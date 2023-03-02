Humble Bundle, başlattığı deprem bağış paketiyle 11 milyon TL topladı

Tam Boyutta Gör Humble Bundle, genellikle ucuza oyun bulabildiğimiz bir mecra ancak bu seferki haberimizde Humble’daki oyunlardan değil insani duruşundan bahsedeceğiz. 1 Mart tarihinde Humble Bundle, Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’ni duyurdu ve bu paketin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Humble Bundle'dan deprem bağış kampanyası

Humble Bundle’ın sunmuş olduğu paketin içerisinde 72 oyun bulunuyor ve paketin değeri 1100 dolar. Humble, bu paketi 565 TL’lik bir fiyat ile sunuyor ve elde edilen tüm gelirin devam eden Türkiye-Suriye deprem yardımı çabalarını desteklemek için Direct Relief, International Medical Corps ve Save the Children'a gideceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör An itibariyle Humble, 19 bin adedin üstünde bu paketten sattığını ve neredeyse 11.8 milyon TL gelir elde edildiğini söylüyor. 1 Mart tarihinde başlayan bu bağış kampanyası 8 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu arada paketin minimum fiyatı 565 TL olarak belirlense de istenilen miktarda ödeme yapılabiliyor. Şu ana kadar yapılan bağışların ortalaması ise 600 TL’yi geçiyor. Siz de bağışta bulunmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler 20 sa. önce eklendi

Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’nde olan bazı oyunlar

Gotham Knights

Ghostrunner

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

XCOM 2

PayDay 2

Euro Truck Simulator 2

Mount & Blade: Warband

The Inner World

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Humble Bundle, dev deprem bağış kampanyası başlattı