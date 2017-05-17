İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi

iTaksi uygulaması ile sisteme kayıt olan araçlar, bir merkezden takip edilecek. Müşteriler çağrı merkezini arayarak veya diğer örneklerinde olduğu gibi geliştirilecek mobil uygulama ile taksi çağırabilecek. İBB tarafından denetlenecek olan taksilerde ödeme, İstanbul Kart ile de yapılabilecek. UKOME kararı doğrultusunda uygulanacak olan farklı konfor ve ücretteki turkuaz taksi uygulaması, iTaksi kapsamına da alınacak. Yani sistemde hem standart tarifeli sarı taksiler hem de turkuaz, siyah taksiler ve deniz taksiler yer alacak.
Gizlilik ve Uygulama Yetenekleri
Uygulamada müşteriye ve taksi şoförüne en uygun güzergahı gösterme ve seçenek sunma, sürücüyü puanlama, araçların uzaktan sürekli olarak takip edilmesi, olası sorunlarda yakındaki araçların hızlıca müşteriye yönlendirilmesi, şoför ve hizmet kalitesine göre sürücü yetkilerinin sürekli olarak kontrolü, ileri tarihli veya periyodik rezervasyon gibi özellikler olacak.
Her araçta uygulama kurulu olsa da her taksi sürücüsü kendi hesabıyla giriş yaparak hizmete dahil olabilecek. Sürücüler, müşterilerden gelen arama, taksi çağırma vb. isteklerini maskelenmiş bir numara ve isimle görecek. Bu sayede yolcunun kimlik mahremiyeti de sağlanacak.
4 Bin Taksi ile Başlayacak
İlk etapta 4 bin adetlik taksiyi hizmet ağı içerisine dahil edecek olan iTaksi hizmetine geçiş, çalışma ruhsatnamesi biten araçlarla başlanacak. Sonrasında ise 17 bin 395 taksinin tamamı kademeli olarak bu kapsama alınacak. Sisteme dahil olacak taksilerde sabit bir ekipman yer alacak ve her sürücü kendi hesabına giriş yaparak işe başlayacak. Cihazlar araç çalıştığı anda çalışmaya başlayacak ve kapatılamayacak. Araçların montajı ise İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajlarında gerçekleştirilecek.
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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması için taksilere yazılım kuracak şirketin sahibinin AKP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu olduğunu ve iTAKSİ’yle yılda 200 milyon lira rant elde edileceğini öne sürdü.
KİMSENİN ŞEYİNDE DEĞİL ADAMLAR HA BİRE YİYOR DOYMUYOR HALA HAKLILAR, HİÇ SUÇLU DEĞİLLER PES...
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Özel hayatın gizliliği ile alakalı CHP li vekiller itiraz etmiş bu uygulama tüm taksilere gelecek ve 7/24 kayıt yapacak diye.
İstanbul taksicilerinin artık ismi çıkmış. İstanbul a gidecek kişiler araştırma yaptıklarında ilk taksilere dikkat edin uyarısı çıkıyor. Havalimanı patlamasında bir kısım insan olmayan taksicilerin olayı nasıl istismar ettiğini biliyoruz. Bunların önüne geçmek için yapılmasi gereken en mantıklı şey görüntü ses kaydı ve araç takip sistemi.
Umarim tüm taksilere ses görüntü kaydı ve araç takip sistemi gelir. CHP de bu itirazından vaz geçer.
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