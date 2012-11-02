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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : 3. çeyrekte 181 milyon akıllı telefon satıldı, Android yüzde 75'ine hakim

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarına hareketlilik getirmek isterken, pazarın iki hakimi iOS ve Android arasındaki rekabet de artarak devam ediyor.

IDC tarafından 2012 yılı 3. çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları ve pazar payları üzerine yapılan bir araştırmaya göre 3. çeyrekte toplam 181 milyon ünite akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Yıl bazında sevkiyatlarda yüzde 46 artış yaşandı.

Bu rakam içerisinde Android 136 milyon akıllı telefon ile yüzde 75 paya sahip. Geçen yıl aynı dönemde 71 milyon Android akıllı telefon satılırken, yıl bazında artış yüzde 95 civarında. Bu çeyrekteki Android'li cihaz satışları 2007 yılında satılan tüm akıllı telefon modellerinin sayısından daha fazla.

Toplam iPhone sevkiyatı ise 26.9 milyon olarak ortaya çıktı. Geçen yıl aynı döneme göre iPhone yüzde 57 artış gösterdi. 

BlackBerry modelleri geçen yıla göre yüzde 34 azalarak 7.7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Windows Phone modelleri ile üçüncü çeyrekte yüzde 3.6 pazar payına erişen Microsoft, geçen yıl aynı döneme göre yıllık bazda yüzde 150 artış yaşayarak rekor kırdı. En büyük düşüş ise yüzde 77 ile 4.1 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Symbian cephesinde gerçekleşti.

Beklentiler 4. çeyrekte Windows Phone 8 zenginliğiyle Microsoft'un payını önemli bir oranda artıracağı yönünde.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senatorlines 7 yıl
Android mi IOS mu tekelleşiyor, şimdide Androide saldırsanıza bakalım, çok ücretsiz uygulaması varmış falan, hepsi fasafiso, en gerekli uygulamalar bile android'te de artık ya paralı ya da root gerektiriyor, root ta ayrı dert her cihaza göre farklılık gösteriyor sizin ballı androidiniz, 136 milyon android, 27 milyon Apple satmış, yine Apple suçlu? Android piyasanın %95'şini ele geçirse, Alpple de %5 satsa yine Allah bilir Appleye saldıracanız öyle şartlanmışınız ya, ama temennim o dur ki Allah büyük:WP8'in de ciddi olarak işin içine girmesiyle önümüzdeki sene piyasa şöyle şekillenir:
%50 Android
%20 Apple
%20 WP8
%10 Black Berry
Biaraz hakkaniyet olsun ve tekelin BELİ KIRILSIN, rekabet olsun, telefonlar güzelleşsin!
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Bukalemun 7 yıl
Android cihaz sayısı - bunların fiyat aralığı ve yazılım sürümleri ile aldıkları destek olarak araştırma yapılıp sonra ANDROİD kullnım oranı çıkartılmalı. bir tarafda BB RIM ölüyor, nokia symbian cihazlar EN AZ 3 - 5 yıllık ve Android 2.3 den sonra akıllanan 1,5 yıllık android için gerçekleri yansıtmayan % 75 bence anlamsız. Ucuz telefon ve android cihaz üretip piyasa çöp donanım ile dolduruldu. İOS / APPLE olarak 5 cihaza rakip oldukları oran üzerinden BEN şahsen gerçek pazar payına bakarım.
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Moribito 7 yıl
Android, en ekonomikten en kalite cihazlara kadar bir cok cesit barindirdigi icin, hep piyasa lideri olarak kalicaktir. Cunku tuketicinin %75i cok ekonomik cihaz almak zorunda maddi durumdan, Apple ve WP nin ekonomik diye bir secenegi olmadigina gore. Tablet piyasasini bilmiyorum ama, eger Android gerideyse oda piyasa lideri olmasi yakindir, ayni senaryo tablettede gecerli.
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memduh selim bey 7 yıl
Sanırım başlık yanlış olmuş haber içeriğinde %75 belirtilmiş.
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memduh selim bey 7 yıl
Kaynakta %75'e hakim olduğu söyleniyor.
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