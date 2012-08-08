IDC : Android ve iOS dünya çapında hakimiyetine devam ediyor

Akıllı telefon ve tablet pazarında kıyasıya bir rekabete tutuşan Android ve iOS işletim sistemleri, birlikte pazarın büyük bir bölümünü de elinde tutuyor.





IDC tarafından yılın ikinci çeyreği için yapılan akıllı telefon pazar payları araştırmasına göre toplam global akıllı telefon satışı bir önceki yıla göre 108 milyondan 154 milyona çıktı. Akıllı telefon pazarının hakimi ise Android. Bir önceki yıl 50 milyon olan rakamdan 104 milyona yükselen akıllı telefon satışı ile Android işletim sistemi pazarda yüzde 46.9'dan yüzde 68 paya ulaştı.





iOS cihazları satışı geçen yıla göre 20 milyondan 26 milyona çıktı ancak pazar payı yüzde 18.8'den yüzde 16.9'a geriledi. Blackberry cihazları geçen yıl aynı döneme göre 12.4 milyondan 7.4 milyona gerileyerek pazar payını da yüzde 4.8'e düşürdü.





Symbian cihazları 18.3 milyondan 6.8 milyona düşerek pazar payını da yüzde 16.9'dan yüzde 4.4'e geriletti. Windows Phone/Mobile cihazları ise geçen yıl aynı döneme göre 2.5 milyondan 5.4 milyona çıkarak pazar payını yüzde 3.5'e çıkarmayı başardı.





Araştırmada sadece Android ve Windows Phone akıllı telefonlarının pazar payını artırdığı görülüyor. Symbian ve Blackberry ise bir süredir düşüşte. iOS cihazları ise satışını artırmasına rağmen adeta patlama yapan Android cihazları karşısında pazar payını kaybediyor.





Yıl sonuna doğru Windows Phone 8 cihazlarının piyasaya çıkışı dengeleri bir miktar daha değiştirecektir.