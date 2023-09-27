18 karat altınlı saat: Huawei Ultimate Design Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor!

Tam Boyutta Gör Huawei, ilk altın kaplamalı akıllı saatini piyasaya sürdü. Huawei Watch Ultimate Gold Edition, lüks aksesuarlara ilgi duyanlar için özel bir model. Saatin her tarafı olağanüstü işçilik ile mükemmelleştirilmiş. Peki, Huawei Ultimate Design Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Huawei Watch Ultimate Design fiyatı ve çıkış tarihi

18 karat altın tasarıma sahip yeni Huawei Watch Ultimate, en pahalı akıllı saatlerden biri. Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı 79.999 TL.

Huawei Ultimate Design akıllı saat 2 Ekim'de ön siparişe açılacak. 18 Ekim'de de online olarak satışa sunulacak.

18K altın tasarımlı Huawei Watch Ultimate

Kasa, tamamen 18K altın metalden yapılmış altı bölümden oluşuyor. Crown, PVD kayış, kelebek tokada altın metal kullanılırken, kayış titanyumdan yapılmış. 3D desenler elmas kesimli gravür işlemi kullanılarak oyulmuş. Ayrıca altın PVD titanyum kayışın üzerinde ayarlanabilir bir kelebek toka bulunuyor.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve kullanılarak üretilmiş ve CNC hassas işlemeyle tasarlanmış. Genel olarak saat, standart sürüme göre 6-7 kat daha sağlam ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 işleme tekniğinden geçmiş. Saat hakkında detay bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:

Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak 2 gün önce eklendi

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Huawei Watch Ultimate Design Türkiye fiyatı açıklandı