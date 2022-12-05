İçinden kulaklık çıkan Huawei Watch Buds karşınızda

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda hem Bluetooth kulaklık hem de akıllı bileklik olarak kullanılabilen Talk Band serisiyle dikkat çeken Huawei, bu kez de iç kısmına kulaklık yerleştirilen bir akıllı saat hazırlıyor.

Huawei Watch Buds neler sunuyor?

Huawei Watch Buds dış görünüş itibariyle firmanın diğer akıllı saatlerinden farklı değil. Harmony OS işletim sistemi ve farklı yaşam değerlerinin takibi yine aynı şekilde kullanıcıya sunuluyor.

Huawei Watch Buds, 2 Aralık'ta tanıtılacak 4 gün önce eklendi

Farklı olarak saatin kadranını kaldırdığınızda alt kısımda tam kablosuz kulaklık gizlendiğini görüyorsunuz. Yani saat aynı zamanda kulaklıkların şarj kutusu gibi görev yapıyor. İçinde durduğu müddetçe kulaklıklarınız şarj oluyor.

Tanıtım ertelendiği için akıllı saatin teknik detayları henüz belli olmadı. Özellikle bataryanın performansı merak konusu çünkü hem kulaklığı hem de akıllı saati şarj etmesi gerekiyor. Bu durumda kullanım ömrü önemli ölçüde kısalabilir.

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