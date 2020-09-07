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    Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor

    Çin’in en büyük, dünyanın ise en büyük 5 dökümcüsü arasında yer alan SMIC; yakın dönemde ABD ambargosuna yakalanabilir. Savunma Bakanlığı düğmeye basmak üzere.
    4 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor
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    ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından en büyük nasibi alan şüphesiz Huawei. Akıllı telefon pazarında liderliğe oynayan Huawei, bu nedenle büyük darbe aldı ve gelecek potansiyeli tehlikeye girdi. Hindistan ile de başlayan gerilim sonrasında Huawei’nin sıkıntıları çoğaldı.

    SIMC de radarda

    Gerilimden etkilenen sadece Huawei değil. Aslında Çin’in teknoloji dünyasındaki büyüme potansiyeli darbe aldı diyebiliriz. Çin’in en büyük yonga üreticisi ve dökümcüsü konumunda olan SMIC de radara giriyor.

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    Hali hazırda 14nm sürecinde verimliliği yakalamış olan SMIC, hükümet cephesinden önemli krediler elde etti ve büyük yatırımlar yaptı. Üretim süreçlerinde ilerledikçe Huawei’nin üretim sıkıntısını çözeceği düşünülüyordu.

    Çin’in en büyük borsasında listelenme şansı bulan SMIC; New York borsasından çekilmişti. 7.8 milyar dolara yakın bir fon elde eden SMIC; dünyanın en büyük 5 dökümcüsü arasına girmeyi de başarmıştı.

    Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor

    Bununla birlikte ABD Savunma Bakanlığı; SMIC şirketini de kara listeye almayı planlıyor. SMIC’in Çinli bir savunma şirketi ile ortaklık yaptığı ve bu şirketin de Çin askeri birimleri ile ilişkide olduğu iddia ediliyor.

    SMIC’in kara listeye alınması ABD ekipmanlarına erişimini imkansız hale getirecek. Tıpkı TSMC’de olduğu gibi döküm sektöründe ABD ekipmanları hakim durumda ve bunlara erişimin engellenmesi gelişimin de sekteye uğraması anlamına geliyor.

    SMIC görünüşe göre yakın dönemde üretim sıkıntısı yaşamaya başlayacak. Yani 14nm sürecinden öteye gidemeyebilir. Bu da Huawei için darbe anlamına geliyor. Huawei’nin kendisi de bir döküm tesisi kurma arefesinde. Muhtemelen SMIC’in durumundan haberdar.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/07/usa-could-ban-smic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 4 gün en beğenilen
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    ABD eğer bu ambargolarla Huawei ve Çinli iş ortaklatını batıramazsa ilerleyen yıllarda çok zor günler yaşayacak.
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün
    Göreceksiniz uzun vade de ABD zararlı çıkacak. Sadece Çin değil, Avrupa bile ABD tekelinden kurtulmak için eskisine oranla daha fazla çözüm arayışına gireceklerini düşünüyorum.
    Göreceksiniz uzun vade de ABD zararlı çıkacak. Sadece Çin değil, Avrupa bile ABD tekelinden kurtulmak için eskisine oranla daha fazla çözüm arayışına girecekler...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 2 gün
    Hani bu çinliler şöyle süperdi, böyle büyüktü. Amerika sadece karar alarak adamların dev şirketlerini kitliyor. Demek ki çin falan hikaye
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    Mr. Jingles 3 gün
    Umarım Huawei IDEOS X5 günlerine geri döner. Aslında cihazları o kadar kalitesiz materyallerden yapılıyor olmasına rağmen premium cihaz algısı yarattılar reklamlarla. BOE’nin ucuz ve adi OLED’ini kullanan, RYYB kamera sensörü kullanan, hiçbir özelleştirme yapılmamış ARM işlemcisini farklı bir işlemci tasarlamış gibi lanse eden, arayüzü iOS çakması olan her şeyiyle kalitesizlik akan ürünler üretici. Nerede o Ideos X5 zamanındaki Huawei? Kullanıcı dostu f/p ürünlerin üreticisi olan Huawei’den kazık gibi fiyat biçen Huawei’ye dönüştü.
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    zero fear 3 gün
    Burada övgü yağdıranlara soruyorum Çin bugüne kadar ne yapmış Allah aşkına işçilik ve taklit teknoloji dışında? Yıllardır ABD donanımlarını allayıp pullayıp piyasaya sürüp marka yaratıp para çekiyorlar olay bu. ABD istese 1 sene içerisinde Xiaomi, Lenovo, Huawei (zaten battı) ve diğer üçüncü sınıf telefon üreticilerini batıracak imkana sahip. Ama bundan tabii ki kendisi de maddi olarak etkilenecek.

    Çin kendi şirketlerinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyor o yüzden ya akıllanp itaat edecek ya da adam akıllı gerçek teknoloji geliştirecek. Yonglu yunglu işletim sistemi ve donanım isimlendirmeleriyle geliştirse de bir yere varamaz ya o ayrı mesele
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün
    Çinin ilerleyişini durdurmak istiyorlar ama artık zor giib
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Samsung'un avrupalı üreticilerden teknoloji tedarik ettiği için ambargoya takılmayacağı söyleniyor. Çinli üreticilerde bu yoldan gidebilir.
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün
    Göreceksiniz uzun vade de ABD zararlı çıkacak. Sadece Çin değil, Avrupa bile ABD tekelinden kurtulmak için eskisine oranla daha fazla çözüm arayışına gireceklerini düşünüyorum.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    somoncum 4 gün CleanCoders
    Düşünsene samsung dan daha iyi döküm sağlayabilirse 3nm processor çıkarabilseler varya gel geçen hanına döner AMD belki kendi ryzen 5000 serisi için göz önünde bulundurabilir. Tabi bunlar varsayım.
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    Elektrikliarabasever 4 gün CleanCoders
    milletin o kadar yıllık argesini 1 yılda mı yapacaklar güldürmeyin beni :D
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    Onurmsq (--- ----) 3 gün CleanCoders
    çözüm arayışına gireceklerine üretim yapsınlar. yazılım yapsınlar. işletim sistemi çıkarsınlar. bknz. ios, microsoft, google, instagram, facebook, youutube, twitter. whatsapp vsv.
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    cangunner (Can G) 4 gün
    Bu gidişle adamlar kendi döküm tesislerini, döküm malzemelerini ve teknolojilerini geliştirecek :)
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    somoncum 4 gün cangunner
    Ya kaça maal olursa yapsınlar ama böyle dıştan bir dökümcüye başvurarak zaman ve değer kaybediyorlar. Diğer markalar nasıl oluyorda bu ambargoların dışında kalıyor ben anlamıyorum veri hırsızlığı ve kişi bilgi güvenliğinin sızdırılması sanki samsung ve iphone hiç olmuyor :D
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    somoncum 4 gün
    Ulan şu ABD nin ambargolarından ne çekti huawei salın küçük enişteyide bir neler yapabiliyor görelim ne güzel ürünler ortaya çıkarıyordu samsung, ıphone geride bırakıp çin'i lider edecek diye nedir bu kadar yasak :/
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün
    Huawei’yi bitirmeden durmayacak ABD.
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 4 gün en beğenilen
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    ABD eğer bu ambargolarla Huawei ve Çinli iş ortaklatını batıramazsa ilerleyen yıllarda çok zor günler yaşayacak.
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    3174 kez okundu.
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    huawei, smic ve Mobil Teknolojiler
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