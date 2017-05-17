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İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler anlayışı kapsamında yeni bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bugün tanıtılan iTaksi projesine dair detaylar yazımızda:
2 yıl
7,8b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UBER ve yerli girişim BiTaksi benzeri bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. iTaksi adı verilen yeni sistem, türevlerinde olduğu gibi bir tür yazılımın taksiler ile entegre edilmesi anlamını taşıyor.

iTaksi uygulaması ile sisteme kayıt olan araçlar, bir merkezden takip edilecek. Müşteriler çağrı merkezini arayarak veya diğer örneklerinde olduğu gibi geliştirilecek mobil uygulama ile taksi çağırabilecek. İBB tarafından denetlenecek olan taksilerde ödeme, İstanbul Kart ile de yapılabilecek. UKOME kararı doğrultusunda uygulanacak olan farklı konfor ve ücretteki turkuaz taksi uygulaması, iTaksi kapsamına da alınacak. Yani sistemde hem standart tarifeli sarı taksiler hem de turkuaz, siyah taksiler ve deniz taksiler yer alacak.

Gizlilik ve Uygulama Yetenekleri 

Uygulamada müşteriye ve taksi şoförüne en uygun güzergahı gösterme ve seçenek sunma, sürücüyü puanlama, araçların uzaktan sürekli olarak takip edilmesi, olası sorunlarda yakındaki araçların hızlıca müşteriye yönlendirilmesi, şoför ve hizmet kalitesine göre sürücü yetkilerinin sürekli olarak kontrolü, ileri tarihli veya periyodik rezervasyon gibi özellikler olacak.


Her araçta uygulama kurulu olsa da her taksi sürücüsü kendi hesabıyla giriş yaparak hizmete dahil olabilecek. Sürücüler, müşterilerden gelen arama, taksi çağırma vb. isteklerini maskelenmiş bir numara ve isimle görecek. Bu sayede yolcunun kimlik mahremiyeti de sağlanacak.

4 Bin Taksi ile Başlayacak 

İlk etapta 4 bin adetlik taksiyi hizmet ağı içerisine dahil edecek olan iTaksi hizmetine geçiş, çalışma ruhsatnamesi biten araçlarla başlanacak. Sonrasında ise 17 bin 395 taksinin tamamı kademeli olarak bu kapsama alınacak. Sisteme dahil olacak taksilerde sabit bir ekipman yer alacak ve her sürücü kendi hesabına giriş yaparak işe başlayacak. Cihazlar araç çalıştığı anda çalışmaya başlayacak ve kapatılamayacak. Araçların montajı ise İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajlarında gerçekleştirilecek.

Bir detay paylaşılmamış olsa da lansman esnasında BMW'nin elektrikli i3 modelinin kullanılması ve aynı alanda hızlı şarj istasyonlarının gösterilmesi, İBB'nin bu noktada elektrikli taksiler için de bir proje yürüttüğü şeklinde yorumlanabilir. İlerleyen günlerde detaylar daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır.

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Taharetmusluğu 2 yıl en beğenilen
belli oldu niye uberi kapatmaya çalıştıkları gelmiş bi yandaş
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gangsta5959 2 yıl
yine birilerinin çocuğu zengin olcak
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Şıh Hazretleri 2 yıl
İnşallah fiyatlar da insan gibi olur. İstanbulkart geçmesi güzel olmuş.
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Merkur 1 yıl
İyide yine bize girecekse , zamlarla vergilerle?
