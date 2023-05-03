Huawei Watch Ultimate, Türkiye'de satış rekoru kırdı

Huawei Watch Ultimate, ilk 3 haftada 1.300 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. 10 bin TL üzerindeki premium akıllı saatler klasmanında en yakın rakibine haftalık satış adetlerinde ve ilk 3 haftalık toplam satış adedinde yaklaşık 2 kat fark atarak bu alanda birinci oldu.
Huawei Watch Ultimate’in Keşif Siyahı modeli yanında 1.699 TL değerindeki FreeBuds 5i hediyesiyle birlikte 15.999 TL’ye satılıyor. Ayrıca 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti, saat kandranlarında yüzde 90 indirim ve FreeBuds 5 için 300 TL indirim sunuluyor. Okyanus Mavisi modeli ise 18.999 TL’ye aynı hediyelerle birlikte tüketiciler sunuluyor. Huawei Online Mağaza’dan sipariş verebilirsiniz.
Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚
- Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
- Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
- Ağırlık: 76 gr
- Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik
- Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
- Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
- Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
- GPS: ✅
- NFC: ✅
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah