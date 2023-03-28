Geri sayım başladı: Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor

- İşte karşınızda Huawei Watch Ultimate
- Tüm teknolojiler tek bir modelde birleşiyor🛰️
- Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚
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İşte karşınızda Huawei Watch Ultimate
Geleneksel saatler gibi görünen ancak premium tasarımı ve içerisinde barındırdığı teknolojiler ile dikkat çeken Huawei Watch Ultimate, 48.5 x 48.5 x 13 mm ölçülerinde ve 1.5 inç LTPO AMOLED (1-60Hz) ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir camile desteklenen cihaza, tek bir şarjla 14 gün, aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunan 530mAh boyutlarında pil kapasitesieşlik ediyor.
Tüm teknolojiler tek bir modelde birleşiyor🛰️
Sadece bu da değil, Huawei Watch Ultimate, geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez karşımıza çıkıyor. Ayrıca derin deniz basıncına ve 24 saat 110 metre derinliğe kadar dayanıklı olduğunu da hatırlatalım. Bu noktada akıllı saat, hem zorlu şartlar hem de günlük kullanım için benzersiz bir deneyimi beraberinde getiriyor.
Huawei Watch Ultimate modelinin diğer öne çıkan özellikleri arasında Uydu iletişimi, Bluetooth 5.2, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanan Sefer Modu yer alıyor. Huawei Watch Ultimate, 29 Mart Çarşamba günü Huawei'nin resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚
- Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
- Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
- Ağırlık: 76 gr
- Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik
- Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
- Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
- Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
- GPS: ✅
- NFC: ✅
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)