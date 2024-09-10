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    Xiaomi 14T’nin hem görüntüsü hem de merak edilen özellikleri sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 14T ve 14T Pro modelleri yeni sızıntılarla kendini gösterdi. Bu sızıntılar yeni serinin tasarım anlayışını da gözler önüne serdi.

    Xiaomi 14T’nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin merakla beklenen 14T serisi, yakında global olarak tanıtılmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14T'nin render görüntülerinin sızdırılmasının ardından Filipinler'de yeni bir ürün lansmanını duyurdu. Bu ürünlerin Xiaomi 14T serisi olması kuvvetle muhtemel.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun lansman tarihiyle ilgili olarak, Filipinler'de bir listeleme dikkat çekti. Listede, 26 Eylül'de yeni ürünlerin tanıtılacağı belirtiliyor. Bu durum, global lansmanın ise muhtemelen bu tarihten bir hafta önce gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

    Teknik özellikler bakımından sızıntılar, her iki cihazın da oldukça güçlü donanımlarla geleceğini gösteriyor. Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun 6.67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük sunan, 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla donatılması bekleniyor. Ayrıca HDR10+, Dolby Vision desteği ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olacaklar. Xiaomi 14T'nin gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden alacağı, daha üst düzey olan 14T Pro'nun ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor.

    Kamera özellikleri açısından her iki model de Leica tarafından optimize edilmiş üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Bu sistemde, 50MP geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Ön kamera ise 32MP çözünürlük sunacak. 14T Pro modeli, kablosuz şarj desteği ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile fark yaratacak. Her iki model de 5.000 mAh kapasiteli batarya ile desteklenecek.

    Fiyatlandırma konusunda ise sızdırılan bilgiler, Xiaomi 14T'nin yaklaşık 700 dolar civarında, 14T Pro'nun ise 950 dolar seviyesinde satışa sunulacağını gösteriyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisinin, özellikle fiyat-performans oranıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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