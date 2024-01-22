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    Anlık Bildirim

    Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı

    Koreli otomotiv devi Hyundai, GTA 6'nın fragmanını kendi ralli takımına uyarladı. “Grand Test Auto XXIV” ismiyle yayınlanan tanıtım filmi, her karesinde tanıdık sahneler içeriyor.
    Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en çok beklenen oyunlarından GTA 6, yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ile büyük ses getirdi. Öyle ki halen gündemde olan bu video, rekor üstüne rekor kırmaya ve yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Bu trende katılan son isim ise Hyundai oldu. Otomotiv devi, GTA 6'nın fragmanını kendi ralli takımına uyarladı.

    Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı

    Hyundai Motorsport'un paylaştığı "Grand Test Auto XXIV" adlı video, yaklaşık 1 buçuk dakika uzunluğunda ve GTA 6 fragmandan tanıdık sahneler içeriyor. Hatta birebir aynı demek doğru olur. Videoda, GTA 6'nın ana karakterleri Lucia ve Jason'ın yerine, Hyundai Motorsports yarışçıları ile karşılaşıyoruz. 

    Ayrıca Rockstar Games'in göndermeleri ve Tom Petty’nin Love Is A Long Road şarkısı da unutulmamış. Hyundai'nin son yıllardaki yükselişi kuşkusuz bir gerçek. Youtube'da 500 binden fazla izlenen video ise, tüm detaylarıyla övgüyü hak ediyor.

    Kaçıranlar için 2013 yılında çıkış yapan Grand Theft Auto V, yaklaşık 10 yıllık bir sürede 200 milyondan fazla sattı. Ayrıca tarihteki en hızlı satan eğlence ürünlerinden biri oldu. Dolayısıyla serinin devam eden başarısı göz önüne alındığında, GTA 6 üzerindeki beklentiler bir hayli yüksek. Zira GTA 6 fragmanı da halihazırda 170 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Hyundai’nin videosuyla karşılaştırmak isteyenler için GTA 6 fragmanı:

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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