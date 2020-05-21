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    Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor

    Ülkesi Çin’de 5G teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Huawei firması toplamda 200 bin 5G baz istasyonu sayısına ulaştı. Yıl sonuna kadar hedef 800 bin.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor
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    ABD tarafından ambargo şartları sürekli zorlaştırılan Huawei her şeye rağmen yatırımlarına devam ediyor. Özellikle ülkesinde büyük destek bulan firma 5G alanında rakiplerine göre fersah fersah ileride.

    800 bin baz istasyonu

    5G konusunda ABD’nin gerisinde kalmak istemeyen Çin oldukça önemli yatırımlar yaptı ve pek çok otorite tarafından 5G teknolojilerinde ipi göğüslediği yorumları yapılıyor. Özellikle koronavirüs salgınında halkın gözetimi, kalabalıkların takibi veya doğal alanların kontrolü gibi pek çok fonksiyon 5G teknolojileri üzerinden yerine getirildi. Bu yatırımlarda Huawei de başı çekiyor.

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    Huawei Kablosuz Ürün bölümü başkanı Gan Bin ülkesinde 5G çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve bugüne kadar 200 bin 5G baz istasyonu yerleştirdiklerini ifade etti. Huawei ürettiği 5G baz istasyonlarını Çinli telekom operatörlerine tedarik ediyor.

    Ülkenin hemen her noktasında 5G teknolojilerini ulaştırmak isteyen Çinli operatörler yıl sonuna kadar yaklaşık 340 farklı şehirde 800 bin baz istasyonu kurmayı planlıyor. Böylece Huawei’nin ürettiği baz iastasyonu sayısı da 800 bin olacak ve sektörde en yaygın 5G ekipman kullanımına sahip olacak.

    Elbette bu yarışta ABD’nin yaptırımları da çok önemli. ABD ekipmanı kullanan yabancı firmaların Huawei’ye yonga tedariği veya döküm hizmeti vermesi izne bağlandı. TSMC, Kirin yonga setlerini üreten HiSilicon gibi çok önemli ortaklar bu kısıtlamaya takılmış durumda. Yonga desteğinden mahrum kalması Huawei’nin büyük bir yara almasına neden olabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/20/huawei-has-built-200k-5g-base-stations-in-china-expects-800k-by-year-end/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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