CHP'den 'İ TAKSİ'yi durdurun' çağrısıAna Sayfa» Siyaset14.08.2017 16:52
Yarkadaş: "Her yerinden şaibe akan projeden yılda 200 milyon TL'lik vurgun yapmayı hesaplıyorlar."CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaparak " İ TAKSİ projesinin her yeri şaibeli... Taksici esnafının emeği ve alınterini sömürmeyin. İ TAKSİ'nin frenine basın, projeyi derhal durdurun'' dedi.SKANDAL ZİNCİRİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK ve İSBAK eliyle yürüttüğü İ TAKSİ projesinde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde Aykut Küçükkaya imzasıyla yayımlanan habere göre, İ TAKSİ adı verilen proje, önce İS TAKSİ olarak tasarlandı. Bunun için de ABD'li Verifone adlı şirketten 6 milyon TL teminat alındı. Ancak proje bir süre sonra iptal edildi. Amerikan şirketinin yatırdığı teminat ise İSPARK'ın bütçesine dahil edildi. Böylece İSPARK'ın açığı kapatıldı.CHP'DEN TEPKİ: "BEDELİNİ HALK ÖDEYECEK"Konuyu yakından takip eden ve bir süre önce kamuoyunu İ TAKSİ Projesindeki vurgun hesabına ilişkin bilgilendiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananlara tepki gösterdi.Yarkadaş, "Verifone adlı şirket, el konulan parası için mahkemeye gitti. Duruşma 29 Eylül'de görülecek. Muhtemelen bu para faiziyle birlikte Amerikan şirketine ödenecek. Faiz ise halkın vergileriyle karşılanacak. Halka bu cezayı ödetmeye ne hakkınız var?" dedi. 
"BİNALİ YILDIRIM NİYE SUSUYOR?"İ TAKSİ adlı projeye ilişkin sorularının Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtsız bırakıldığını açıklayan Yarkadaş, "Bugün İS TAKSİ ile VERİFONE adlı şirketin el konulan 6 milyon TL'si ile mahkeme sürecini de TBMM'ye taşıdık. Bakalım Yıldırım ne zamana kadar susacak" diye sordu.İ TAKSİ projesi üzerinden Akp'lilerin her yıl 200 milyon TL'lik vurgun yapmayı tasarladıklarını belirten Yarkadaş, "Rakamı, yaptığım hesaplama sonucu ortaya çıkardım. Yıldırım'ın  sessizliğinin sebebi bu olsa gerek" diye konuştu."16 YILDIR RANT PEŞİNDELER"AKP'nin 16 yılının rant ve vurgun tarihi olduğunu da dile getiren Yarkadaş, "Bugün 16 yaşına giriyorlar. Arkalarında ise İ TAKSİ gibi sayısız vurgun ve haksız kazanç projeleri bırakıyorlar. AKP kazandıkça emekçiler kaybediyor" dedi.
RANTIN ADRESİ TANIDIKYarkadaş İ TAKSİ'ye ilişkin olarak ise şunları söyledi:"İ Taksi adı verilen uygulamadan her yıl elde edilecek 200 milyonluk rantın adresi yine AKP'yi gösteriyor. Bu paranın bir kısmı yazılımcı firmaya aktarılacak. Yazılımcı firma ise AKP'li bir milletvekilinin oğluna ait.  İ Taksi, bir huzur ve güven değil, rant projesidir.
"YENİ SORUNLAR DOĞURACAKYarkadaş, "Bu taksilere binen herkesin görüntüsü kaydedilecek. Bu hukuka aykırıdır ve özel yaşamın ihlal edilmesidir" diye konuştu. Yarkadaş, İ TAKSİ uygulaması yüklenen taksinin, istediği müşteriyi almama hakkına sahip olmasının da mevcut genelgeye aykırı olduğunu ve yeni sorunlar doğuracağını da belirtti. Taksici esnafının şüphelendiği kişiyi bildirmekle yükümlü olduğunu da belirten Yarkadaş, "Taksicilik mi istihbarat elemanlığı mı yapacaklar? Taksi esnafına görev alanlarının dışında bir misyon yükleniyor. Bu kabul edilemez" dedi.
"TAKSİLERDE SOHBET EDİN..."Yarkadaş, yurttaşlara da şöyle seslendi:"İ - Taksi'de görüntülü kayıt yapılacak…  Görüntülü kayıt demek yurttaşların artık takside siyaseti, sporu ve memleketin ahvali üzerine konuşamaması anlamına gelecek. Çünkü vatandaş çekinecek. Yurttaşlarımıza sesleniyor ve diyorum ki: Taksilerde iktidarı eleştirin, taksilerde spor yorumları yapın... Taksilerde birbirinizle sohbet edin ve İ - Taksi uygulamasına karşı çıkın.""200 MİLYONLUK RANT PROJESİYarkadaş, İ - Taksi adı verilen uygulamanın taksici esnafından her yıl 200 milyon TL toplayacağını da belirtti ve rantın adresini gösterdi. CHP'li vekil şöyle konuştu:''TAKSİ ÜCRETİ TUTARININ %5’İ,  İ TAKSİ'YE GİDECEK...
