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    Humble Bundle, başlattığı deprem bağış paketiyle 11 milyon TL topladı

    Dijital oyunların bulunduğu Humble Bundle, Türkiye’de yaşanan ve Suriye’yi de etkileyen Kahramanmaraş depremi için bağış kampanyası başlattı. Toplanan paranın tamamı bağışlanacak.
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    Humble Bundle, dev deprem bağış kampanyası başlattı Tam Boyutta Gör
    Humble Bundle, genellikle ucuza oyun bulabildiğimiz bir mecra ancak bu seferki haberimizde Humble’daki oyunlardan değil insani duruşundan bahsedeceğiz. 1 Mart tarihinde Humble Bundle, Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’ni duyurdu ve bu paketin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

    Humble Bundle'dan deprem bağış kampanyası

    Humble Bundle’ın sunmuş olduğu paketin içerisinde 72 oyun bulunuyor ve paketin değeri 1100 dolar. Humble, bu paketi 565 TL’lik bir fiyat ile sunuyor ve elde edilen tüm gelirin devam eden Türkiye-Suriye deprem yardımı çabalarını desteklemek için Direct Relief, International Medical Corps ve Save the Children'a gideceğini belirtiyor.

    Humble Bundle, dev deprem bağış kampanyası başlattı Tam Boyutta Gör
    An itibariyle Humble, 19 bin adedin üstünde bu paketten sattığını ve neredeyse 11.8 milyon TL gelir elde edildiğini söylüyor. 1 Mart tarihinde başlayan bu bağış kampanyası 8 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu arada paketin minimum fiyatı 565 TL olarak belirlense de istenilen miktarda ödeme yapılabiliyor. Şu ana kadar yapılan bağışların ortalaması ise 600 TL’yi geçiyor. Siz de bağışta bulunmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’nde olan bazı oyunlar

    • Gotham Knights
    • Ghostrunner
    • Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition
    • XCOM 2
    • PayDay 2
    • Euro Truck Simulator 2
    • Mount & Blade: Warband
    • The Inner World
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