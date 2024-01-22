Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı
Hyundai Motorsport'un paylaştığı "Grand Test Auto XXIV" adlı video, yaklaşık 1 buçuk dakika uzunluğunda ve GTA 6 fragmandan tanıdık sahneler içeriyor. Hatta birebir aynı demek doğru olur. Videoda, GTA 6'nın ana karakterleri Lucia ve Jason'ın yerine, Hyundai Motorsports yarışçıları ile karşılaşıyoruz.
Ayrıca Rockstar Games'in göndermeleri ve Tom Petty’nin Love Is A Long Road şarkısı da unutulmamış. Hyundai'nin son yıllardaki yükselişi kuşkusuz bir gerçek. Youtube'da 500 binden fazla izlenen video ise, tüm detaylarıyla övgüyü hak ediyor.
Kaçıranlar için 2013 yılında çıkış yapan Grand Theft Auto V, yaklaşık 10 yıllık bir sürede 200 milyondan fazla sattı. Ayrıca tarihteki en hızlı satan eğlence ürünlerinden biri oldu. Dolayısıyla serinin devam eden başarısı göz önüne alındığında, GTA 6 üzerindeki beklentiler bir hayli yüksek. Zira GTA 6 fragmanı da halihazırda 170 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Hyundai’nin videosuyla karşılaştırmak isteyenler için GTA 6 fragmanı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.