Xiaomi 14T’nin hem görüntüsü hem de merak edilen özellikleri sızdırıldı

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Xiaomi'nin merakla beklenen 14T serisi, yakında global olarak tanıtılmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14T'nin render görüntülerinin sızdırılmasının ardından Filipinler'de yeni bir ürün lansmanını duyurdu. Bu ürünlerin Xiaomi 14T serisi olması kuvvetle muhtemel.

Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun lansman tarihiyle ilgili olarak, Filipinler'de bir listeleme dikkat çekti. Listede, 26 Eylül'de yeni ürünlerin tanıtılacağı belirtiliyor. Bu durum, global lansmanın ise muhtemelen bu tarihten bir hafta önce gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

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Teknik özellikler bakımından sızıntılar, her iki cihazın da oldukça güçlü donanımlarla geleceğini gösteriyor. Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun 6.67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük sunan, 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla donatılması bekleniyor. Ayrıca HDR10+, Dolby Vision desteği ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olacaklar. Xiaomi 14T'nin gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden alacağı, daha üst düzey olan 14T Pro'nun ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor.

Kamera özellikleri açısından her iki model de Leica tarafından optimize edilmiş üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Bu sistemde, 50MP geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Ön kamera ise 32MP çözünürlük sunacak. 14T Pro modeli, kablosuz şarj desteği ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile fark yaratacak. Her iki model de 5.000 mAh kapasiteli batarya ile desteklenecek.

Fiyatlandırma konusunda ise sızdırılan bilgiler, Xiaomi 14T'nin yaklaşık 700 dolar civarında, 14T Pro'nun ise 950 dolar seviyesinde satışa sunulacağını gösteriyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisinin, özellikle fiyat-performans oranıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

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