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    HyperX, Cloud III oyuncu kulaklığını duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

    HyperX, 53 mm sürücüler ile desteklenen HyperX Cloud III oyuncu kulaklığını duyurdu. İşte hem konfor hem de geliştirilmiş dinleme deneyimi sunmak için tasarlanan HyperX Cloud 3.
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    HyperX, Cloud III oyuncu kulaklığını duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kingston’un oyuncu odaklı alt markası HyperX, Computex 2023 teknoloji fuarı kapsamında birbirinden iddialı yeni ürünlerini sergiledi. Bunlar arasından en dikkat çeken ise HyperX Cloud 3 oldu diyebiliriz. Peki firmanın ikonik tasarım çizgisini koruyan oyun kulaklığı neler sunuyor? İşte HyperX Cloud III özellikleri ve fiyatı.

    HyperX Cloud III özellikleri

    Yaklaşık sekiz yıl önce piyasaya çıkan Cloud II'nin halefi olan HyperX Cloud III, kablolu bir yapıda özel olarak ayarlanmış 53 mm sürücüler ile öne çıkıyor. Diğer tarafta DTS Headphone X: Spatial Audio ve 3D uzamsal ses özelliği ile desteklenen kulaklık, oyun içi sesli sohbetler ve çağrılar için çıkarılabilir 10 mm'lik bir mikrofona sahip. Bu noktada HyperX, kulaklığın ideal ses ve hassasiyet için akustik mühendisliği ekibi tarafından ayarlandığını belirtiyor. 

    HyperX, Cloud III oyuncu kulaklığını duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarıma gelecek olursak HyperX Cloud III, kafa bandında ve kulak yastıklarında özel bir hafızalı köpük barındırıyor. Dış tarafta ise dayanıklı metal çerçeve tercih edilmiş. 307 gram ağırlığında olan kulaklığın arka bölümünde ise, bir adet ses kontrol düğmesi, sessize alma düğmesi ve ses durumları için kontrol LED'i bulunuyor.

    Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise 3,5 mm kulaklık yuvası, USB-C ve USB-A konektörleri yer almakta. HyperX Cloud III, 100 dolardan başlayan fiyatlar ile Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı seçenekte satışa sunulacak. 

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    F
    fatmaceylanw 6 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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