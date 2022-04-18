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    Anlık Bildirim

    Hyundai, NFT koleksiyonu çıkarıyor

    Koreli otomotiv devi Hyundai, NFT dünyasına Meta Kongz ile iş birliği ile adım atıyor. Topluluk temelli NFT koleksiyonu geliyor.                                     
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    Hyundai, NFT Koleksiyonu için Meta Kongz ile Ortaklık Kuruyor
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    NFT sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi ile beraber bu alandaki çalışmalar da artış göstermeye başladı. Bunun yanında hemen hemen her alandan şirket NFT sektörüne adım atmış durumda. Bu kez Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, NFT koleksiyonu için bir ortaklığa imza attı. 

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai bugün, Mayıs 2022’de piyasaya sürülecek 30 NFT’lik sınırlı bir koleksiyon oluşturmak için Meta Kongz NFT ile iş birliği yaptığını duyurdu. Hyundai ayrıca NFT ile ilgili iletişimleri için “Hyundai_NFT” adında yeni bir hesap oluşturdu. Söz konusu ortaklık “Hyundai_NFT” Twitter hesabından duyuruldu.

    Güney Koreli otomobil üreticisi resmi web sitesi üzerinden ortaklık ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Mayıs ayındaki resmi NFT lansmanından başlayarak, Hyundai, Hyundai Metamobility evreninde size rehberlik edecek yenilikçi mobilite araçları olarak çeşitli NFT’ler yayınlayacak. Bu dünya, daha önce karşılaştığınız hiçbir şeye benzemeyecek, mobilitenin yeni mobilite deneyimleri için birleştiği ve sizin etrafınızda döndüğü bir yer. Sizleri hayal gücüyle dolu bu harika dünyaya ilk misafirlerimiz olarak davet ediyoruz.”

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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