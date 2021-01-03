Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak

ABD’nin ambargosu sonrasında Huawei ile iş ilişkisine girmek çok zorlaştı. Yerli firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların Huawei ile ticaret yapması izne bağlandı. Hal böyle olunca pek çok ülke altyapılarından Huawei ekipmanlarını çıkarmaya başladı. Bunun birlikte teknoloji devleri yaşanan gelişmelerden oldukça tedirgin.
Ericsson tepki gösterdi
Huawei ve diğer pek çok Çinli elektronik cihaz üreticisi ABD tarafından ambargo listesine alındı. Çin ise şimdilik yavaş hareket etmekle birlikte bir misilleme hazırlığı içerisinde. Çin ile önemli iş ilişkileri olan teknoloji devleri tedirgin.İlginizi Çekebilir ABD kendi 5G devini yaratmayı planlıyor
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Geçtiğimiz haftalarda İsveç’in 5G altyapısı için Huawei ekipmanlarını tamamen devre dışı bırakacak bir plan hazırlığı içerisinde olduğu gündeme gelmişti. Telekom ekipmanları sektörünün lider isimlerinden Ericsson kararı eleştirdi.
Ericsson patronu Börje Ekholm; Ticaret Bakanlığına bir mektup yazarak yasağın devam etmesi halinde ülkeden çekileceklerini bildirdi. Börje ülkedeki operatörlerle birlikte Huawei yasağına karşı harekete geçmiş ancak hiç bir hukuk bürosu yardım etmek istememişti. Börje büroları korkaklıkla suçlamıştı.
Ericsson markası Çin’deki mobil altyapıların yarısına hakim durumda. Sabit hatlarda ise yüzde 10 civarında bir payı bulunuyor. Çin’in yapacağı bir misilleme Ericsson için iyi olmayacak. Firma bu bakımdan bazı şeylerin önünü almaya çalışıyor. Ticaret Bakanı ise Haberleşme Dairesi’nin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığını ve geri adımın mümkün olmadığını belirtiyor.
https://www.huaweicentral.com/ericsson-will-leave-sweden-if-huawei-ban-exists-says-ericsson-ceo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bunu nasıl yapıyor ? özgürlük, hukuk, alım gücü ve fırsatlar vererek. çin'in yapacağı şey en fazla uygur türklerini bedavaya çalıştırıp iç piyasa için abd çakması ürünler üretmek olur. bizim çin yanlıları da "bakın çin neler üretti abd'yi geçti" diye boş boş konuşur. adamların ürettiği 10 ürünün 9'u abd'den kopyalanmış şeyler.