Huawei Watch Ultimate Gold Edition tanıtıldı: Cep yakacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Huawei Watch Ultimate, hem tasarımı hem de sahip olduğu özellikler ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de Çinli dev, Huawei Watch Ultimate Gold Edition sürümünü duyurdu. İşte yeni akıllı saatin özellikleri ve fiyatı.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Huawei'ye göre Huawei Watch Ultimate Gold Edition, nano kristal seramik çerçeve ve 18 ayar altın metalden üretilmiş altı bölümden oluşuyor. Bu noktada işlev tuşu, PVD kayış ve kelebek kordon klipsi gibi parçalarda altın kullanılırken, standart kayış titanyum alaşıma sahip. Ayrıca dayanıklılık odaklı yükseltmelerin bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Çinli dev, akıllı saatin 6-7 kat daha sağlam (Ultimate'e kıyasla) ve korozyona dayanıklı hale getiren 24 ayrı işleme tekniğinden geçtiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Ultime Gold Edition, 450 x 450 piksel çözünürlük ve uyarlanabilir 1-60Hz yenileme hızı sunan 1,5 inç LTPO OLED ekranı bir araya getiriyor. Çerçevenin altında ise 530 mAh pil paketine yer verilmiş. Böylelikle normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda ise 8 güne kadar pil ömrü sunuluyor.

Bu teknik özelliklerin yanında akıllı saat, 100 metreye kadar su geçirmezlik, fiziksel işaret izleme, TruSeenTM 5.0 kalp atış hızı takibi, TruSleepTM 3.0 uyku izleme ve gerçek zamanlı EKG analizi ile öne çıkmakta. Hatta damar sağlığı ve SpO2 düzeylerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut.

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Huawei Watch Ultimate Gold Edition Ekim ayında satışa çıkacak ancak kesin bir tarih mevcut değil. Akıllı saatin fiyatı ise, 3.198 dolardan başlıyor. Bu noktada standart Watch Ultimate modelinin 710 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition özellikleri

Ekran : 1,5 inç LTPO OLED, 450 × 450 piksel 311 PPI

: 1,5 inç LTPO OLED, 450 × 450 piksel 311 PPI Uyumluluk : Android 6 veya üstü / iOS 9.0 veya üstü

: Android 6 veya üstü / iOS 9.0 veya üstü Takip : Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.0, SpO2 ölçüm, TruSleepTM 3.0 uyku izleme, gerçek zamanlı EKG, damar sağlığı

: Kalp atış hızı izleme TreSeen 5.0, SpO2 ölçüm, TruSleepTM 3.0 uyku izleme, gerçek zamanlı EKG, damar sağlığı Bağlantı : NFC, 2,4GHz, Bluetooth 5.2

: NFC, 2,4GHz, Bluetooth 5.2 Boyutlar : 48.5 mm × 48.5 mm × 13 mm

: 48.5 mm × 48.5 mm × 13 mm Ağırlık : Yaklaşık 76 g (kayış hariç)

: Yaklaşık 76 g (kayış hariç) Pil ömrü : 14 gün

: 14 gün Fiyat: 3.198 dolar

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