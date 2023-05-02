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    Huawei, ZTE ve BOE bir araya geldi: Yeni bir katlanabilir OLED ekran geliştiriliyor

    Çinli bir kaynak Huawei, ZTE ve BOE'nin ekran altı kamera ile donatılmış en iyi katlanabilir OLED ekranı oluşturmak için bir araya geldiğini söylüyor. Yeni paneli ilk kullanacak model de ortaya çıktı.
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    Huawei, ZTE ve BOE yeni bir katlanabilir OLED ekran geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, üç Çinli teknoloji devinin ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya geldiğini söylüyor. Ekran altı kameraya sahip katlanabilir OLED ekran geliştirmek için güçlerini birleştiren Huawei, ZTE ve BOE'den bahsediyoruz.

    Bahsi geçen ekran teknolojisiyle donatılacak ilk telefonun katlanabilir Huawei Mate X4 olacağı bildiriliyor. Fakat Mate X4'ün ekran altı kameraya sahip ilk katlanabilir telefon olmayacağını hatırlatalım. Bu teknoloji daha önce Samsung Galaxy Fold 4'te kullanılmıştı.

    Huawei, ZTE ve BOE yeni bir katlanabilir OLED ekran geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Samsung'un çözümü beklentileri karşılayamadı

    Güney Koreli şirketin kamerası beklentileri karşılamakta zorlanırken Huawei, ZTE ve BOE gibi markaların bu sorunu çözecekleri belirtiliyor. ZTE'nin Axon serisi birkaç yıl önce ekran altı kamera teknolojisine öncülük etmişti. Ayrıca sistem son birkaç nesilde daha da geliştirildi.

    Q8 adı verilen yeni OLED panel sonunda ekran altına gizli kameranın düşük fotoğraf kalitesi sorununu ortadan kaldıracak. Çinli kaynak yeni ekranın 2480 x 1116 piksel çözünürlüğe sahip olacağını ve yüksek frekanslı 1.440 Hz PWM karartma teknolojisi kullanacağını da ekliyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/huawei_zte_and_boe_work_on_a_flexible_oled_with_underdisplay_selfie_cam-news-58416.php https://weibo.com/6048569942/ME5CGmRMy
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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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