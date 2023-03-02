Humble Bundle, başlattığı deprem bağış paketiyle 11 milyon TL topladı

- Humble Bundle'dan deprem bağış kampanyası
- Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’nde olan bazı oyunlar
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Humble Bundle'dan deprem bağış kampanyası
Humble Bundle’ın sunmuş olduğu paketin içerisinde 72 oyun bulunuyor ve paketin değeri 1100 dolar. Humble, bu paketi 565 TL’lik bir fiyat ile sunuyor ve elde edilen tüm gelirin devam eden Türkiye-Suriye deprem yardımı çabalarını desteklemek için Direct Relief, International Medical Corps ve Save the Children'a gideceğini belirtiyor.
Türkiye-Suriye Deprem Yardım Paketi’nde olan bazı oyunlar
- Gotham Knights
- Ghostrunner
- Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition
- XCOM 2
- PayDay 2
- Euro Truck Simulator 2
- Mount & Blade: Warband
- The Inner World
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