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    Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yeni akıllı televizyon modellerine, ses teknolojisi şirketi olan Fransa merkezli Devialet'in ürünlerini entegre edecek.
    28 Mart 2021, 17:00 (53 dk.)
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak
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    Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Huawei'nin yeni nesil akıllı televizyon modellerinde Devialet ses sistemleri yer alacak. Şirketin yeni akıllı TV'lere Frea kod adı ile geliştiriliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek"

    İlk başta, serinin en az iki modelle temsil edileceği, 75 ve 85 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip olacağı belirtiliyor. Çözünürlük henüz belli değil, ancak büyük olasılıkla 3840 × 2160 piksel (4K) olacak. Yeni verilere göre, akıllı TV'ler Fransız şirketi Devialet tarafından geliştirilen yüksek kaliteli bir ses sistemi içerecek. 2007 yılında Paris'te kurulan bu firma, yüksek kaliteli hoparlörler ve amplifikatörler konusunda uzman.

    Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak
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    Huawei - Devialet işbirliği yeni değil

    Devialet hoparlörler, gelecekteki Huawei TV'lere net ve doğal bir ses verecek. Çoğu durumda, kullanıcıların TV'lerini harici bir ses sistemi bağlamasına bile gerek kalmayacağı belirtiliyor. Huawei ve Devialet'in işbirliğinin yeni olmadığını söyleyelim. Fransız şirketi Devialet, Huawei Sound X ve Huawei Sound akıllı hoparlörler için ses sistemlerini oluşturmaktan sorumluydu.

    Frea ailesi TV'lerin diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Akıllı televizyon modellerinin resmi sunumunun önümüzdeki çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/27/huawei-smart-tv-frea-devialet-sound/
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