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    Hyundai’den NFT pazar yeri ve kripto cüzdan hizmeti

    Hyundai, Güney Kore'deki müşterileri için NFT pazar yeri ve kripto para cüzdan hizmeti sunacağını açıkladı. Hyundai daha önce de OpenSea platformunda NFT satmıştı.
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    Hyundai’den NFT pazar yeri ve kripto cüzdan hizmeti
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    NFT sektörüne olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artan bu ilgi ile beraber hemen hemen her alandan şirket NFT sektörüne adım atıyor. 
    Bu kez Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin kredi kartı kolu olan Hyundai Card’dan bir hamle geldi. Hyundai Card, Güney Koreli teknoloji girişimi Like Lion ile NFT pazar yeri başlatmak için ortaklık kurdu. Söz konusu açıklama Hyundai Card‘ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

    Bu hamle, Hyundai Motor’un NFT sektöründeki ilk hamlesi değil. Hatırlatmak gerekirse şirket, bu yılın Nisan ayında OpenSea’de sınırlı sayıda MetaKongz NFT koleksiyonunu piyasaya sürmüştü. 

    Ayrıca bununla sınırlı kalmayan Hyundai Motor Company, Mayıs ayında da kişinin zaman ve mekanın ötesinde özgürce hareket edebileceği kavramsal bir evren olan Metamobility teması altında kendi NFT koleksiyonunu yayınlamıştı.

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