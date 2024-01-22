Tam Boyutta Gör Son dönemin en çok beklenen oyunlarından GTA 6, yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ile büyük ses getirdi. Öyle ki halen gündemde olan bu video, rekor üstüne rekor kırmaya ve yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Bu trende katılan son isim ise Hyundai oldu. Otomotiv devi, GTA 6'nın fragmanını kendi ralli takımına uyarladı.

Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı

Hyundai Motorsport'un paylaştığı "Grand Test Auto XXIV" adlı video, yaklaşık 1 buçuk dakika uzunluğunda ve GTA 6 fragmandan tanıdık sahneler içeriyor. Hatta birebir aynı demek doğru olur. Videoda, GTA 6'nın ana karakterleri Lucia ve Jason'ın yerine, Hyundai Motorsports yarışçıları ile karşılaşıyoruz.

Ayrıca Rockstar Games'in göndermeleri ve Tom Petty’nin Love Is A Long Road şarkısı da unutulmamış. Hyundai'nin son yıllardaki yükselişi kuşkusuz bir gerçek. Youtube'da 500 binden fazla izlenen video ise, tüm detaylarıyla övgüyü hak ediyor.

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Kaçıranlar için 2013 yılında çıkış yapan Grand Theft Auto V, yaklaşık 10 yıllık bir sürede 200 milyondan fazla sattı. Ayrıca tarihteki en hızlı satan eğlence ürünlerinden biri oldu. Dolayısıyla serinin devam eden başarısı göz önüne alındığında, GTA 6 üzerindeki beklentiler bir hayli yüksek. Zira GTA 6 fragmanı da halihazırda 170 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Hyundai’nin videosuyla karşılaştırmak isteyenler için GTA 6 fragmanı:

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Hyundai Motorsport, kendi GTA 6 fragmanını paylaştı!