TEKERLEK RANT İÇİN DÖNECEK""Her taksi şoförü, yeni uygulama yüzünden, aldığı ücretin yüzde beşini İ - Taksi'ye verecek. Bunun anlamı, İ - Taksi'ye her yıl ortalama 200 milyon TL aktarılmasıdır. Tek taraflı olarak yapılan ve İ- TAKSİ tarafından istenildiği zaman feshedilebilecek olan bu sözleşmeye kimse itiraz edemiyor. Çünkü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafına bunu dayatıyor. İBB, İ - Taksi uygulamasını taktırmayanların çalışma ruhsatını  yenilemeyeceğini söylüyor. İ - Taksi'nin tekerleğinin, huzur ve güven için değil, rant için döneceği görülüyor. Konuştuğum taksiciler kaygılı... Birçok taksici, kredi kartı ile yapılacak uygulamanın karışıklık yaratacağını söylüyor. Bu da ayrı bir sıkıntı... Taksici esnafına kimse bilgi vermiyor."
"YAZILIM 'TAM' ADRESE GİTMİŞ!İ - Taksi adı verilen uygulamanın cihazının İBB tarafından Çin'den 400 dolara alındığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konunun her yanı sorunlu... 400 dolara cihaz alınıyor. Taksi plakası sahiplerine 'Siz bu cihazı taktırın, sizden ücret almayacak, gerisini biz halledeceğiz' deniliyor. Şimdi ise ücretin 700 TL olarak taksici esnafından tahsil edileceği söyleniyor. Öte yandan, bu cihazın çalışması için gereken yazılım ise Türkiye'deki bir firmaya yaptırılıyor. Bu firmanın adı ise iddialara göre, TAM Yazılım...""SORULARIN CEVAPLARINI İSTİYORUZ"CHP'li vekil, firmaya ilişkin çarpıcı bilgileri ise şöyle paylaştı:
"TAM ELEKTRONİK - YAZILIM adlı bu şirket, iddialara göre, İSPARK'ın işi ihale ettiği İSBAK'ın taşeronu... Firma, AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğluna ait... Bu firma, ne ilginçtir ki; İ TAKSİ projesinin uygulanmak istendiği 2015'te kurulmuş... Proje mahkemelik olduğundan ve uygulama durduğundan bu yana herhangi bir faaliyeti de görünmüyor... Bu da ilginç... 
Zaten reklamlardaki plakalarda da gördüğünüz üzere, 34 TAM 34 yazıyor...
İSPARK, bu yazılımcı firmaya kaç para ödedi ve bundan sonra da ödemeye devam edecek mi? Bu sorunun cevabının verilmesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor."Yarkadaş konuşmasına şöyle devam etti:"Konuştuğumuz kaynaklar, AKP'lilerin sahibi olduğu yazılımcı firmaya, taksicilerden alınacak olan yüzde beşlik kesintiden düzenli olarak ödeme yapılacağını iddia ediyor. Bu da 200 milyonluk gelirin, ciddi bir rant paylaşımına uğrayacağını gösteriyor. Taksi şoförlerinden her yıl toplanacak 200 milyon TL, nereye ve nasıl harcanacak? Bu para ne yapılacak? İBB, bu konuyu es geçiyor. Konuştuğumuz AKP'li kaynaklar, gayri resmi açıklamalarında 'Para şoförlerin eğitiminde kullanılacak' diyerek aklımızla alay ediyor. Bu konuyu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi haline de getirdim. Umarım Binali Yıldırım bu soruları yanıtlama cesareti gösterir.
