarj hızı ve 2.4GHz Wi-Fi teknolojisi içerdiğini ortaya koydu. Huawei temsilcileri yeni seride kullanılacak zirkon malzemenin cihazlara benzeri görülmemiş derecede dayanıklılık kazandıracağını iddia ediyor.
Çelikten dört kat daha dayanıklı olan zirkon malzeme aynı zamanda yıpranmaya karşı daha dirençli. Bununla birlikte Huawei'nin bu malzemeyi Watch 4'ün üst düzey versiyonunda kullanması bekleniyor. Bu da akıllı saati piyasadaki en pahalı seçeneklerden biri haline getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez