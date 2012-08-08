Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : Android ve iOS dünya çapında hakimiyetine devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon ve tablet pazarında kıyasıya bir rekabete tutuşan Android ve iOS işletim sistemleri, birlikte pazarın büyük bir bölümünü de elinde tutuyor.

IDC tarafından yılın ikinci çeyreği için yapılan akıllı telefon pazar payları araştırmasına göre toplam global akıllı telefon satışı bir önceki yıla göre 108 milyondan 154 milyona çıktı. Akıllı telefon pazarının hakimi ise Android. Bir önceki yıl 50 milyon olan rakamdan 104 milyona yükselen akıllı telefon satışı ile Android işletim sistemi pazarda yüzde 46.9'dan yüzde 68 paya ulaştı.

iOS cihazları satışı geçen yıla göre 20 milyondan 26 milyona çıktı ancak pazar payı yüzde 18.8'den yüzde 16.9'a geriledi. Blackberry cihazları geçen yıl aynı döneme göre 12.4 milyondan 7.4 milyona gerileyerek pazar payını da yüzde 4.8'e düşürdü. 

Symbian cihazları 18.3 milyondan 6.8 milyona düşerek pazar payını da yüzde 16.9'dan yüzde 4.4'e geriletti. Windows Phone/Mobile cihazları ise geçen yıl aynı döneme göre 2.5 milyondan 5.4 milyona çıkarak pazar payını yüzde 3.5'e çıkarmayı başardı.

Araştırmada sadece Android ve Windows Phone akıllı telefonlarının pazar payını artırdığı görülüyor. Symbian ve Blackberry ise bir süredir düşüşte. iOS cihazları ise satışını artırmasına rağmen adeta patlama yapan Android cihazları karşısında pazar payını kaybediyor.

Yıl sonuna doğru Windows Phone 8 cihazlarının piyasaya çıkışı dengeleri bir miktar daha değiştirecektir.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23638712 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
blackberry daha güvenilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 7 yıl
carnador
Windows 8 arayüzü benimsenirse eğer Mobil OS kısmında Android ve IOS kullanıcılarının birçoğunu kendine çekecektir bana göre..Hoş, Microsoft kendi telefonunu çıkartıp, nokia ise Meego ile yola devam etseydi.. Şuan iyi bir rekabet ortamı oluşup, istediğimiz marka telefona daha ucuza elde edebilirdik..Allahtan android ve yolda gelmekte olan Firefox OS, Tizen OS ve geliştirilen Badaa varki özgürlük bakımından insanlara tatminkar çözümler sunuyor :)

hocam doğru diyorsun da bir işletim sisteminin arkasındaki destek ne kadar çok ise o kadar yayılıyor. şirketler adeta sidik yarışına girmiş gibi "999.999+ uygulama aplikasyon mağzamızda sizleri bekliyor" lafları yaptıkça kullanıcıları kendilerine çekiyor. o saydığınız işletim sistemleri bir nevi deneme ve farklılık için piyasada olur ama asla harika yükselişler gösteremez inancındayım. meego için negatif yorumları mumla ararken aynı şekilde piyasada aktif N9 bulmak için de mumla aramak gerek. çünkü destek yok. meego istisna tabi ama RIM'in halini, Badaa'nın halini de görüyoruz.
şu an en iyi alternatif de window phone 8 mobil alanda. forumda window ile ilgili eksi basanlar var da bunların %80i ancak vidyolardan izlemiş ve kullanmadan beğenmemiş kişiler. ben kullanmış biri olarak beğendim ve inşallah çıktığı zaman da yurtdışından getireceğim bi windows phone 8'li telefon.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

carnador

Windows 8 arayüzü benimsenirse eğer Mobil OS kısmında Android ve IOS kullanıcılarının birçoğunu kendine çekecektir bana göre..Hoş, Microsoft kendi telefonunu çıkartıp, nokia ise Meego ile yola devam etseydi.. Şuan iyi bir rekabet ortamı oluşup, istediğimiz marka telefona daha ucuza elde edebilirdik..Allahtan android ve yolda gelmekte olan Firefox OS, Tizen OS ve geliştirilen Badaa varki özgürlük bakımından insanlara tatminkar çözümler sunuyor :)


