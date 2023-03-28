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    Geri sayım başladı: Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor

    Huawei'nin amiral gemisi sınıfındaki yeni akıllı saati Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor. Huawei, resmi internet sitesinde geri sayıma başladı. İşte Huawei Watch Ultimate özellikleri
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    Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok merak edilen akıllı saat modellerinden Huawei Watch Ultimate için beklenen gün geldi. Bugün itibariyle resmi internet sitesinde geri sayıma başlayan Huawei, yarın (29 Mart Çarşamba günü) akıllı saatin Türkiye satışlarına başlıyor. İşte Huawei Watch Ultimate modelinin öne çıkan özellikleri.

    İşte karşınızda Huawei Watch Ultimate

    Geleneksel saatler gibi görünen ancak premium tasarımı ve içerisinde barındırdığı teknolojiler ile dikkat çeken Huawei Watch Ultimate, 48.5 x 48.5 x 13 mm ölçülerinde ve 1.5 inç LTPO AMOLED (1-60Hz) ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir camile desteklenen cihaza, tek bir şarjla 14 gün, aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunan 530mAh boyutlarında pil kapasitesieşlik ediyor.

    Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan zirkonyum bazlı sıvı metal kasa üzerine kurulan Huawei Watch Ultimate, Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Qi kablosuz şarj desteği sunulan cihaz, aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibive EKG ölçümleri için birinci sınıf sensörlere güveniyor.

    Tüm teknolojiler tek bir modelde birleşiyor🛰️

    Sadece bu da değil, Huawei Watch Ultimate, geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez karşımıza çıkıyor. Ayrıca derin deniz basıncına ve 24 saat 110 metre derinliğe kadar dayanıklı olduğunu da hatırlatalım. Bu noktada akıllı saat, hem zorlu şartlar hem de günlük kullanım için benzersiz bir deneyimi beraberinde getiriyor.

    Huawei Watch Ultimate modelinin diğer öne çıkan özellikleri arasında Uydu iletişimi, Bluetooth 5.2, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanan Sefer Modu yer alıyor. Huawei Watch Ultimate, 29 Mart Çarşamba günü Huawei'nin resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

    Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚

    • Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
    • Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
    • Ağırlık: 76 gr
    • Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik 
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
    • Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
    • Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
    • GPS: ✅
    • NFC: ✅
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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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