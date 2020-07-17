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    Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor

    ABD’nin Huawei başta olmak üzere pek çok Çinli üreticilerin kurumlarına ekipman tedarik etmesini yasaklaması dolaylı olarak Japon altyapı firmalarını da etkiliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor
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    ABD’nin geçen yıldan bu yana Huawei ağırlıklı olmak üzere pek çok Çinli firmaya uyguladığı ağır yaptırımlar sadece bu firmaları etkilemiyor. Bu firmaların iş yaptığı global çaptaki diğer şirketler de etkilenmeye başladı.

    Japonya’ya kadar etkiledi

    ABD hükümetinin geçtiğimiz haftalarda kurumların Huawei, ZTE, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Zhejiang Dahua Technology ve Hytera Communications firmaların herhangi bir ekipman almalarını veya mevcut ekipmanları yenilemelerini yasaklamıştı. Diğer taraftan kurumların ihalelerine katılacak firmaların da bu yasaklı ekipmanları kullanmadıklarını ispat etmeleri gerekiyordu.

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    Sadece Huawei’nin telekom sektöründe 20 yıldır faaliyet gösterdiğini ve global olarak yüzlerce firmaya altyapı sağladığını düşünürsek bir anda dünyanın büyük bir kısmına yasak gelmiş gibi oluyor.

    Japon kaynaklar ABD yasaklarının yaklaşık 800 Japon firmasını etkilediğini belirtiyor. Bu firmalar çoğunlukla Çinli ekipmanlar kullanıyordu ve iştirakleri de ABD’de kurumsal ihaleler kovalıyordu. Sadece ABD’de değil ABD bileşenlerinin görev yaptığı Japon bölgelerinde de ihaleler alıyordu.

    Düzenlemenin net ifadeler içermemesi bir anda 800 firmayı boşluğa düşürmüş durumda. Nippon Telegraph & Telephone, NTT Data, SoftBank Group gibi pek çok dev bunlar arasında. Bununla birlikte Japon firmalar düzenlemeye uymakta kararlı ve ABD kurumlarına sunulacak altyapıların içerisinde Çinli ekipmanlar olmaması için masrafa girmekten kaçınmayacaklar.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/17/usa-regulation-huawei-ban-affects-japanese-companies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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