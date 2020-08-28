Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor

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Çin hükümetine casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz kalan Huawei için henüz en kötüsü gelmedi. Firma biraz daha zaman kazanabilmek adına bileşen yığınağı yapıyor.

Stok üstüne stok

ABD’nin yerli firmaların Huawei ile iş yapmasını izne bağlayan genelge aslında pek korkutucu olmamıştı zira TSMC gibi pek çok teknoloji devi yabancı kaynaklıydı. Ne varki ABD ekipmanı kullanan yabancı firmaların da izne tabi olması işleri değiştirdi.

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Huawei’nin en önemli silahı olan Kirin işlemciler TSMC tarafından üretiliyor ve 14 Eylül itibariyle ortaklık sona erecek. Huawei’nin kendi ülkesinde TSMC kadar gelişmiş bir dökümcü bulabilmesi de mümkün değil.

Gelen bilgilere göre Huawei; 14 Eylül tarihine kadar yasağa takılacak olan firmalardan tedarik yığını yapıyor. Gerekirse gece geç saatlerde görüşmeler veya ani video konferanslar ile tedarik akışını sağlamaya çalışıyor. Hatta tedarikçilerin test edilmemiş veya tamamlanmamış bileşenleri bile gönderdiği ifade ediliyor.

Bu yıl Huawei’nin 200 milyon civarında akıllı telefon satması bekleniyor. Pandemi nedeniyle rakiplerinin kan kaybetmesi ikinci çeyrekte pazarın lideri haline gelmesini sağlamıştı. Bu yıl da ikinciliği koruyacağı tahmin ediliyor.

Ne var ki 2021 yılında en kötü senaryo yaşanabilir. ABD ile bir iyileşme olmazsa Huawei’nin elindeki stoklar hızla tükenecek. Firmanın en azından 2021 ilk çeyrekte bileşen kullanımını dengede tutabileceği tahmin ediliyor. Sonraki dönemde ise üretimin de azalması gerekecek. Bu durumda yıllık 50 milyon satışın ancak yakalanacağı düşünülüyor.

https://www.slashgear.com/huawei-said-to-be-frantically-stockpiling-phone-parts-before-us-ban-27635450/

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