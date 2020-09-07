Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından en büyük nasibi alan şüphesiz Huawei. Akıllı telefon pazarında liderliğe oynayan Huawei, bu nedenle büyük darbe aldı ve gelecek potansiyeli tehlikeye girdi. Hindistan ile de başlayan gerilim sonrasında Huawei’nin sıkıntıları çoğaldı.

SIMC de radarda

Gerilimden etkilenen sadece Huawei değil. Aslında Çin’in teknoloji dünyasındaki büyüme potansiyeli darbe aldı diyebiliriz. Çin’in en büyük yonga üreticisi ve dökümcüsü konumunda olan SMIC de radara giriyor.

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Hali hazırda 14nm sürecinde verimliliği yakalamış olan SMIC, hükümet cephesinden önemli krediler elde etti ve büyük yatırımlar yaptı. Üretim süreçlerinde ilerledikçe Huawei’nin üretim sıkıntısını çözeceği düşünülüyordu.

Çin’in en büyük borsasında listelenme şansı bulan SMIC; New York borsasından çekilmişti. 7.8 milyar dolara yakın bir fon elde eden SMIC; dünyanın en büyük 5 dökümcüsü arasına girmeyi de başarmıştı.

Bununla birlikte ABD Savunma Bakanlığı; SMIC şirketini de kara listeye almayı planlıyor. SMIC’in Çinli bir savunma şirketi ile ortaklık yaptığı ve bu şirketin de Çin askeri birimleri ile ilişkide olduğu iddia ediliyor.

SMIC’in kara listeye alınması ABD ekipmanlarına erişimini imkansız hale getirecek. Tıpkı TSMC’de olduğu gibi döküm sektöründe ABD ekipmanları hakim durumda ve bunlara erişimin engellenmesi gelişimin de sekteye uğraması anlamına geliyor.

SMIC görünüşe göre yakın dönemde üretim sıkıntısı yaşamaya başlayacak. Yani 14nm sürecinden öteye gidemeyebilir. Bu da Huawei için darbe anlamına geliyor. Huawei’nin kendisi de bir döküm tesisi kurma arefesinde. Muhtemelen SMIC’in durumundan haberdar.

https://www.gizmochina.com/2020/09/07/usa-could-ban-smic/

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