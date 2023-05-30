HyperX, Cloud III oyuncu kulaklığını duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud III özellikleri
Yaklaşık sekiz yıl önce piyasaya çıkan Cloud II'nin halefi olan HyperX Cloud III, kablolu bir yapıda özel olarak ayarlanmış 53 mm sürücüler ile öne çıkıyor. Diğer tarafta DTS Headphone X: Spatial Audio ve 3D uzamsal ses özelliği ile desteklenen kulaklık, oyun içi sesli sohbetler ve çağrılar için çıkarılabilir 10 mm'lik bir mikrofona sahip. Bu noktada HyperX, kulaklığın ideal ses ve hassasiyet için akustik mühendisliği ekibi tarafından ayarlandığını belirtiyor.
Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise 3,5 mm kulaklık yuvası, USB-C ve USB-A konektörleri yer almakta. HyperX Cloud III, 100 dolardan başlayan fiyatlar ile Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı seçenekte satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)