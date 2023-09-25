Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak

Huawei Watch Ultimate Gold Edition
Huawei'ye göre Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve ve 18 ayar altın metalden üretilmiş altı bölümden oluşuyor. Bu noktada işlev tuşu, PVD kayış ve kelebek kordon klipsi gibi parçalarda altın kullanılırken, standart kayış titanyum alaşıma sahip. Ayrıca dayanıklılık odaklı yükseltmelerin bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Çinli dev, akıllı saatin 6-7 kat daha sağlam (Ultimate'e kıyasla) ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 ayrı işleme tekniğinden geçtiğini söylüyor.
Bu teknik özelliklerin yanında akıllı saat, 100 metreye kadar su geçirmezlik, fiziksel işaret izleme, TruSeenTM 5.0 kalp atış hızı takibi, TruSleepTM 3.0 uyku izleme ve gerçek zamanlı EKG analizi ile öne çıkmakta. Hatta damar sağlığı ve SpO2 düzeylerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut.
Huawei Watch Ultimate Gold Edition Ekim ayında satışa çıkacak ancak kesin bir tarih mevcut değil. Akıllı saatin fiyatı ise, 3.198 dolardan başlıyor. Bu noktada standart Watch Ultimate modelinin 710 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Huawei Watch Ultimate Gold Edition özellikleri
- Ekran: 1,5 inç LTPO OLED, 450 × 450 piksel 311 PPI
- Uyumluluk: Android 6 veya üstü / iOS 9.0 veya üstü
- Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.0, SpO2 ölçüm, TruSleepTM 3.0 uyku izleme, gerçek zamanlı EKG, damar sağlığı
- Bağlantı: NFC, 2,4GHz, Bluetooth 5.2
- Boyutlar: 48.5 mm × 48.5 mm × 13 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 76 g (kayış hariç)
- Pil ömrü: 14 gün
- Fiyat: 3.198 dolar
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.