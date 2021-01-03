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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak

    İsveç’te 5G altyapılarından Huawei markasının tamamen çıkarılması kararı Ericsson’u isyan ettirdi. Misillemeden korkan telekomünikasyon devi ülkeden çıkmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak
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    ABD’nin ambargosu sonrasında Huawei ile iş ilişkisine girmek çok zorlaştı. Yerli firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların Huawei ile ticaret yapması izne bağlandı. Hal böyle olunca pek çok ülke altyapılarından Huawei ekipmanlarını çıkarmaya başladı. Bunun birlikte teknoloji devleri yaşanan gelişmelerden oldukça tedirgin.

    Ericsson tepki gösterdi

    Huawei ve diğer pek çok Çinli elektronik cihaz üreticisi ABD tarafından ambargo listesine alındı. Çin ise şimdilik yavaş hareket etmekle birlikte bir misilleme hazırlığı içerisinde. Çin ile önemli iş ilişkileri olan teknoloji devleri tedirgin.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD kendi 5G devini yaratmayı planlıyor

    Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

    Geçtiğimiz haftalarda İsveç’in 5G altyapısı için Huawei ekipmanlarını tamamen devre dışı bırakacak bir plan hazırlığı içerisinde olduğu gündeme gelmişti. Telekom ekipmanları sektörünün lider isimlerinden Ericsson kararı eleştirdi.

    Ericsson patronu Börje Ekholm; Ticaret Bakanlığına bir mektup yazarak yasağın devam etmesi halinde ülkeden çekileceklerini bildirdi. Börje ülkedeki operatörlerle birlikte Huawei yasağına karşı harekete geçmiş ancak hiç bir hukuk bürosu yardım etmek istememişti. Börje büroları korkaklıkla suçlamıştı.

    Ericsson markası Çin’deki mobil altyapıların yarısına hakim durumda. Sabit hatlarda ise yüzde 10 civarında bir payı bulunuyor. Çin’in yapacağı bir misilleme Ericsson için iyi olmayacak. Firma bu bakımdan bazı şeylerin önünü almaya çalışıyor. Ticaret Bakanı ise Haberleşme Dairesi’nin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığını ve geri adımın mümkün olmadığını belirtiyor.



    https://www.huaweicentral.com/ericsson-will-leave-sweden-if-huawei-ban-exists-says-ericsson-ceo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dr. Donanım 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ne hindistan ne çin ne de başka bir ülke asla süper güç olamaz. abd'yi abd yapan şey dünyanın dört bir yanından (en çok da çin ve hindistandan) en zeki beyinleri kendine çekebilmesi...

    bunu nasıl yapıyor ? özgürlük, hukuk, alım gücü ve fırsatlar vererek. çin'in yapacağı şey en fazla uygur türklerini bedavaya çalıştırıp iç piyasa için abd çakması ürünler üretmek olur. bizim çin yanlıları da "bakın çin neler üretti abd'yi geçti" diye boş boş konuşur. adamların ürettiği 10 ürünün 9'u abd'den kopyalanmış şeyler.
    ne hindistan ne çin ne de başka bir ülke asla süper güç olamaz. abd'yi abd yapan şey dünyanın dört bir yanından (en çok da çin ve hindistandan) en zeki beyinler...
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    Yanıtla +23
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    Portraitclub 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tarafta dünya nüfusunun en kalabalık yeri ve kullanıcı sayısını oluşturan ülke var, diğer tarafta ise yarısından da azını oluşturan kullanıcı sayısı. Amerika ne yaparsa yapsın Çin’in yükselişine engel olamaz, gelecek 10 yıl içinde Çin dünyanın süper gücü olacak.
    Bir tarafta dünya nüfusunun en kalabalık yeri ve kullanıcı sayısını oluşturan ülke var, diğer tarafta ise yarısından da azını oluşturan kullanıcı sayısı. Amerik...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Ama bir tarafta da dünya tüketiminin çoğunu elinde bulunduran, dünya ticaretinin %65'inin döndüğü bir ABD var.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr. Donanım 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ne hindistan ne çin ne de başka bir ülke asla süper güç olamaz. abd'yi abd yapan şey dünyanın dört bir yanından (en çok da çin ve hindistandan) en zeki beyinleri kendine çekebilmesi...

    bunu nasıl yapıyor ? özgürlük, hukuk, alım gücü ve fırsatlar vererek. çin'in yapacağı şey en fazla uygur türklerini bedavaya çalıştırıp iç piyasa için abd çakması ürünler üretmek olur. bizim çin yanlıları da "bakın çin neler üretti abd'yi geçti" diye boş boş konuşur. adamların ürettiği 10 ürünün 9'u abd'den kopyalanmış şeyler.
    Yanıtla +23
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    aydinsukru (Aydın ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    100 bine yakın calısanı var ericssonun
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım Biden da Trump gibi uğraşacakmı , ama çin öyle bir seviyeye geldi ki 5 10 atom bombası atmadan öyle durdurmak pek mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurmsq (--- ----) 6 gün ( Mesaj Silindi ) .PanxeR.
    Her şehrine hergun 1 atom bombası 1 sene boyunca atacaksın. Kökünü kaziyacaksin bu Çinlilerin.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Portraitclub 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tarafta dünya nüfusunun en kalabalık yeri ve kullanıcı sayısını oluşturan ülke var, diğer tarafta ise yarısından da azını oluşturan kullanıcı sayısı. Amerika ne yaparsa yapsın Çin’in yükselişine engel olamaz, gelecek 10 yıl içinde Çin dünyanın süper gücü olacak.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Ama bir tarafta da dünya tüketiminin çoğunu elinde bulunduran, dünya ticaretinin %65'inin döndüğü bir ABD var.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    Hindistan'ı unuttunuz herhalde? Aynı şekilde onlarda teknoloji geliştiriyor eğer hizmette daha iyi işler yaparlarsa Çin gibi Beyin göçünü durdurabilirler şuanda Silikon vadisinin yarısı Hintli ve büyük şirketlerde yönetici konumunda olan Hintliler var bu herifler gibi insanlar Hindistan'da kalsaydı ne ABD ne Çin imkanı yok başa çıkamaz.
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    Ataputo 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amerika ne isterse o olacak !
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