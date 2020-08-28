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    Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor

    14 Eylül itibariyle ABD ekipmanı kullanan yabancı firmalarla iş yapması izne tabi tutulacak olan Huawei; adeta yığınak yapıyor. Firma test edilmemiş ürünleri bile alıyor.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor
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    Çin hükümetine casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz kalan Huawei için henüz en kötüsü gelmedi. Firma biraz daha zaman kazanabilmek adına bileşen yığınağı yapıyor.

    Stok üstüne stok

    ABD’nin yerli firmaların Huawei ile iş yapmasını izne bağlayan genelge aslında pek korkutucu olmamıştı zira TSMC gibi pek çok teknoloji devi yabancı kaynaklıydı. Ne varki ABD ekipmanı kullanan yabancı firmaların da izne tabi olması işleri değiştirdi.

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    Huawei’nin en önemli silahı olan Kirin işlemciler TSMC tarafından üretiliyor ve 14 Eylül itibariyle ortaklık sona erecek. Huawei’nin kendi ülkesinde TSMC kadar gelişmiş bir dökümcü bulabilmesi de mümkün değil.

    Gelen bilgilere göre Huawei; 14 Eylül tarihine kadar yasağa takılacak olan firmalardan tedarik yığını yapıyor. Gerekirse gece geç saatlerde görüşmeler veya ani video konferanslar ile tedarik akışını sağlamaya çalışıyor. Hatta tedarikçilerin test edilmemiş veya tamamlanmamış bileşenleri bile gönderdiği ifade ediliyor.

    Bu yıl Huawei’nin 200 milyon civarında akıllı telefon satması bekleniyor. Pandemi nedeniyle rakiplerinin kan kaybetmesi ikinci çeyrekte pazarın lideri haline gelmesini sağlamıştı. Bu yıl da ikinciliği koruyacağı tahmin ediliyor.

    Ne var ki 2021 yılında en kötü senaryo yaşanabilir. ABD ile bir iyileşme olmazsa Huawei’nin elindeki stoklar hızla tükenecek. Firmanın en azından 2021 ilk çeyrekte bileşen kullanımını dengede tutabileceği tahmin ediliyor. Sonraki dönemde ise üretimin de azalması gerekecek. Bu durumda yıllık 50 milyon satışın ancak yakalanacağı düşünülüyor.



    https://www.slashgear.com/huawei-said-to-be-frantically-stockpiling-phone-parts-before-us-ban-27635450/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 12 sa. en beğenilen
    Tuvalet kağıdı , un ve makarna da depolasın lazım olabilir
    Yanıtla +6
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    joven 11 sa.
    Bağımlılık sadece uyuşturucu Alkolizimde olmaz kendin üretip birşeyler ortaya koymazsak bunlar hep başımıza geliyor abd denen batı denen köpeklere taviz veriyorsun hatta öyleki içimizdeki bir kesim öyle bağımlı olmuşki şuursuzca o köpekleri savunuyor ülkesini küçümsüyor kendisini küçümsüyor
    Bağımlılık sadece uyuşturucu Alkolizimde olmaz kendin üretip birşeyler ortaya koymazsak bunlar hep başımıza geliyor abd denen batı denen köpeklere taviz veriyor...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 2 sa.
    imei atılsın türkiyede satılsın
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 8 sa.
    adamlarda şimdi olmasa bile ar ge ile yatırım ile kendi işlemcisini kendi üretme kapasitesi var
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    zero fear 10 sa.
    Uzatmalara oynamak bu olsa gerek
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    joven 11 sa.
    Bağımlılık sadece uyuşturucu Alkolizimde olmaz kendin üretip birşeyler ortaya koymazsak bunlar hep başımıza geliyor abd denen batı denen köpeklere taviz veriyorsun hatta öyleki içimizdeki bir kesim öyle bağımlı olmuşki şuursuzca o köpekleri savunuyor ülkesini küçümsüyor kendisini küçümsüyor
    Yanıtla +4
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    torabi 12 sa. en beğenilen
    Tuvalet kağıdı , un ve makarna da depolasın lazım olabilir
    Yanıtla +6
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    mokoko_TR 12 sa.
    asalak misali abd ye yapışırsan böyle olur .. yükselmeside abd sayesindeydi batmasıda onların sayesinde olacak köpekler gibi abd ye çalıştılar
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    samuray_x (Salih Burak Eken) 11 sa. mokoko_TR
    Güzel tesbit ama çin hükümeti batmalarına izin vermez ki zaten telekominikasyon yeter onlara. Ama telefon için gelişmiş bir mikro döküm tesisi kurulabilirse çinde bu çok büyük değiştirir oyunun yönünü. Ondan sonrada yavaş yavaş diğer bileşenlere gelir sıra.
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