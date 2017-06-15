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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM ve BMW bağlı araçlar için ortaklık kurdu

Akıllı araçların giderek arttığı günümüzde sorunlardan birisini de bu araçlardan gelen verileri analiz etme ve depolama konusu oluşturuyor. IBM ve BMW kurdukları ortaklıkla bu konuya çözüm bulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Araçlar akıllandıkça onların ortaya çıkardığı günlük bilgi miktarı da artıyor ve bu durumla başa çıkmak gittikçe zorlaşıyor. IBM yaptığı hamlelerle karmaşık yeni otomotiv bulut telematikleri dünyasında aracı rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Firma yeni imzaladığı anlaşma ile BMW'nin CarData platformunu kendi Bluemix bulut hizmetine bağlayacak. Bu anlaşmanın temelinde IBM'in bilgilerinizi barındıracağı ve analiz edeceği ve bunu gerektiğinde üçüncü kişilere sizin izninizle iletmesi fikri yatıyor. İkili şu anda yeni sistemi kullanabilecek uygun kullanım örneklerini ve hizmetleri tanımlıyor; ayrıntıları ise bu yıl içerisinde açıklayacak. Bu platform sayesinde oluşacak durumlardan birine örnek olarak kullanım istatistiklerinizi kolayca sigortacıya veya servise iletebileceksiniz. İlkine iletmeniz durumunda aracı kullanım şeklinize göre sigorta tutarınız belirlenebilecek, ikinci durumda ise aracınızın arızası önceden servise iletilmiş olacak ve siz gittiğinizde servis hazır olacak.
BMW ile çok yakın bir dostluk kurmak istemeyen IBM, diğer otomobil üreticilerinin de bu platforma dahil olmasını istiyor. IBM'in Global Otomotiv Endüstrisi Genel Müdürü Dirk Wollschlaeger, şirketin otomobil endüstrisinin çeşitli bölümleri için "tek bir irtibat noktası" olabileceğine inanıyor. Bu platformun kurulmasının sürücüsüz otomobiller için oldukça önemli olduğu düşünülüyor.

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