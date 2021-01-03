Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak

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ABD’nin ambargosu sonrasında Huawei ile iş ilişkisine girmek çok zorlaştı. Yerli firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların Huawei ile ticaret yapması izne bağlandı. Hal böyle olunca pek çok ülke altyapılarından Huawei ekipmanlarını çıkarmaya başladı. Bunun birlikte teknoloji devleri yaşanan gelişmelerden oldukça tedirgin.

Ericsson tepki gösterdi

Huawei ve diğer pek çok Çinli elektronik cihaz üreticisi ABD tarafından ambargo listesine alındı. Çin ise şimdilik yavaş hareket etmekle birlikte bir misilleme hazırlığı içerisinde. Çin ile önemli iş ilişkileri olan teknoloji devleri tedirgin.

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Geçtiğimiz haftalarda İsveç’in 5G altyapısı için Huawei ekipmanlarını tamamen devre dışı bırakacak bir plan hazırlığı içerisinde olduğu gündeme gelmişti. Telekom ekipmanları sektörünün lider isimlerinden Ericsson kararı eleştirdi.

Ericsson patronu Börje Ekholm; Ticaret Bakanlığına bir mektup yazarak yasağın devam etmesi halinde ülkeden çekileceklerini bildirdi. Börje ülkedeki operatörlerle birlikte Huawei yasağına karşı harekete geçmiş ancak hiç bir hukuk bürosu yardım etmek istememişti. Börje büroları korkaklıkla suçlamıştı.

Ericsson markası Çin’deki mobil altyapıların yarısına hakim durumda. Sabit hatlarda ise yüzde 10 civarında bir payı bulunuyor. Çin’in yapacağı bir misilleme Ericsson için iyi olmayacak. Firma bu bakımdan bazı şeylerin önünü almaya çalışıyor. Ticaret Bakanı ise Haberleşme Dairesi’nin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığını ve geri adımın mümkün olmadığını belirtiyor.

https://www.huaweicentral.com/ericsson-will-leave-sweden-if-huawei-ban-exists-says-ericsson-ceo/

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