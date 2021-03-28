Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak

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Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Huawei'nin yeni nesil akıllı televizyon modellerinde Devialet ses sistemleri yer alacak. Şirketin yeni akıllı TV'lere Frea kod adı ile geliştiriliyor.

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İlk başta, serinin en az iki modelle temsil edileceği, 75 ve 85 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip olacağı belirtiliyor. Çözünürlük henüz belli değil, ancak büyük olasılıkla 3840 × 2160 piksel (4K) olacak. Yeni verilere göre, akıllı TV'ler Fransız şirketi Devialet tarafından geliştirilen yüksek kaliteli bir ses sistemi içerecek. 2007 yılında Paris'te kurulan bu firma, yüksek kaliteli hoparlörler ve amplifikatörler konusunda uzman.

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Huawei - Devialet işbirliği yeni değil

Devialet hoparlörler, gelecekteki Huawei TV'lere net ve doğal bir ses verecek. Çoğu durumda, kullanıcıların TV'lerini harici bir ses sistemi bağlamasına bile gerek kalmayacağı belirtiliyor. Huawei ve Devialet'in işbirliğinin yeni olmadığını söyleyelim. Fransız şirketi Devialet, Huawei Sound X ve Huawei Sound akıllı hoparlörler için ses sistemlerini oluşturmaktan sorumluydu.

Frea ailesi TV'lerin diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Akıllı televizyon modellerinin resmi sunumunun önümüzdeki çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/27/huawei-smart-tv-frea-devialet-sound/

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