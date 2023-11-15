Huawei, yüzde 90’lık büyüme yakaladı ancak yeni bir zorlukla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 60 serisi ile sadece yeni bir ürün değil, aynı zamanda üretim ve tedarik zinciri boyutunda da farklı bir yaklaşım sergileyerek gündeme geldi. Firmanın, Mate 60 serisinin üretim zorluklarından etkileyici satış rakamlarına uzanan başarısı şimdilerde yeni bir zorlukla karşı karşıya: Arz ve talep.

Huawei, yüzde 90 büyüdü

Son araştırmalara göre Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro ailesi başta Apple'ın iPhone 15 modelleri olmak üzere rakiplerini geride bırakmaya devam etmesiyle Çin akıllı telefon pazarında en çok ilgi gören şirket oldu. Counterpoint Research'ün yeni verileri Çin'in yıldan yıla akıllı telefon büyümesinin ortalama yüzde 11 olduğunu, ancak faaliyet gösteren tüm markalar arasında Huawei'nin Ekim ayında yüzde 90'a ulaşarak en etkileyici büyümeyi gösterdiğini belirtiyor. Bunda Mate 60 modellerinin tamamına güç veren özel 7nm Kirin 9000S yongasının payı büyük.

Huawei’nin devasa bir büyüme yaşaması firma için çok olumlu olsa da büyük boyuttaki talebi karşılamakla ilgili zorluklar yaşandığı görülüyor. Huawei'nin Mate 60 Pro için ön sipariş sistemi getirme kararı, artan talebi karşılayamamasından kaynaklandı. Talebi karşılayamama sorununun temelinde ise gelişmiş Kirin 9000s işlemcisi yatıyor. Arz tarafındaki sorun o kadar büyük ki Huawei, Mate 60 Pro için bir abonelik programı başlattı ve siparişten sonraki 90 gün içinde teslimat sözü verdi.

Mate 60 serisinden 2.4 milyon satış

Tam Boyutta Gör Tüm bu engellere rağmen Mate 60 Pro kayda değer bir başarı elde etti. Counterpoint verilerine göre, seri piyasaya sürüldükten sonraki sekiz hafta içinde 2,4 milyon adet iç satış gerçekleştirdi. Bu rakam, Huawei'nin boğuştuğu ABD ticari yaptırımlarının arka planı düşünüldüğünde özellikle etkileyici.

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Mate 60 serisi, özellikle de Pro modeli, Huawei'nin direncinin bir sembolü haline geldi. Ancak bu sembolün başarıyla devam ettirilmesi Huawei ve Çin’in yarı iletken yeteneklerine bağlı. Kirin 9000s, Çinli SMIC tarafından üretiliyor ve görünüşe göre talebi karşılamakta zorlanıyor. te yandan, Huawei ve SMIC'in 7nm bariyerini nasıl aşacaklarını ve daha da gelişmiş akıllı telefon yonga setlerini nasıl üreteceklerini bulmaları gerekiyor. Yoksa bu popülerlik artışı kısa ömürlü olabilir.

Şu anda bu firmaların hiçbirinin bu engeli aşmalarını sağlayacak son teknoloji EUV makinelerine erişimi yok, bu nedenle hızlı bir şekilde bir şeyler bulmaları gerekiyor. Belki de Huawei ve SMIC, Kirin 9000S'i daha da geliştirebilir ve gelecek yıl P70 için piyasaya sürüldüğünde SoC'yi yeniden adlandırabilir. Tüm bunları bize zaman gösterecek.

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Huawei, yüzde 90 büyürken yeni bir zorlukla karşı karşıya