Hyundai, elektrikli otomobil pazarında ilk 3'te olmayı hedefliyor

Grup, 2030 yılına kadar Kore’deki yıllık elektrikli araç üretimini 1,51 milyon adet seviyesine çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda küresel hacmi de 3,64 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Açıkladığı tüm bu tür plan ve hedefleri gerçekleştirmek için somut adımlar atan Hyundai, elektrikli araç ekosistemini ve global otomotiv endüstirisini de kalkındıracak yeni inovasyonları da destekliyor. Yerel üreticileri, Ar-Ge merkezlerini ve elektrikli araçlar ile ilgili endüstrileri de destekleyen Hyundai, tedarik zincirini de önemli ölçüde teşvik edecek.
Hyundai, elektrikli modeller için yeni fabrikalar ve tesisler inşa ederken, aynı zamanda mevcut elektrikli araçlarının üretim kapasitesini artırmak için de fabrikalardaki hatları genişletiyor. Ayrıca grup, yeni nesil elektrikli araçlar için platform geliştirmek, ürün serilerini zenginleştirmek ve daha ileri teknolojiler sunmak için Ar-Ge’ye de büyük yatırım yapacak. Ayrıca sektördeki diğer ortaklarıyla birlikte üst düzey teknolojik donanımlar geliştirmeyi de teşvik edecek.
Grup, geleceğe yönelik yeni iş stratejileri geliştirmek ve yeni iş kolları keşfetmek isteyen tedarikçilere de özel danışmanlık hizmeti sağlayacak. Ayrıca, şirketlerin yöneticilerine ve çalışanlarına da geleceğin mobilite yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim desteği verecek.
Hyundai Motor Grubu, bu stratejik yatırımlar aracılığıyla, global mobilite endüstrisindeki paradigma değişimini yönlendirecek ve başta Kore olmak üzere tüm EV endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı