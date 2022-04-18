Hyundai, NFT koleksiyonu çıkarıyor

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NFT sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi ile beraber bu alandaki çalışmalar da artış göstermeye başladı. Bunun yanında hemen hemen her alandan şirket NFT sektörüne adım atmış durumda. Bu kez Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, NFT koleksiyonu için bir ortaklığa imza attı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai bugün, Mayıs 2022’de piyasaya sürülecek 30 NFT’lik sınırlı bir koleksiyon oluşturmak için Meta Kongz NFT ile iş birliği yaptığını duyurdu. Hyundai ayrıca NFT ile ilgili iletişimleri için “Hyundai_NFT” adında yeni bir hesap oluşturdu. Söz konusu ortaklık “Hyundai_NFT” Twitter hesabından duyuruldu.

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Güney Koreli otomobil üreticisi resmi web sitesi üzerinden ortaklık ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Mayıs ayındaki resmi NFT lansmanından başlayarak, Hyundai, Hyundai Metamobility evreninde size rehberlik edecek yenilikçi mobilite araçları olarak çeşitli NFT’ler yayınlayacak. Bu dünya, daha önce karşılaştığınız hiçbir şeye benzemeyecek, mobilitenin yeni mobilite deneyimleri için birleştiği ve sizin etrafınızda döndüğü bir yer. Sizleri hayal gücüyle dolu bu harika dünyaya ilk misafirlerimiz olarak davet ediyoruz.”

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Hyundai, NFT Koleksiyonu için Meta Kongz ile Ortaklık Kuruyor