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    Hyundai açıkladı: Yeni nesil araçlarda fiziksel tuşlara sadık kalınacak

    Otomotiv devi Hyundai’nin üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil iç mekan tasarımlarında fiziksel tuşlara sadık kalınacağı belirtildi.
    Hyundai yeni nesil araçlarda fiziksel tuşlara sadık kalacak Tam Boyutta Gör
    Günümüz otomobil iç tasarımlarında dokunmatik ekranların yükselişi sürerken, Hyundai ve Volkswagen gibi bazı büyük otomotiv üreticileri bunun en doğru yol olmadığını anlamaya başlıyor. Güney Koreli üretici, 2026 itibarıyla yeni nesil iç mekanlarında fiziksel tuşlara yer vermeye devam edeceğini resmen açıkladı. Bu yaklaşım, sürüş güvenliğini ön planda tutan bir tasarım felsefesine işaret ediyor.

    Hyundai fiziksel tuşları koruyacak

    Hyundai’nin tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Simon Loasby yaptığı açıklamada, markanın yeni iç mekan vizyonunu detaylandırdı. Loasby'ye göre, "sürücünün gözünün mümkün olduğunca yolda kalmasını sağlamak" en önemli öncelikken devasa dokunmatik ekranlar ise dikkat dağıtıcı bir unsur. Dolayısıyla Loasby’nin vurguladığı nokta, sürüş sırasında kas hafızasıyla kolayca ulaşılabilen fiziksel kontrollerin, dokunmatik arayüzlere kıyasla çok daha güvenli olduğu.

    Elbette dokunmatik ekranlar araçlardan uzaklaştırılmayacak. Hyundai, her ikisini de araçlarında tutacak ve sağlıklı bir denge kuracak. Firma, hızlı erişilmesi istenen özellikleri tuşlara atarken bilgi-eğlence ekranında ise ekstra özellikleri bulunduracak.

    Hyundai baş tasarımcısı Luc Donckerwolke de benzer görüşleri paylaştı. Autocar UK’ye verdiği demeçte Donckerwolke, doğru boyuttaki ekranın bilgi vermek için yeterli olacağını, ancak bu ekranların kullanıcıyı alt menülere sürüklememesi gerektiğini ifade etti. Donckerwolke aynı zamanda dev ekranların aslında maliyet düşürme aracı olduğunu dolaylı yoldan itiraf etti. Geleneksel kontrol düğmeleri için gereken kalıp ve üretim süreçlerinin ekranlarla büyük oranda ortadan kalktığını belirten Donckerwolke, bunun markalar için ekonomik bir tercih olduğunu ima etti.

    Yeni nesiller 2026’da geliyor

    Hyundai yeni nesil araçlarda fiziksel tuşlara sadık kalacak Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Hyundai, dokunmatik ekranların sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etmiş olsa da, geçtiğimiz ay tanıtılan Pleos Connect bilgi eğlence sistemi ile geçtiğimiz günlerde söylenenler arasında bir çelişki var. Tanıtım esnasında gösterilen görsellerde yeni kokpit tasarımında Tesla tarzı dev bir ekran göze çarpıyor.

    Yine de görsellerde, dev ekranın altına konumlandırılmış fiziksel tuş sırası da görülüyor. Bu tuşların, 2026’nın ikinci çeyreğinde yollarda olması beklenen Pleos tabanlı ilk modellerde çeşitli işlevleri üstlenmesi bekleniyor. Hyundai, bu yeni nesil sistemin 2030 yılına kadar 20 milyon araca entegre edilmesini hedefliyor.

    Kaynakça https://www.autocarindia.com/car-news/next-generation-hyundai-interior-to-retain-physical-buttons-435004 https://www.motor1.com/news/755766/hyundai-buttons-safer-than-screens/
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    moffaka 4 saat önce

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