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    Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak

    Çinli teknoloji devi Huawei, ilk altın kaplamalı akıllı saat modeli Huawei Watch Ultimate Gold Edition sürümünü duyurdu. İşte Watch Ultimate Gold Edition özellikleri ve fiyatı.
    Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Huawei Watch Ultimate, hem tasarımı hem de sahip olduğu özellikler ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de Çinli dev, Huawei Watch Ultimate Gold Edition sürümünü duyurdu. İşte yeni akıllı saatin özellikleri ve fiyatı.

    Huawei Watch Ultimate Gold Edition

    Huawei'ye göre Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve ve 18 ayar altın metalden üretilmiş altı bölümden oluşuyor. Bu noktada işlev tuşu, PVD kayış ve kelebek kordon klipsi gibi parçalarda altın kullanılırken, standart kayış titanyum alaşıma sahip. Ayrıca dayanıklılık odaklı yükseltmelerin bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Çinli dev, akıllı saatin 6-7 kat daha sağlam (Ultimate'e kıyasla) ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 ayrı işleme tekniğinden geçtiğini söylüyor.

    Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Ultime Gold Edition, 450 x 450 piksel çözünürlük ve uyarlanabilir 1-60Hz yenileme hızı sunan 1,5 inç LTPO OLED ekranı bir araya getiriyor. Çerçevenin altında ise 530 mAh pil paketine yer verilmiş. Böylelikle normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda ise 8 güne kadar pil ömrü sunuluyor.

    Bu teknik özelliklerin yanında akıllı saat, 100 metreye kadar su geçirmezlik, fiziksel işaret izleme, TruSeenTM 5.0 kalp atış hızı takibi, TruSleepTM 3.0 uyku izleme ve gerçek zamanlı EKG analizi ile öne çıkmakta. Hatta damar sağlığı ve SpO2 düzeylerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut.

    Huawei Watch Ultimate Gold Edition Ekim ayında satışa çıkacak ancak kesin bir tarih mevcut değil. Akıllı saatin fiyatı ise, 3.198 dolardan başlıyor. Bu noktada standart Watch Ultimate modelinin 710 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. 

    Huawei Watch Ultimate Gold Edition özellikleri

    • Ekran: 1,5 inç LTPO OLED, 450 × 450 piksel 311 PPI
    • Uyumluluk: Android 6 veya üstü / iOS 9.0 veya üstü
    • Takip: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.0, SpO2 ölçüm, TruSleepTM 3.0 uyku izleme, gerçek zamanlı EKG, damar sağlığı
    • Bağlantı: NFC, 2,4GHz, Bluetooth 5.2
    • Boyutlar: 48.5 mm × 48.5 mm × 13 mm
    • Ağırlık: Yaklaşık 76 g (kayış hariç)
    • Pil ömrü: 14 gün
    • Fiyat: 3.198 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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