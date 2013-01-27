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IDC : Huawei son çeyrekte akıllı telefon pazarında üçüncülüğe yükseldi

6 yıl
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22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IDC : Huawei son çeyrekte akıllı telefon pazarında üçüncülüğe yükseldi

Geçtiğimiz yıl geneli itibariyle akıllı telefon Samsung, Apple ve Nokia sıralamasına pek çok analizde rastlarken, geçen yılın son çeyreğinde ise sıralamada önemli değişiklikler olduğu göze çarpıyor.

IDC tarafından yapılan analize göre geçen yıl son çeyrekte Samsung 63.7 milyon akıllı telefon satışı ile liderken, Apple 47.8 milyon akıllı telefon satışı ile ikinci sırada. Bu ikili yüzde 29 ve yüzde 21.8 pazar payını paylaşıyor. İkilinin arkasında ise bu kez sürpriz bir isim yer alıyor. Normalde ilk beşe bile giremeyen Çinli Huawei, 10.8 milyon akıllı telefon satışı ile üçüncü sırada yerini alıyor.

Huawei genelde operatörlere sağladığı mobil cihazlar ile bilinirken, özellikle geçen yıl hem kendi işlemcisi hem de iddialı akıllı telefon ve tablet modelleri ile çıkışa geçti. Firmanın Nokia'yı geçerek üçüncülük koltuğuna oturacağı daha önceden dile getiriliyordu. Yıl geneli için olmasa da yılın dördüncü çeyreği için bu gerçekleşti.

Firma CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD ekranlı ve 6.1 inç boyutunda iki yeni model tanıtırken, MWC 2013 fuarına da oldukça iddialı modellerle geliyor. Bu bakımdan firmanın bu yıl üçüncülük pozisyonunu koruyacağı ve Nokia'yı saf dışı bırakacağı konuşuluyor.

Listede Sony 9.8 milyon adet akıllı telefon, ZTE de 9.5 milyon adet akıllı telefon satışı ile Huawei'yi takip ediyor. Listenin ilk iki sırasının bu yıl değişmesi beklenmiyor. Ancak özellikle kalan üç firmanın bu yıl iddialı modelleri göz önüne alındığında sıralamada değişiklik yaşanması muhtemel.

Cep telefonu satışlarına bakıldığında ise Samsung 111 milyon cihaz satışı ile birinci, Nokia 86.3 milyon adet cihaz satışı ile ikinci, Apple 47.8 milyon adet cihaz satışı ile üçüncü sırada. Ardından 17.6 milyon cihaz satışı ile ZTE, 15.8 milyon cihaz satışı ile Huawei geliyor. Aradaki farkların kapanmasının bu yıl için zor olduğu ifade edilirken, yıl sonunda ilk beş firmanın değişmeyeceği öngörülüyor.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413#.UQWQhCevHpD Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl
DH Misafiri
Apple gibi tapılacak bir şirket varken kim bunları alır?

Bu kafir kulunu ıslah eyle yarabbi !
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AERN 6 yıl
Yeni ürünleri güzel duruyor gerçekten.
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wentworthscofield 6 yıl
Rapora göre toplam mobil cihaz satışı düşmüş bu kadar hareketli bir pazar için çok garip bir durum
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Krone 6 yıl
Özellikle Asya müşterileri için çalışan bir şirket bana göre Avrupa'ya da destek sağlarsa 1. bile olabilir.
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V4LKyR 6 yıl
ssbrutality
DH MisafiriApple gibi tapılacak bir şirket varken kim bunları alır?
Apple,Samsung Ve Benzeri Firmaların Bu Misafirlere Ayırdığı Ödenekten Bizde İsteriz :)) Acep Ne Kadar Fon Alıyor Bu Yeğenler? Adamdaki Yoruma Bak Arkadaş Ya,Görende Steve Jobs ın Kaynı,Appleın Eltisi Sanır :)))))

Olmadığını nereden biliyoruz? :) Böyle dediğine göre demekki Apple ile duygusal bir bağı var.
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ssbrutality 6 yıl
DH Misafiri
Apple gibi tapılacak bir şirket varken kim bunları alır?

Apple,Samsung Ve Benzeri Firmaların ''Bu Misafirlere'' Ayırdığı Ödenekten Bizde İsteriz :)) Acep Ne Kadar Fon Alıyor Bu Yeğenler?
Adamdaki Yoruma Bak Arkadaş Ya,Görende Steve Jobs ın Kaynı,Apple'ın Eltisi Sanır :)))))
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PinHim 6 yıl
1.liğe yükselse bile yazılım desteği ile bizi rezil etti. İdeos x5 kullanıcılarının çok ahını aldı. İlk aldığımda herkese öneriyorken şimdi kesinlikle tekrar kullanacağım bir marka değil.
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onsos1100 6 yıl
işin aslı böyle değil tabiki...
huawei çin'de çok telefon satıyor doğru ama satılan cihazlar bizim gördüğümüz amiral gemileri değil..amiral gemisi cihazları kendi seviyelerini göstermek için çıkarıp satıyorlar.

asıl satış ise turkcell maxiphone avea in touch tarzı cihazlardan ve çin pazarında alt-orta segmentten kazanıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Sony'nin hedefine ulaşmasına pek birşey kalmamış, daha geçen hedefimiz ilk üç diyorlardı. (:
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talerk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony'nin hedefine ulaşmasına pek birşey kalmamış, daha geçen hedefimiz ilk üç diyorlardı. (:

eğer böyle iddialı üst seviye çıkarmaya devam edip bunu orta seviye f/p ürünleri ile de süslerle ve üstüne de guncellemelerde de başarılı olursa 3. lüğü sağlama alir ama ben en azından 2 yıl daha ilk ikinin değişmeyeceğini düşünüyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Apple gibi tapılacak bir şirket varken kim bunları alır?
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple gibi tapılacak bir şirket varken kim bunları alır?


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talerk 6 yıl
hiç kusura bakmasinlar samsung sony htc varken ben gidip huawei almam zaten telefonlarının büyük çoğunluğunuda Çin de satıyorlardır muhtemelen
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erci501 6 yıl
Elop şimdi çıkar millete akıl verir :)
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