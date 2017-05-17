İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UBER ve yerli girişim BiTaksi benzeri bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. iTaksi adı verilen yeni sistem, türevlerinde olduğu gibi bir tür yazılımın taksiler ile entegre edilmesi anlamını taşıyor.

iTaksi uygulaması ile sisteme kayıt olan araçlar, bir merkezden takip edilecek. Müşteriler çağrı merkezini arayarak veya diğer örneklerinde olduğu gibi geliştirilecek mobil uygulama ile taksi çağırabilecek. İBB tarafından denetlenecek olan taksilerde ödeme, İstanbul Kart ile de yapılabilecek. UKOME kararı doğrultusunda uygulanacak olan farklı konfor ve ücretteki turkuaz taksi uygulaması, iTaksi kapsamına da alınacak. Yani sistemde hem standart tarifeli sarı taksiler hem de turkuaz, siyah taksiler ve deniz taksiler yer alacak.

Gizlilik ve Uygulama Yetenekleri

Uygulamada müşteriye ve taksi şoförüne en uygun güzergahı gösterme ve seçenek sunma, sürücüyü puanlama, araçların uzaktan sürekli olarak takip edilmesi, olası sorunlarda yakındaki araçların hızlıca müşteriye yönlendirilmesi, şoför ve hizmet kalitesine göre sürücü yetkilerinin sürekli olarak kontrolü, ileri tarihli veya periyodik rezervasyon gibi özellikler olacak.





Her araçta uygulama kurulu olsa da her taksi sürücüsü kendi hesabıyla giriş yaparak hizmete dahil olabilecek. Sürücüler, müşterilerden gelen arama, taksi çağırma vb. isteklerini maskelenmiş bir numara ve isimle görecek. Bu sayede yolcunun kimlik mahremiyeti de sağlanacak.

4 Bin Taksi ile Başlayacak

İlk etapta 4 bin adetlik taksiyi hizmet ağı içerisine dahil edecek olan iTaksi hizmetine geçiş, çalışma ruhsatnamesi biten araçlarla başlanacak. Sonrasında ise 17 bin 395 taksinin tamamı kademeli olarak bu kapsama alınacak. Sisteme dahil olacak taksilerde sabit bir ekipman yer alacak ve her sürücü kendi hesabına giriş yaparak işe başlayacak. Cihazlar araç çalıştığı anda çalışmaya başlayacak ve kapatılamayacak. Araçların montajı ise İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajlarında gerçekleştirilecek.

Bir detay paylaşılmamış olsa da lansman esnasında BMW'nin elektrikli i3 modelinin kullanılması ve aynı alanda hızlı şarj istasyonlarının gösterilmesi, İBB'nin bu noktada elektrikli taksiler için de bir proje yürüttüğü şeklinde yorumlanabilir. İlerleyen günlerde detaylar daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır.