Tam Boyutta Gör Huawei bildiğiniz üzere Watch 4 ve Watch 4 Pro'yu içerecek bir sonraki akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce söz konusu modeller için zirkon malzeme ve uydu üzerinden iletişim desteği söylentileri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise diğer bazı detayları netleşti.

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Huawei Watch 4 serisi altında sunulacak iki model Wi-Fi Alliance tarafından ARC-AL00, MDS-AL10 ve MDS-AL00 model numaraları altında sertifikalandırıldı. Huawei Watch 4'ün ARC-AL00 olarak tanımladığı, diğer model numaralarının ise Huawei Watch 4 Pro'nun iki varyantına ait olduğu belirtiliyor.

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Bağlantı özellikleri ve şarj hızı

Belgeler akıllı saatlerin LTE 4G bağlantısı, 5W şarj hızı ve 2.4GHz Wi-Fi teknolojisi içerdiğini ortaya koydu. Huawei temsilcileri yeni seride kullanılacak zirkon malzemenin cihazlara benzeri görülmemiş derecede dayanıklılık kazandıracağını iddia ediyor.

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Çelikten dört kat daha dayanıklı olan zirkon malzeme aynı zamanda yıpranmaya karşı daha dirençli. Bununla birlikte Huawei'nin bu malzemeyi Watch 4'ün üst düzey versiyonunda kullanması bekleniyor. Bu da akıllı saati piyasadaki en pahalı seçeneklerden biri haline getirecek.

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Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'dan yeni detaylar geldi