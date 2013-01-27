IDC : Huawei son çeyrekte akıllı telefon pazarında üçüncülüğe yükseldi





Geçtiğimiz yıl geneli itibariyle akıllı telefon Samsung, Apple ve Nokia sıralamasına pek çok analizde rastlarken, geçen yılın son çeyreğinde ise sıralamada önemli değişiklikler olduğu göze çarpıyor.





IDC tarafından yapılan analize göre geçen yıl son çeyrekte Samsung 63.7 milyon akıllı telefon satışı ile liderken, Apple 47.8 milyon akıllı telefon satışı ile ikinci sırada. Bu ikili yüzde 29 ve yüzde 21.8 pazar payını paylaşıyor. İkilinin arkasında ise bu kez sürpriz bir isim yer alıyor. Normalde ilk beşe bile giremeyen Çinli Huawei, 10.8 milyon akıllı telefon satışı ile üçüncü sırada yerini alıyor.





Huawei genelde operatörlere sağladığı mobil cihazlar ile bilinirken, özellikle geçen yıl hem kendi işlemcisi hem de iddialı akıllı telefon ve tablet modelleri ile çıkışa geçti. Firmanın Nokia'yı geçerek üçüncülük koltuğuna oturacağı daha önceden dile getiriliyordu. Yıl geneli için olmasa da yılın dördüncü çeyreği için bu gerçekleşti.





Firma CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD ekranlı ve 6.1 inç boyutunda iki yeni model tanıtırken, MWC 2013 fuarına da oldukça iddialı modellerle geliyor. Bu bakımdan firmanın bu yıl üçüncülük pozisyonunu koruyacağı ve Nokia'yı saf dışı bırakacağı konuşuluyor.





Listede Sony 9.8 milyon adet akıllı telefon, ZTE de 9.5 milyon adet akıllı telefon satışı ile Huawei'yi takip ediyor. Listenin ilk iki sırasının bu yıl değişmesi beklenmiyor. Ancak özellikle kalan üç firmanın bu yıl iddialı modelleri göz önüne alındığında sıralamada değişiklik yaşanması muhtemel.





Cep telefonu satışlarına bakıldığında ise Samsung 111 milyon cihaz satışı ile birinci, Nokia 86.3 milyon adet cihaz satışı ile ikinci, Apple 47.8 milyon adet cihaz satışı ile üçüncü sırada. Ardından 17.6 milyon cihaz satışı ile ZTE, 15.8 milyon cihaz satışı ile Huawei geliyor. Aradaki farkların kapanmasının bu yıl için zor olduğu ifade edilirken, yıl sonunda ilk beş firmanın değişmeyeceği öngörülüyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413#.UQWQhCevHpD