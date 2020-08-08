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    Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı

    Özellikle hidrojen yakıt hücreli araçlar olmak üzere geleceğin mobilite çözümlerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Hyundai, HDC-6 NEPTUNE ve e-scooter konseptleriyle ödül kazandı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, geliştirdiği konseptlerle
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    Geleceğin mobilite çözümlerine yönelik çalışmalar yürüten Hyundai, buna yönelik geliştirdiği konsept araçlarla yeni ödüller kazandı.

    Hyundai, HDC-6 NEPTUNE ve e-scooter’ı ile 2020 Geleceğin Mobilite Ödülü’ne layık görüldü. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Yeşil Ulaşım Bölümü tarafından 2019 yılında verilmeye başlanan ödüller, mobilite açısından geleceğe yön veren konsept araçlara özel bir anlam yüklüyor.

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    FMOTY, hidrojenle çalışan yakıt hücreli kamyon konsepti HDC-6 NEPTUNE’ü “Kamu ve Ticari” kategorisinde, e-scooter’ı ise”Kişisel” kategorisinde ödüllendirdi. Ödüller, 11 ülkeden en iyi otomotiv gazetecileri de dahil olmak üzere toplam 16 jüri üyesinin oylarıyla veriliyor. Hyundai, birçoğu uluslararası otomobil fuarlarında tanıtılan toplam 71 konsept arasından üç kategoride değerlendirildi.

    Hyundai, geliştirdiği konseptlerle
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    Geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılan HDC-6 NEPTUNE, 1930’ların ikonik Art Deco demiryolu trenlerinden ilham alınarak tasarlandı. Çevre dostu ticari araçlara öncülük eden bu konsept, Hyundai’nin sıfır karbon emisyonlu gelecek vizyonunu da gözler önüne seriyor. Söz konusu konseptin bir de ‘Cargo’ adı verilen kamyon versiyonu da mevcut.

    2017 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan e-scooter ise gelecekteki araçlar için iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi elektrikli scooter, araçlara entegre edilecek ve hareketliliğini sağlamak için kendi kendini şarj edebilecek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf.
    Parke taşı rezilliktir. İçi kum, izmarit, çöp, toz, pislik dolar.
    (Parke taşı üreten makina fabrikasında çalışmış biri olarak söylüyorum.)
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 1 hf.
    O scooter a ölüdü verenler hayatında scooter a binmişler mi acaba?Ufacık tekerlekler parke taşında bile çok zor ilerler ve en küçük çukurda kaza riskine sebep olur
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