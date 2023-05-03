Tam Boyutta Gör Huawei’in 30 Mart’ta ön satışa sunulan yeni akıllı saati Huawei Watch Ultimate, Türkiye’de satış rekoru kırdı. Huawei’den yapılan açıklamaya göre ilk 3 haftada en yakın rakibine iki kat fark attı.

Huawei Watch Ultimate, ilk 3 haftada 1.300 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. 10 bin TL üzerindeki premium akıllı saatler klasmanında en yakın rakibine haftalık satış adetlerinde ve ilk 3 haftalık toplam satış adedinde yaklaşık 2 kat fark atarak bu alanda birinci oldu.

Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

Huawei Watch Ultimate’in Keşif Siyahı modeli yanında 1.699 TL değerindeki FreeBuds 5i hediyesiyle birlikte 15.999 TL’ye satılıyor. Ayrıca 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti, saat kandranlarında yüzde 90 indirim ve FreeBuds 5 için 300 TL indirim sunuluyor. Okyanus Mavisi modeli ise 18.999 TL’ye aynı hediyelerle birlikte tüketiciler sunuluyor. Huawei Online Mağaza’dan sipariş verebilirsiniz.

Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚

Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm

48.5 x 48.5 x 13 mm Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED

1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED Ağırlık: 76 gr

76 gr Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik

24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı

Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü

530mAh 14 gün pil ömrü Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG

Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG GPS: ✅

✅ NFC: ✅

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