hocam doğru diyorsun da bir işletim sisteminin arkasındaki destek ne kadar çok ise o kadar yayılıyor. şirketler adeta sidik yarışına girmiş gibi "999.999+ uygulama aplikasyon mağzamızda sizleri bekliyor" lafları yaptıkça kullanıcıları kendilerine çekiyor. o saydığınız işletim sistemleri bir nevi deneme ve farklılık için piyasada olur ama asla harika yükselişler gösteremez inancındayım. meego için negatif yorumları mumla ararken aynı şekilde piyasada aktif N9 bulmak için de mumla aramak gerek. çünkü destek yok. meego istisna tabi ama RIM'in halini, Badaa'nın halini de görüyoruz.

şu an en iyi alternatif de window phone 8 mobil alanda. forumda window ile ilgili eksi basanlar var da bunların %80i ancak vidyolardan izlemiş ve kullanmadan beğenmemiş kişiler. ben kullanmış biri olarak beğendim ve inşallah çıktığı zaman da yurtdışından getireceğim bi windows phone 8'li telefon.

Windows 8 Phone ile İPhone arasında bende gidip geliyorum zaten.. Mac sahibi olunca İphone daha ağır basıyor ama bakalım hayırlısı :))

Windows 8'e laf eden bence değişimden korkan insandır. Ben 12 yıldır Pc kullanıyorum yaklaşık, ilk defa bir arayüzü bu kadar çok beğendim.. Mobil olsun, masaüstü olsun.. O renklerin uyumu, sadelik, Temiz ekran ve gereksiz hiçbirşeye yer verilmemesi.. Windows 8 acayip satacak bana göre ve bu Nokia ve diğer üreticilere pozitif yansıyacaktır..Geçenlerde forumda arkadaşın biri, 5 inç civarı bir nokia telefon fotoğrafı koymuştu o eğer gerçek olursa söylenenler gibi.. Nokia çok iddialı giriş yapar piyasaya ve Türkiye pazarında ciddi satar hemde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Android iyi bir sistem ancak heryerde kullanılması bence ileride korkunç bir hal alabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakarboy 7 yıl
halen android ve ios diye kıyaslama yapıyoruzya.
bu bana çok komik geliyor. :)
ios tek düzel bir cihaz gurubu içinçalışan birişletim sistemi iken.
android piyasadaki coğunluk cihazlar için kullanılan bir işletim sistemi.
böylesine bir kriter ve karşılaştırma kıstası bence çok yanlış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Durmaz_ 7 yıl
Bu windows phone 8 cihazları bana Zune ile aynı kaderi paylaşacakmış gibi geliyor. Telefonda o sistem vista gibi çalışırsa microsoft'un işi zor bekleyip görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 7 yıl
Bu gidişle androidi tv kumandasına bile sokacaklar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Android haklı bir başarı ile bir numarada ve yükselişte şuan.. Özellikle Jelly Bean atağı çok ama çok iyi oldu. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 7 yıl
Tam beklediğim gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
4.1 jelly beanli nexus kullandikdan sonra digerleri cok bos gelmeye basladi. yakin zamanda donanim olarak gelissede yazilim olarak ios cok bir ilerleme gostermezken, android kendini baya gelistirdi. 4.1 gazetelerin o agir portal sayfalarinda resmen ucarak geziyor. sanirsin google search sayfasindasin. ilk defa telefonda gercek manada pc dekine denk bir internet kullanimi gordum. apple iphone un ekranini buyutup web tarayicisini gelistirmezse onumuzdeki gunlerde rekabette zorlanmaya basliyacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 7 yıl
NOKIA WORLD'ta tanıtılacak üst seviye 4 adet WP8 'li NOKIA telefonu bekliyorum, ondan sonra Türkiyeye gelmesini bekleyecem ve yıl sonuna doğru da sahibi olacam. Bu kadar basit, bu güncellemelerden sonraki ağırlaşması sebebiyle androit benim için çoktan bitmiştir, böyle rezalet görmedim, samsung mamsung hikaye, Apple bunların yanında adam gibi adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oxeman 7 yıl
Konu başlığı Nasa:Dünya güneşin etrafında dönmektedir olsaymış daha sansasyonel olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1912 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
3 etiket daha idc smartphone ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim