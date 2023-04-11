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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın devasa yazılım güncellemesi yolda: İşte gelecek yenilikler

    Tesla, birkaç yenilik ve kullanıcı arayüzünde değişiklikler getirecek yeni yazılım güncellemesi sunmaya hazırlanıyor. İşte Tesla arabalara gelecek yeni özellikler:
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    tesla v2023.12 güncellemesi test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Türkiye pazarına giren Tesla, yazı boyutu kontrolleri, telefon araması kontrolleri ve daha fazlasını içeren büyük yazılım sürümünü (v2023.12) test ediyor. Tesla araba sahipleri için hazırlanan bir sonraki güncelleme, bir dizi yardımcı kullanıcı kontrolü ve arayüz seçenekleri sunacak. Güncellemenin şu anda az sayıda kişi tarafından test edildiği söyleniyor.

    Tesla v2023.12 güncellemesi neler getirecek?

    Tesla’nın yeni yazılım güncellemesi, direksiyon simidindeki kaydırma tekerleğini kullanarak telefon görüşmesi kontrolleri, yazı ve metin boyutu ayarlamaları, kaydırma tekerleğini özelleştirme, haritalarda yeni dikkat çekici noktalar, kontrolleri arama, yeni yolcu koltuğu kontrolleri, vites değiştirirken çıkan yeni ses efekti, Zoom görüşmeleri (daha fazla bölgede) getiriyor.

    Bildiğiniz üzere, direksiyon simidinki kaydırma düğmesini kullanarak hızlı arama yanıtlama, aramayı cevapsız bırakma veya mikrofonu sessize alma Model S/X ile sınırlı. Telefon arama kontrolleri ve bir dizi kaydırma tekerleği özelleştirmesi (hız, hızlanma, torpido gözünü açma, araç kamerası görüntülerini kaydetme gibi) Model 3 ve Model Y’de kullanılabilir olacak.

    Güncelleme, şu anda test edilmek üzere Tesla çalışanlarına gönderiliyor; muhtemelen önümüzdeki haftalarda halka sunulacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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