18 karat altınlı saat: Huawei Ultimate Design Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor!

- Huawei Watch Ultimate Design fiyatı ve çıkış tarihi
- 18K altın tasarımlı Huawei Watch Ultimate
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Huawei Watch Ultimate Design fiyatı ve çıkış tarihi
18 karat altın tasarıma sahip yeni Huawei Watch Ultimate, en pahalı akıllı saatlerden biri. Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı 79.999 TL.
Huawei Ultimate Design akıllı saat 2 Ekim'de ön siparişe açılacak. 18 Ekim'de de online olarak satışa sunulacak.
18K altın tasarımlı Huawei Watch Ultimate
Kasa, tamamen 18K altın metalden yapılmış altı bölümden oluşuyor. Crown, PVD kayış, kelebek tokada altın metal kullanılırken, kayış titanyumdan yapılmış. 3D desenler elmas kesimli gravür işlemi kullanılarak oyulmuş. Ayrıca altın PVD titanyum kayışın üzerinde ayarlanabilir bir kelebek toka bulunuyor.
Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve kullanılarak üretilmiş ve CNC hassas işlemeyle tasarlanmış. Genel olarak saat, standart sürüme göre 6-7 kat daha sağlam ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 işleme tekniğinden geçmiş. Saat hakkında detay bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.