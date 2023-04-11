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    Hyundai, elektrikli otomobil pazarında ilk 3'te olmayı hedefliyor

    Dünyanın ilk 3 elektrikli araç üreticisinden biri olmayı hedefleyen Hyundai, 2030'a kadar 31 farklı elektrikli araç modeli tanıtacak ve yaklaşık 18 milyar dolar yatırım yapacak.
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    Hyundai, elektrikli otomobil pazarında ilk 3'te olmayı hedefliyor
    Hyundai Motor Grubu, yeni bir tesisinin temel atma töreninde yeni yatırım planını açıkladı. Elektrikli otomobillerde 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olmayı hedefleyen Hyundai, bu amaçla 18 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdı.

    Grup, 2030 yılına kadar Kore’deki yıllık elektrikli araç üretimini 1,51 milyon adet seviyesine çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda küresel hacmi de 3,64 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Açıkladığı tüm bu tür plan ve hedefleri gerçekleştirmek için somut adımlar atan Hyundai, elektrikli araç ekosistemini ve global otomotiv endüstirisini de kalkındıracak yeni inovasyonları da destekliyor. Yerel üreticileri, Ar-Ge merkezlerini ve elektrikli araçlar ile ilgili endüstrileri de destekleyen Hyundai, tedarik zincirini de önemli ölçüde teşvik edecek.

    Hyundai, elektrikli modeller için yeni fabrikalar ve tesisler inşa ederken, aynı zamanda mevcut elektrikli araçlarının üretim kapasitesini artırmak için de fabrikalardaki hatları genişletiyor. Ayrıca grup, yeni nesil elektrikli araçlar için platform geliştirmek, ürün serilerini zenginleştirmek ve daha ileri teknolojiler sunmak için Ar-Ge’ye de büyük yatırım yapacak. Ayrıca sektördeki diğer ortaklarıyla birlikte üst düzey teknolojik donanımlar geliştirmeyi de teşvik edecek.

    Hyundai, elektrikli otomobil pazarında ilk 3'te olmayı hedefliyor
    Hyundai tüm bu yeniliklere ek olarak; elektrikli araçlardaki menzili artıracak ileri seviye teknolojilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere donanım ve yazılım genelinde de entegrasyonu artıracak. Hyundai Motor Grubu, tedarikçilerin likiditesini artırmaya yardımcı olmak için de özel bir fon kuruyor. Çevre dostu araç parçalarının geliştirilmesi amacıyla ürünlerini çeşitlendirmek isteyen içten yanmalı motor parçası tedarikçilerine de elektrifikasyon yolunu açmış oluyor.

    Grup, geleceğe yönelik yeni iş stratejileri geliştirmek ve yeni iş kolları keşfetmek isteyen tedarikçilere de özel danışmanlık hizmeti sağlayacak. Ayrıca, şirketlerin yöneticilerine ve çalışanlarına da geleceğin mobilite yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim desteği verecek.

    Hyundai Motor Grubu, bu stratejik yatırımlar aracılığıyla, global mobilite endüstrisindeki paradigma değişimini yönlendirecek ve başta Kore olmak üzere tüm EV endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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