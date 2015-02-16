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IBM Watson destekli akıllı oyuncaklar geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM Watson destekli akıllı oyuncaklar geliyor

IBM'in uzun yıllardır geliştirdiği arkasında bir süper bilgisayar olması ile bilinen Watson adındaki yapay zeka programı, artık son kullanıcıya ulaşacak olgunluğa erişti. Elemental Path, CogniToys projesi ile Watson zekasını oyuncaklara taşıyor. 

Kickstarter üzerinde başlayan projenin amacı çocukların büyüme sürecinde gerçekçi ve kişiselleştirilmiş bir şekilde sohbet edebilen ve etkileşime geçebilen bir oyuncak geliştirmek. 

IBM Watson firmanın kendi geliştirdiği DeepQA ve SUSE Linux Enterprise Server yazılımları üzerine kurulu. Doğal dil ve sesleri işleme, bilgi alma, bilgi gösterimi ile akıl yürütme ve makine teknolojileri öğrenme gibi alanlarda kullanılacak olan Watson, geçtiğimiz yıllarda Riziko yarışmasında sorulara hızlı cevap vererek kazandığı para ödülleri ile akıllara kazınmıştı. 

IBM Watson aslında üçüncü taraf firmalara lisanslanan bir teknoloji değil. Ancak Elemental Path firması IBM tarafından yapılan geliştirici yarışmasını kazanarak sisteme erişim hakkı elde eden ilk firma oluştu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. 

Elbette oyuncağın içerisinde bir süper bilgisayar çalışması söz konusu değil. Oyuncağın içerisindeki sistem bulut altyapısına bağlanarak Watson sistemlerine erişiyor ve çocuğun yönelttiği soruları işleyerek cevaplıyor. 

Çocuk oyuncak ile nasıl, nerede, neden gibi sorular sorarak konuştuğu gibi, oyuncak farklı şakalar ve anlık gelişen hikayeler oluşturabiliyor. Konuştukça oyuncak çocuğa yönelik bir kişilik de geliştiriyor. Ayrıca eğitim amaçlı pek çok aktivite de hazırlanabiliyor. Elbette tüm bunlar için internet bağlantısı şart.

Kampanyada 89$ ve üzeri bağışlarda CogniToys dinozoru hediye edilecek. Projenin tamamlanacağına kesin gözüyle bakılırken, sevkiyatlar ise Kasım ayında başlayacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/522717158/cognitoys-internet-connected-smart-toys-that-learn Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Ben buna küfür falan öğretirim

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Sucuklu Pizza 4 yıl
A.I. filmini yaşamamıza son 15 yıl. (Artificial Intelligence - Yapay Zeka)
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emir kustirika 4 yıl
Bunun bir gün olacağını biliyodum ama IBM cok erken vurdu yapay zekanın bunları yapabilmesi için en az insan kadar zeki olması lazım kaç oyuncak dağıtılacaksa bunu ürün sayısı ile çarpalım
insan zekası X ürün sayısı = süper yapay zekanın bilinci
tırstım şu anda
nereye gidiyoz ne oluyo uleeeen
japon kol gücü yerini alcak robot yapar
alman ingiliz senin benim yapmam aylar süren işi saatler e indiren yazılım & makina kasar
amerikalı üzerine yapay zekayı çakar
türkte üzerine dertli dertli bir sigara yakar
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20likcivi 4 yıl
ingilizce konuşan çoçuklar 10-0 önde :(
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