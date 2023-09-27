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    18 karat altınlı saat: Huawei Ultimate Design Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor!

    Huawei'nin göz kamaştıran saati Watch Ultimate Design, Türkiye'de satışa çıktı. Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition olarak tanıtılan saatin Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor.
    huawei watch ultimate akıllı saat türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, ilk altın kaplamalı akıllı saatini piyasaya sürdü. Huawei Watch Ultimate Gold Edition, lüks aksesuarlara ilgi duyanlar için özel bir model. Saatin her tarafı olağanüstü işçilik ile mükemmelleştirilmiş. Peki, Huawei Ultimate Design Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Huawei Watch Ultimate Design fiyatı ve çıkış tarihi

    18 karat altın tasarıma sahip yeni Huawei Watch Ultimate, en pahalı akıllı saatlerden biri. Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı 79.999 TL.

    Huawei Ultimate Design akıllı saat 2 Ekim'de ön siparişe açılacak. 18 Ekim'de de online olarak satışa sunulacak.

    18K altın tasarımlı Huawei Watch Ultimate

    Kasa, tamamen 18K altın metalden yapılmış altı bölümden oluşuyor. Crown, PVD kayış, kelebek tokada altın metal kullanılırken, kayış titanyumdan yapılmış. 3D desenler elmas kesimli gravür işlemi kullanılarak oyulmuş. Ayrıca altın PVD titanyum kayışın üzerinde ayarlanabilir bir kelebek toka bulunuyor.

    Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve kullanılarak üretilmiş ve CNC hassas işlemeyle tasarlanmış. Genel olarak saat, standart sürüme göre 6-7 kat daha sağlam ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 işleme tekniğinden geçmiş. Saat hakkında detay bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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