"TAKSİCİLER ÇOK KAYGILI"İstanbul'da şu ana kadar sadece 900 taksicinin İ - Taksi programını yüklettiğini belirten Yarkadaş, "Geride kalan 17 bin plakanın sahibi olan işletmeciler de  ne yapacağını şaşırmış durumda" dedi.İstanbul'da yaklaşık 40 bin taksi şoförünün yevmiye ile çalıştığını belirten CHP'li vekil, "Bu durum onların gelirini de azaltacak. Çünkü her müşteri başına İ - TAKSİ'ye yüzde beş ödeme yapacaklar. Para plaka sahibinden değil, yevmiyeli şoförün cebinden çıkacak" şeklinde konuştu. "PARA GÖZLERİNİ KAMAŞTIRIYOR"İstanbul'da 40 bin taksi şoförünün olduğu ve bu kişilerin büyük bölümünün sosyal güvenceden yoksun çalıştığını belirten Yarkadaş, "Şimdi kazandıkları paranın bir bölümüne de İ TAKSİ yoluyla el koyacaklar" dedi. Taksilerin İstanbul'da her gün ortalama 9 milyon TL topladığını belirten Yarkadaş, "Bu para AKP'nin gözünü kamaştırıyor.
Her gün yüzde beşine İ TAKSİ adı altında el koymak istiyor. Bu da yılda 200 milyon TL yapıyor" şeklinde konuştu.SIKINTI VARTaksi esnafının, görüntü kaydettiği takdirde müşteri kaybetmekten çekindiğini belirten Yarkadaş, "Taksiciler iki arada bir derede bırakıldı. Konuştuğum tüm taksi şoförleri kaygılıydı" diye konuştu."İBB, MAHKEMEYİ BİLE BEKLEMİYOR"İ - Taksi uygulamasının yasal hiçbir dayanağı olmadığını da belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İBB'nin yaptığı tamamen hukuka aykırı... 2015 yılında UKOME'de İ - TAKSİ için karar alınıyor. Ancak sektördeki başka bir taşımacı firma, kararı mahkemeye götürüyor. Mahkeme, İBB'yi rekabet kurallarına aykırı davrandığı için haksız buluyor ve uygulama hayata geçirilmeden durduruluyor. İBB bu kez bir üst mahkemeye gidiyor. Konu şu an İstinaf Mahkemesi'nde...
AKP'li İBB, mahkeme kararını beklemeden, taksicilere yeniden İ - Taksi'yi dayatıyor. Belli ki; rant gözlerini döndürmüş durumda... Bu yüzden tek bir gün bile kaybetmek istemiyorlar.""KORSAN TAKSİYE DÖNÜŞ OLUR"İBB'nin esnafa İ - Taksi programını yükletmediği takdirde ruhsat vermeme tehdidinde bulunduğunu da belirten Yarkadaş, "Konuştuğumuz esnaflar kaygılı...
Görüntülü kayıt yüzünden kimsenin taksiye binmek istemeyeceğini ve korsan taksiciliğin patlama yapacağını belirtiyorlar. Bu da büyük bir vergi kaybı anlamına geliyor" dedi.Taksici esnafının 'rant a car' (kiralık araba) firmaları yüzünden zorluk çektiğini belirten Yarkadaş, "Şimdi buna bir de korsan taksilerin gözde hale gelmesi eklenecek. Taksici esnafı evine ekmek dahi götüremez hale gelecek" ifadesini kullandı.Taksicilerden yapılacak olan 'her müşteri başına yüzde beşlik zorunlu kesinti'nin taksimetre fiyatlarını artıracağını da belirten Yarkadaş, "Birilerine rant aktarmak için, tüm sistemi alt üst edecekler" diye konuştu."GÖRÜNTÜLER NEREDE TUTULACAK?"İ - Taksi'nin elde edeceği görüntülerin nerede tutulacağının ve kimin kontrolünde olacağının bilinmediğini de belirten Yarkadaş, "Bursa'da bu işi taksiciler odası üstlendi. İstanbul'da ise ne olacağı belli değil. Ne özel yaşam kalacak, ne de hukuk... Her anlamıyla korkutucu bir proje" dedi.GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ÖZEL YAŞAM İHLALİİBB'nin İSPARK ve İSBAK eliyle hukuk dışı bir uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğine dayanarak hayata geçirmeye çalıştığını belirten Yarkadaş, "Emniyet'in yönetmeliği de hukuka aykırı...
