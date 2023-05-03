Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch Ultimate, Türkiye'de satış rekoru kırdı

    Huawei'in 16 bin TL değerindeki yeni akıllı saati Huawei Watch Ultimate, ilk 3 haftada sınıfının en çok satılan akıllı saati unvanını elde etti.                        
    Oy Ver
    Huawei Watch Ultimate, Türkiye'de satış rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Huawei’in 30 Mart’ta ön satışa sunulan yeni akıllı saati Huawei Watch Ultimate, Türkiye’de satış rekoru kırdı. Huawei’den yapılan açıklamaya göre ilk 3 haftada en yakın rakibine iki kat fark attı.

    Huawei Watch Ultimate, ilk 3 haftada 1.300 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. 10 bin TL üzerindeki premium akıllı saatler klasmanında en yakın rakibine haftalık satış adetlerinde ve ilk 3 haftalık toplam satış adedinde yaklaşık 2 kat fark atarak bu alanda birinci oldu.

    Huawei Watch Ultimate’in Keşif Siyahı modeli yanında 1.699 TL değerindeki FreeBuds 5i hediyesiyle birlikte 15.999 TL’ye satılıyor. Ayrıca 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti, saat kandranlarında yüzde 90 indirim ve FreeBuds 5 için 300 TL indirim sunuluyor. Okyanus Mavisi modeli ise 18.999 TL’ye aynı hediyelerle birlikte tüketiciler sunuluyor. Huawei Online Mağaza’dan sipariş verebilirsiniz.

    Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚

    • Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
    • Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
    • Ağırlık: 76 gr
    • Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik 
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
    • Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
    • Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
    • GPS: ✅
    • NFC: ✅
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hepsiburada çekilişleri gerçek mı ziraat atm dolar yatirma iphone spam arama engelleme bim taksit seçenekleri pre ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız