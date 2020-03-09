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    Huawei yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs'in özelliklerini video ile gösterdi

    Çinli teknoloji devi Huawei, yaklaşık iki hafta önce yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli Mate Xs'yi tanıtmıştı. Şirket yayınladığı video ile cihaza yakın bir bakış sunuyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs'in özelliklerini video ile gösterdi

    Huawei ikinci nesil katlanabilir akıllı telefon modeli Mate Xs'i, geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Şirket şimdi ise yayınladığı video ile beraber yeni akıllı telefonunun özelliklerini sergiliyor.

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    Huawei dayanıklılığı artırmış

    Huawei Mate Xs, cihazın şık bir akıllı telefon gibi katlanmasını sağlayan Falcon Wing adlı yenilikçi bir menteşe ile geliyor. Şirketin, gelişmiş performans ve pil ömrü sunan Kirin 990 5G yonga seti ise Mate Xs'i güçlü kılan en önemli özellik diyebiliriz. Huawei cihazın dayanıklılığını artırmak için menteşelerde zirkonyum bazlı sıvı metal kullandığını ve ekranın ise çift katmanlı optik poliimid ile korunduğunu belirtiyor.

    Huawei'nin yayınladığı yeni Mate Xs videosunda ise, bu premium akıllı telefonun güçlü özelliklerine dikkat çekmiş. Geniş ekran, çoklu görev özellikleri, sürükle bırak desteği, hareketli pencereler ve harekete duyarlı uygulama başlatıcısına dikkat çeken video, cihazı almak isteyen kullanıcılar için bir rehber niteliğinde diyebiliriz. Dört sensörülü kamera kurulumu ile gelen Mate Xs'in diğer özellikleri arasında 4.500 mAh pil, 55W hızlı şarj, 8GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Cihazın satış fiyatı ise 2.500 euro olarak belirlenmiş.



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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. en beğenilen
    Olmuyor işte uzatmasın üreticiler. Tırnakla çizilenler, baloncuk yapanlar, kat izi bırakanlar derken bir sürü sorunları var bu ekran teknolojisinin. Gelişsin sonra yine çıkarırlar...
    Olmuyor işte uzatmasın üreticiler. Tırnakla çizilenler, baloncuk yapanlar, kat izi bırakanlar derken bir sürü sorunları var bu ekran teknolojisinin. Gelişsin so...
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. en beğenilen
    Olmuyor işte uzatmasın üreticiler. Tırnakla çizilenler, baloncuk yapanlar, kat izi bırakanlar derken bir sürü sorunları var bu ekran teknolojisinin. Gelişsin sonra yine çıkarırlar...
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