Hiçbir yanıyla kabul edilebilecek bir proje değil" ifadesini kullandı. CHP'li vekil, konunun takipçisi olacaklarını ve yurttaşların özel yaşamının "güvenlik" gerekçesiyle ihlal edilmesine karşı çıkacaklarını da sözlerine ekledi.TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİYarkadaş basın açıklamasının ardından İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Hüseyin Duman ve yönetim kuruluyla sohbet eden Yarkadaş, taksici esnafının sadece İ TAKSİ değil UBER uygulamasına da tepkili olduğunu kaydetti.​ Kaynak: CHP'den 'İ TAKSİ'yi durdurun' çağrısı

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mgora 1 yıl
Olayın pozitif yönü kredi kartı geçecek , taksiciler paşa paşa fatura kesecek ve paraüstü üstüne yatmayı bırakacak.
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fortune1905 1 yıl
hizmet bahane rant şahane...
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması için taksilere yazılım kuracak şirketin sahibinin AKP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu olduğunu ve iTAKSİ’yle yılda 200 milyon lira rant elde edileceğini öne sürdü.
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Merkur 1 yıl fortune1905
fortune1905
hizmet bahane rant şahane...
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması için taksilere yazılım kuracak şirketin sahibinin AKP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu olduğunu ve iTAKSİ’yle yılda 200 milyon lira rant elde edileceğini öne sürdü.

KİMSENİN ŞEYİNDE DEĞİL ADAMLAR HA BİRE YİYOR DOYMUYOR HALA HAKLILAR, HİÇ SUÇLU DEĞİLLER PES...
iTaksi'de AKP vurgunu! Projede skandal zinciri...Ana Sayfa» İstanbul14.08.2017 08:49
Kamuoyunda tartışma yaratan iTaksi projesinde skandal zinciri yaşanıyor.AYKUT KÜÇÜKKAYA - CUMHURİYET - İSPARK, ilk adı İsTaksi olan proje için önce ABD’li bir şirketle sözleşme imzaladı. Ancak bu sözleşme belediye tarafından tek taraflı feshedildi. İSPARK, ABD’li şirketin 6 milyon TL’lik teminatına el koyup 2016 yılının gelir tablosuna ekledi.Kamuoyunda büyük tartışma yaratan iTaksi projesinde skandal zinciri yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) en önemli şirketlerinden İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.), iTaksi projesinde ilk önce ABD’li şirketle sözleşme imzaladı.Ancak bu sözleşme belediye tarafından feshedildi. İlk projenin adı İsTaksi’ydi; ABD’li şirket yıllık ciro üzerinden İSPARK’a yüzde 7.15 pay verecekti. Anlaşma iptal edilince yeni proje iTaksi, İSPARK-İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent A.Ş.) ortaklığında yapıldı. Bu kez iTaksi’de karşımıza ABD’li teknoloji şirketinin yerine eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğluna ait İSBAK’ın taşeron şirketi çıktı. CHP’nin iTaksi kapsamında taksicilerden alınacak yaklaşık “200 milyon TL’lik payın şirketler arasında nasıl paylaşılacağı” sorusu yanıt bulamazken İSPARK sözleşmeyi feshettiği ABD’li şirketin 6 milyon TL’lik teminat mektubunu bozdu; 2016 yılının gelir tablosunda gösterdi.
Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanan ve zarar ettiği için muhalefetin sert eleştiler yönelttiği İSPARK yönetimi ABD’li şirketin teminatının gelir tablosuna yansımasıyla bir anda ‘kâra’ geçti. İSPARK hem ABD’li şirketle anlaşmayı iptal etti diğer yandan teminat mektubundaki 6 milyon TL’yi kullanmış oldu. ABD’li şirketin teminat miktarını geri alabilmek için tazminat davası açtığı öğrenildi. CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı ‘olaya el koymaya’ çağırdı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise “Tanrıverdi’nin oğluna ait yazılım şirketine ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin” Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesine yanıt verilmesi çağrısı yaptı.
