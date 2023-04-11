Tesla'nın devasa yazılım güncellemesi yolda: İşte gelecek yenilikler

Tesla v2023.12 güncellemesi neler getirecek?
Tesla’nın yeni yazılım güncellemesi, direksiyon simidindeki kaydırma tekerleğini kullanarak telefon görüşmesi kontrolleri, yazı ve metin boyutu ayarlamaları, kaydırma tekerleğini özelleştirme, haritalarda yeni dikkat çekici noktalar, kontrolleri arama, yeni yolcu koltuğu kontrolleri, vites değiştirirken çıkan yeni ses efekti, Zoom görüşmeleri (daha fazla bölgede) getiriyor.
Bildiğiniz üzere, direksiyon simidinki kaydırma düğmesini kullanarak hızlı arama yanıtlama, aramayı cevapsız bırakma veya mikrofonu sessize alma Model S/X ile sınırlı. Telefon arama kontrolleri ve bir dizi kaydırma tekerleği özelleştirmesi (hız, hızlanma, torpido gözünü açma, araç kamerası görüntülerini kaydetme gibi) Model 3 ve Model Y’de kullanılabilir olacak.
Güncelleme, şu anda test edilmek üzere Tesla çalışanlarına gönderiliyor; muhtemelen önümüzdeki haftalarda halka sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı