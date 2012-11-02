IDC : 3. çeyrekte 181 milyon akıllı telefon satıldı, Android yüzde 75'ine hakim





Microsoft, Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarına hareketlilik getirmek isterken, pazarın iki hakimi iOS ve Android arasındaki rekabet de artarak devam ediyor.





IDC tarafından 2012 yılı 3. çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları ve pazar payları üzerine yapılan bir araştırmaya göre 3. çeyrekte toplam 181 milyon ünite akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Yıl bazında sevkiyatlarda yüzde 46 artış yaşandı.





Bu rakam içerisinde Android 136 milyon akıllı telefon ile yüzde 75 paya sahip. Geçen yıl aynı dönemde 71 milyon Android akıllı telefon satılırken, yıl bazında artış yüzde 95 civarında. Bu çeyrekteki Android'li cihaz satışları 2007 yılında satılan tüm akıllı telefon modellerinin sayısından daha fazla.





Toplam iPhone sevkiyatı ise 26.9 milyon olarak ortaya çıktı. Geçen yıl aynı döneme göre iPhone yüzde 57 artış gösterdi.





BlackBerry modelleri geçen yıla göre yüzde 34 azalarak 7.7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Windows Phone modelleri ile üçüncü çeyrekte yüzde 3.6 pazar payına erişen Microsoft, geçen yıl aynı döneme göre yıllık bazda yüzde 150 artış yaşayarak rekor kırdı. En büyük düşüş ise yüzde 77 ile 4.1 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Symbian cephesinde gerçekleşti.





Beklentiler 4. çeyrekte Windows Phone 8 zenginliğiyle Microsoft'un payını önemli bir oranda artıracağı yönünde.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812