Neler yaşandı?Cumhuriyet’in ulaştığı resmi bilgilere göre süreç özetle şöyle gelişti:* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 26 maddesi uyarınca Ticari Taksi Yönetim Merkezi’nin kurularak işletilmesi işini 12 Mayıs 2011 tarihinde 10 yıl süre ile İSPARK’a devretti.* İSPARK’ın açtığı ihaleyi 30 Haziran 2014 tarihinde Amerikan Verifone şirketi aldı. Şirket, 7 yıllık asgari ciro 325 milyon 84 bin TL üzerinden 19 milyon 421 bin TL (KDV hariç) işletme bedeli ödeyecek; tutar aşılması durumunda yüzde 7,15’i aşan tutarın üzerinden idareye ödeme taahhüdünde de bulundu.* İSTAKSİ’nin 2015 Şubat ayında 100 taksi ile başlayacağı açıklandı. Ancak planlar istenilen şekilde gitmedi. İBB şirketi İSPARK, İSTAKSİ projesini geliştiren ABD’li teknoloji şirketi Verifone ile sözleşmeyi 2016’da feshetti.
İBB, İSTAKSİ projesini kendi kaynaklarıyla geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.* Bu süreçte tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı. Zarar ettiği için sert eleştiriler yöneltilen İSPARK, ABD’li şirketin 6 milyon TL’lik teminat mektubunu bozdu ve bu parayı 2016 yılı gelirlerine aktardı. 6 milyon TL’lik aktarımdan sonra şirket 5.5 milyon TL’lik faaliyet zararını kâra geçirmiş oldu.* 2017 yılında bir anda iTaksi projesi gündeme geldi. Kamuoyunda “takside görüntülü kayıt yapılacağı nedeniyle özel hayatı ihlal eleştirileriyle” tartışılan iTaksi uygulaması İSPARK ve İSBAK ortaklığıyla bu ay içinde start aldı. Tam bu noktada ortaya bir başka yazılım şirketi çıktı. Artık ABD’li firma yerine projenin yazılımcı firması eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğluna ait şirketti.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Tanrıverdi’nin oğluna ait şirketle ilgili soruyu Başbakan Binali Yıldırım’a yöneltti. Bugüne kadar yanıt alamadığını söyleyen Yarkadaş şunları söyledi: “iTaksi, bir huzur ve güven değil, rant projesidir. Her taksi şoförü, yeni uygulama yüzünden, aldığı ücretin yüzde beşini iTaksi’ye verecek. Bunun anlamı, iTaksi’ye her yıl ortalama 200 milyon TL aktarılmasıdır. Tek taraflı olarak yapılan ve iTaksi tarafından istenildiği zaman feshedilebilecek olan bu sözleşmeye kimse itiraz edemiyor. Tam Elektronik-Yazılım adlı şirket, İSPARK’ın iTaksi’yi ihale ettiği İSBAK’ın taşeronu. Firma, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğluna ait... Zaten reklamlardaki plakalarda da gördüğünüz üzere, 34 TAM 34 yazıyor...
İSPARK, bu yazılımcı firmaya kaç para ödedi ve bundan sonra kaç lira ödeyecek? Bu sorunun yanıtının verilmesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.”* Sözleşmesi feshedilen, teminatı kullanılan ABD’li Verifone şirketinin İSPARK yönetimine karşı dava açacağı öğrenildi. Verifone şirketi yetkilileri yaptığımız telefon görüşmesinde “global bir şirket olduğumuzdan hukuki durumlarla ilgili basına herhangi açıklama yapmıyoruz” bilgisini verdi.YANITSIZ KALAN SORULAR* İsTaksi Projesi, İSPARK tarafından tek taraflı feshedildiği doğru mudur?* İSPARK tarafından 29.02.2012 tarih, 2012/9 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla taksi yönetim merkezi kurulması ve işletilmesine ilişkin 13.02.2012 tarihinde ön yeterlilik değerlendirmesi yapılması suretiyle ihaleye çıkan proje hangi teknik ve mali gerekçelerle iptal edilmiştir?
