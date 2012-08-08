IDC : Android ve iOS dünya çapında hakimiyetine devam ediyor

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Akıllı telefon ve tablet pazarında kıyasıya bir rekabete tutuşan Android ve iOS işletim sistemleri, birlikte pazarın büyük bir bölümünü de elinde tutuyor.
IDC tarafından yılın ikinci çeyreği için yapılan akıllı telefon pazar payları araştırmasına göre toplam global akıllı telefon satışı bir önceki yıla göre 108 milyondan 154 milyona çıktı. Akıllı telefon pazarının hakimi ise Android. Bir önceki yıl 50 milyon olan rakamdan 104 milyona yükselen akıllı telefon satışı ile Android işletim sistemi pazarda yüzde 46.9'dan yüzde 68 paya ulaştı.
iOS cihazları satışı geçen yıla göre 20 milyondan 26 milyona çıktı ancak pazar payı yüzde 18.8'den yüzde 16.9'a geriledi. Blackberry cihazları geçen yıl aynı döneme göre 12.4 milyondan 7.4 milyona gerileyerek pazar payını da yüzde 4.8'e düşürdü.
Symbian cihazları 18.3 milyondan 6.8 milyona düşerek pazar payını da yüzde 16.9'dan yüzde 4.4'e geriletti. Windows Phone/Mobile cihazları ise geçen yıl aynı döneme göre 2.5 milyondan 5.4 milyona çıkarak pazar payını yüzde 3.5'e çıkarmayı başardı.
Araştırmada sadece Android ve Windows Phone akıllı telefonlarının pazar payını artırdığı görülüyor. Symbian ve Blackberry ise bir süredir düşüşte. iOS cihazları ise satışını artırmasına rağmen adeta patlama yapan Android cihazları karşısında pazar payını kaybediyor.
Yıl sonuna doğru Windows Phone 8 cihazlarının piyasaya çıkışı dengeleri bir miktar daha değiştirecektir.
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23638712 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam doğru diyorsun da bir işletim sisteminin arkasındaki destek ne kadar çok ise o kadar yayılıyor. şirketler adeta sidik yarışına girmiş gibi "999.999+ uygulama aplikasyon mağzamızda sizleri bekliyor" lafları yaptıkça kullanıcıları kendilerine çekiyor. o saydığınız işletim sistemleri bir nevi deneme ve farklılık için piyasada olur ama asla harika yükselişler gösteremez inancındayım. meego için negatif yorumları mumla ararken aynı şekilde piyasada aktif N9 bulmak için de mumla aramak gerek. çünkü destek yok. meego istisna tabi ama RIM'in halini, Badaa'nın halini de görüyoruz.
şu an en iyi alternatif de window phone 8 mobil alanda. forumda window ile ilgili eksi basanlar var da bunların %80i ancak vidyolardan izlemiş ve kullanmadan beğenmemiş kişiler. ben kullanmış biri olarak beğendim ve inşallah çıktığı zaman da yurtdışından getireceğim bi windows phone 8'li telefon.
Windows 8 Phone ile İPhone arasında bende gidip geliyorum zaten.. Mac sahibi olunca İphone daha ağır basıyor ama bakalım hayırlısı :))
Windows 8'e laf eden bence değişimden korkan insandır. Ben 12 yıldır Pc kullanıyorum yaklaşık, ilk defa bir arayüzü bu kadar çok beğendim.. Mobil olsun, masaüstü olsun.. O renklerin uyumu, sadelik, Temiz ekran ve gereksiz hiçbirşeye yer verilmemesi.. Windows 8 acayip satacak bana göre ve bu Nokia ve diğer üreticilere pozitif yansıyacaktır..Geçenlerde forumda arkadaşın biri, 5 inç civarı bir nokia telefon fotoğrafı koymuştu o eğer gerçek olursa söylenenler gibi.. Nokia çok iddialı giriş yapar piyasaya ve Türkiye pazarında ciddi satar hemde..
bu bana çok komik geliyor. :)
ios tek düzel bir cihaz gurubu içinçalışan birişletim sistemi iken.
android piyasadaki coğunluk cihazlar için kullanılan bir işletim sistemi.
böylesine bir kriter ve karşılaştırma kıstası bence çok yanlış.