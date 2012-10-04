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IDC : Hyper-V, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de sunucu sanallaştırma pazarı lideri oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sunucu sanallaştırma pazarında önemli başarılara imza atan Hyper-V, 2012 yılı ikinci çeyrek sanallaştırma pazarı araştırmasına göre ülkemizde de dahil 11 ülkede pazarın lideri oldu.

IDC analiz firması tarafından yapılan Virtualization Tracker adlı araştırmaya göre, x86+EPIC Virtualization Host sonuçlarında Hyper-V en yakın rakibini yüzde 3.2 pazar payı ile geride bırakarak yüzde 41.9 pazar payına yükseldi ve lider oldu. Piyasaya çıkan yeni sunuculardaki sanallaştırma oranına bakıldığında yine Hyper-V, yüzde 44.7 oran yakalayarak en yakın rakibini yüzde 10.6 geride bıraktı.

Türkiye'de Turkcell, Koçsistem, Fintek, Finansbank gibi pek çok önemli kurum Hyper-V çözümlerine bünyelerinde yer veriyor ve maliyetleri büyük ölçüde düşürüyor.

Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformları Ürün Müdürü Kadir Şener, büyük ölçekteki işletmelerin sanallaştırmadan özel bulut yapılarına doğru geçtiğini, KOBİ'lerin ise sanallaştırma ile maliyetleri azalttıklarını, bu aşamada Microsoft'un fiziksel işlemci başına lisanslama yapması sayesinde düşük maliyet elde edildiğini ve her ölçekteki müşterilerin yoğun bir ilgi gösterdiklerini aktardı. 

Ayrıca sektördeki diğer ürünlerin makine başı veya RAM kısıtlamalı alternatif lisanslama politikalarının 1 ila 3 yıl içerisinde, eş değerdeki Microsoft Özel Bulut çözümlerinden 5-10 kat daha masraflı olacağını dile getirdi.

Koçsistem Birim Yönetici Murat Akın Irmak, Hyper-V çözümüne çok önem verdiklerini, bu sayede yüksek verimlilik sunan Özel Bulut sistemine geçebileceklerini ve müşterilerine de Windows Server 2012 Hyper-V ile çalışmaları yönünde telkinlerde bulunduklarını belirtti.

Turkcell Altyapı Operasyonlarından Sorumlu Bölüm Başkanı Bülent Saltürk, Turkcell'in üçte birinin Hyper-V üzerinde çalıştığını ve gerekli yatırımları yaparak bundan sonra tüm Windows Server sanal makinelerini Hyper V ile sanallaştırma kararı aldıklarını ifade etti.

Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Servis Müdürü Serdar Sunar; NIC teaming, Hyper-V Canlı Aktarım, Hyper-V Storage Canlı Aktarımı ve Hyper-V Replica gibi özellikleri kullanarak hem maliyetlerini düşürdüklerini hem de daha güçlü bir altyapıya kavuştuklarını vurguladı.

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catborise 6 yıl
vmware hatasından döndü vsphere 5.1 versiyonu ile ram kısıtlamasını kaldırıp eski haline dönüş yaptı. gözünü sevdiğimin rekabeti... microsoft vmware in hatasının bedelini fena ödetti/ödetiyor. VMware imana geldi ama işe yarar mı bundan sonra bilemem.
vmware bu işin master yodası, ama...
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spawn89 6 yıl
Ya arkadaşlar bu sanallaştırmayla ilgili kafama bir şey takıldı. Şimdi virtualboxı yükledik içinede atıyorum win7 kurdum. Benim kendi makinemde winxp olsun. Şimdi sorum şu ben bu win7 yle napabilirim
ne işe yarar? Sonuçta gidipte direk winxp ve win7 ikisi birlikte veri aktarımı yapamıcak
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Rock_Rage 6 yıl
V4LKyR
Rock_Rage
bayraakİlk kez duyuyorum ne oluyor bu Hyper V ?
Sunucu sanallastırma platformudur.SAYGILARLA
Oracle VirtualBox gibi bir şey midir bu acaba?

Evet onun gelismis ve profesyonel amaclar için kullanılan versiyonu diyebiliriz.
SAYGILARLA
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Amedra 6 yıl
Dostum sen şu "SAYGILARLA" kelimesini bence imzana taşı.
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Rock_Rage 6 yıl
iakgul
Microsoft, VmWarein 5.0 versiyonu ile icat ettiği dünyanın en aptalca lisanslama modeli olan hatasına dua etsin yoksa kimsenin geçeceği yoktu Miciye. Biz bile 120 Serverlık mimarimizi sırf bu ağır lisans yükü nedeni ile Hyper-v 3.0a taşıma kararı aldık.

Vmware musterilerin kendisinden vazgecemeyecegini dusunerek buyuk bir hata yapmıs :)
SAYGILARLA
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iakgul 6 yıl
Microsoft, VmWare'in 5.0 versiyonu ile icat ettiği dünyanın en aptalca lisanslama modeli olan hatasına dua etsin yoksa kimsenin geçeceği yoktu Mici'ye. Biz bile 120 Server'lık mimarimizi sırf bu ağır lisans yükü nedeni ile Hyper-v 3.0'a taşıma kararı aldık.
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idris 6 yıl
Microsoft firmasının sunucu sanallaştırma işlemleri için geliştirdiği x64 mimarili bilgisayarlar için Hypervisor tabanlı bir sanallaştırma teknolojisidir.
VirtualBox yada VMware Workstation gibi ürünlerle kıyaslanmaz. Çok daha profesyonel sanallaştırma çözümleri sunmaktadır.
Olsa olsa Citrix XenServer yada VMware vSphere vb. gibi sistemlerle karşılaştırılabilir.
Evde kullanmak için değildir. Sunucu sistemler içindir.
Kabaca şöyle açıklayalım. Bir şirkete 10 tane sunucu gerektiğinde 10 ayrı sunucu almak yerine bir veya birkaç tane güçlü sunucu alarak ihtiyaç duyulan sunucuları sanallaştırmak kaynak yönetimi açısından daha verimli olabilmektedir.
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V4LKyR 6 yıl
Rock_Rage
bayraakİlk kez duyuyorum ne oluyor bu Hyper V ?
Sunucu sanallastırma platformudur.SAYGILARLA

Oracle VirtualBox gibi bir şey midir bu acaba?
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Rock_Rage 6 yıl
bayraak
İlk kez duyuyorum ne oluyor bu Hyper V ?

Sunucu sanallastırma platformudur.
SAYGILARLA
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bayraak 6 yıl
İlk kez duyuyorum ne oluyor bu Hyper V ?
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