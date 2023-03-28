Geri sayım başladı: Huawei Watch Ultimate Türkiye'de satışa çıkıyor

Geleneksel saatler gibi görünen ancak premium tasarımı ve i çerisinde barındırdığı teknolojiler ile dikkat çeken Huawei Watch Ultimate, 48.5 x 48.5 x 13 mm ölçülerinde ve 1.5 inç LTPO AMOLED (1-60Hz) ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir camile desteklenen cihaza, tek bir şarjla 14 gün , aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunan 530mAh boyutlarında pil kapasitesieşlik ediyor.

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Tüm teknolojiler tek bir modelde birleşiyor🛰️

Sadece bu da değil, Huawei Watch Ultimate, geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez karşımıza çıkıyor. Ayrıca derin deniz basıncına ve 24 saat 110 metre derinliğe kadar dayanıklı olduğunu da hatırlatalım. Bu noktada akıllı saat, hem zorlu şartlar hem de günlük kullanım için benzersiz bir deneyimi beraberinde getiriyor.

Huawei Watch Ultimate modelinin diğer öne çıkan özellikleri arasında Uydu iletişimi, Bluetooth 5.2, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanan Sefer Modu yer alıyor. Huawei Watch Ultimate, 29 Mart Çarşamba günü Huawei'nin resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyatı ise henüz açıklanmadı.