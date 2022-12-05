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    İçinden kulaklık çıkan Huawei Watch Buds karşınızda

    Huawei Watch Buds içinde barındırdığı tam kablosuz kulaklığı ile yeni bir trendi başlatacak gibi. Gerçi Çin tarafında buna benzer örnekler vardı ancak Huawei kalitesi burada öne çıkacak. 
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    Huawei Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda hem Bluetooth kulaklık hem de akıllı bileklik olarak kullanılabilen Talk Band serisiyle dikkat çeken Huawei, bu kez de iç kısmına kulaklık yerleştirilen bir akıllı saat hazırlıyor.

    Huawei Watch Buds neler sunuyor?

    Huawei Watch Buds dış görünüş itibariyle firmanın diğer akıllı saatlerinden farklı değil. Harmony OS işletim sistemi ve farklı yaşam değerlerinin takibi yine aynı şekilde kullanıcıya sunuluyor.

    Farklı olarak saatin kadranını kaldırdığınızda alt kısımda tam kablosuz kulaklık gizlendiğini görüyorsunuz. Yani saat aynı zamanda kulaklıkların şarj kutusu gibi görev yapıyor. İçinde durduğu müddetçe kulaklıklarınız şarj oluyor.

    Tanıtım ertelendiği için akıllı saatin teknik detayları henüz belli olmadı. Özellikle bataryanın performansı merak konusu çünkü hem kulaklığı hem de akıllı saati şarj etmesi gerekiyor. Bu durumda kullanım ömrü önemli ölçüde kısalabilir.

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    D
    DH Misafiri 1 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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