* İptalin ardından teminat mektubunun nakde çevrilmesi ve sözleşmenin İSPARK tarafından feshine ilişkin açılan dava hangi aşamadadır?* Yeni yapılan İTaksi projesinde taksi başına İSPARK’ın yüzde 5 alacağı düşünüldüğünde; İSPARK daha fazla gelir elde edeceği İsTaksi projesinden neden vazgeçti?* Olağan gelir yazılan 6 milyon TL için şirketin bağımsız denetim raporlarında ya da tam tastik raporlarında herhangi bir eleştiri var mıdır?3 bin taksiye kamera montajıTaksilerde görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul’daki taksilere kamera kurulumu hız kazandı. İBB’nin ‘İTaksi’ projesi kapsamında günde ortalama 150 taksiye kamera takılırken, bugüne kadar montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti. Ağustos ayı içerisinde hayata geçen uygulamaya, güvenlik gerekçesiyle olumlu bakan da, özel hayatın gizliliğinin ihlal edebileceği gerekçesiyle karşı çıkan da var.
BALYALI: İSPARK GELİR TABLOSUNU MAKYAJLADI‘Topbaş el koysun’İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İSPARK şirketiyle ilgili soru önergeleriyle tanınan CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı ortaya çıkan tabloyu şöyle özetledi: “İSPARK bu teminat mektubundan gelen geliri mali tablolarını makyajlamak için kullanmış. Muhasebe tekniğine göre bu tip gelirler mali tablolara “diğer olağan gelirler” ya da “diğer olağandışı gelirler” olarak aktarılır. Burada teminat mektubunun bozdurulmasından gelen nakit “olağan gelir” yazılmak suretiyle şirketin mali tabloları üzerinde makyajlama yapılmıştır. Ve şirket 2016 yılında “faaliyet zararı” elde etmekten kurtulmuştur. Biliyorsunuz İSPARK, 2014 ve 2015 mali yılı tablolarına göre faaliyet zararı elde etmiş ve kamuoyunda çok ciddi tartışılmıştı.
İSPARK bu şekilde bir makyajlama yapmasaydı şirketin 2016 yılı mali tablolarında yaklaşık 5 buçuk milyonluk bir faaliyet zararı ve 3 milyonluk net zarar oluşacaktı. İSPARK yine kamuoyunda çok ciddi eleştirilecekti. İSPARK’ta yaşanan yolsuzluklardan sonra bu tür muhasebe hileleri şirketin itibarını ve inandırıcılığını iyice yok edecektir. Buradan tekrar İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı İSPARK’ta yaşananlara el koymaya davet ediyorum...” Kaynak: iTaksi'de AKP vurgunu! Projede skandal zinciri...

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mcrew 1 yıl
Bu aralar İstanbul sokaklarında itaksi logolu taksiler görmeye başladım.
Özel hayatın gizliliği ile alakalı CHP li vekiller itiraz etmiş bu uygulama tüm taksilere gelecek ve 7/24 kayıt yapacak diye.
İstanbul taksicilerinin artık ismi çıkmış. İstanbul a gidecek kişiler araştırma yaptıklarında ilk taksilere dikkat edin uyarısı çıkıyor. Havalimanı patlamasında bir kısım insan olmayan taksicilerin olayı nasıl istismar ettiğini biliyoruz. Bunların önüne geçmek için yapılmasi gereken en mantıklı şey görüntü ses kaydı ve araç takip sistemi.
Umarim tüm taksilere ses görüntü kaydı ve araç takip sistemi gelir. CHP de bu itirazından vaz geçer.
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kartal172 2 yıl
Logosunda İT mi yazıyor ben mi yanlış görüyorum...
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Portraitclub 2 yıl
Herşeyden önce taksi şoförlerine diksiyon ve insanlara karşı davranış eğitimi verseler daha yararlı olur.
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DH Misafiri 2 yıl
şu padişah mavisine bayılıyorum.
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labtek38 2 yıl
Taksi plakasından sağlanan astronomik rantlar kalkacak mı? Sivil plakalarla insanlar taksicilik yapabilecek mi?
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labtek38 2 yıl
Taksi plakasından sağlanan astronomik rantlar kalkacak mı? Sivil plakalarla insanlar taksicilik yapabilecek mi?
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kadirirdem 2 yıl
Adam gibi olsun Millet Uber kullanmasın.
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