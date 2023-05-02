Huawei, ZTE ve BOE bir araya geldi: Yeni bir katlanabilir OLED ekran geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, üç Çinli teknoloji devinin ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya geldiğini söylüyor. Ekran altı kameraya sahip katlanabilir OLED ekran geliştirmek için güçlerini birleştiren Huawei, ZTE ve BOE'den bahsediyoruz.

HTC U serisi akıllı telefonlar geri geliyor: Yeni model göründü 1 gün önce eklendi

Bahsi geçen ekran teknolojisiyle donatılacak ilk telefonun katlanabilir Huawei Mate X4 olacağı bildiriliyor. Fakat Mate X4'ün ekran altı kameraya sahip ilk katlanabilir telefon olmayacağını hatırlatalım. Bu teknoloji daha önce Samsung Galaxy Fold 4'te kullanılmıştı.

Tam Boyutta Gör

Samsung'un çözümü beklentileri karşılayamadı

Güney Koreli şirketin kamerası beklentileri karşılamakta zorlanırken Huawei, ZTE ve BOE gibi markaların bu sorunu çözecekleri belirtiliyor. ZTE'nin Axon serisi birkaç yıl önce ekran altı kamera teknolojisine öncülük etmişti. Ayrıca sistem son birkaç nesilde daha da geliştirildi.

Q8 adı verilen yeni OLED panel sonunda ekran altına gizli kameranın düşük fotoğraf kalitesi sorununu ortadan kaldıracak. Çinli kaynak yeni ekranın 2480 x 1116 piksel çözünürlüğe sahip olacağını ve yüksek frekanslı 1.440 Hz PWM karartma teknolojisi kullanacağını da ekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei, ZTE ve BOE yeni bir katlanabilir OLED ekran geliştiriyor