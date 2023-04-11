Tesla'nın devasa yazılım güncellemesi yolda: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Türkiye pazarına giren Tesla, yazı boyutu kontrolleri, telefon araması kontrolleri ve daha fazlasını içeren büyük yazılım sürümünü (v2023.12) test ediyor. Tesla araba sahipleri için hazırlanan bir sonraki güncelleme, bir dizi yardımcı kullanıcı kontrolü ve arayüz seçenekleri sunacak. Güncellemenin şu anda az sayıda kişi tarafından test edildiği söyleniyor.

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Tesla v2023.12 güncellemesi neler getirecek?

Tesla’nın yeni yazılım güncellemesi, direksiyon simidindeki kaydırma tekerleğini kullanarak telefon görüşmesi kontrolleri, yazı ve metin boyutu ayarlamaları, kaydırma tekerleğini özelleştirme, haritalarda yeni dikkat çekici noktalar, kontrolleri arama, yeni yolcu koltuğu kontrolleri, vites değiştirirken çıkan yeni ses efekti, Zoom görüşmeleri (daha fazla bölgede) getiriyor.

Bildiğiniz üzere, direksiyon simidinki kaydırma düğmesini kullanarak hızlı arama yanıtlama, aramayı cevapsız bırakma veya mikrofonu sessize alma Model S/X ile sınırlı. Telefon arama kontrolleri ve bir dizi kaydırma tekerleği özelleştirmesi (hız, hızlanma, torpido gözünü açma, araç kamerası görüntülerini kaydetme gibi) Model 3 ve Model Y’de kullanılabilir olacak.

Güncelleme, şu anda test edilmek üzere Tesla çalışanlarına gönderiliyor; muhtemelen önümüzdeki haftalarda halka sunulacak.

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Tesla arabalar için büyük yazılım güncellemesi geliyor