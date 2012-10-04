IDC : Hyper-V, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de sunucu sanallaştırma pazarı lideri oldu

Sunucu sanallaştırma pazarında önemli başarılara imza atan Hyper-V, 2012 yılı ikinci çeyrek sanallaştırma pazarı araştırmasına göre ülkemizde de dahil 11 ülkede pazarın lideri oldu.





IDC analiz firması tarafından yapılan Virtualization Tracker adlı araştırmaya göre, x86+EPIC Virtualization Host sonuçlarında Hyper-V en yakın rakibini yüzde 3.2 pazar payı ile geride bırakarak yüzde 41.9 pazar payına yükseldi ve lider oldu. Piyasaya çıkan yeni sunuculardaki sanallaştırma oranına bakıldığında yine Hyper-V, yüzde 44.7 oran yakalayarak en yakın rakibini yüzde 10.6 geride bıraktı.





Türkiye'de Turkcell, Koçsistem, Fintek, Finansbank gibi pek çok önemli kurum Hyper-V çözümlerine bünyelerinde yer veriyor ve maliyetleri büyük ölçüde düşürüyor.





Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformları Ürün Müdürü Kadir Şener, büyük ölçekteki işletmelerin sanallaştırmadan özel bulut yapılarına doğru geçtiğini, KOBİ'lerin ise sanallaştırma ile maliyetleri azalttıklarını, bu aşamada Microsoft'un fiziksel işlemci başına lisanslama yapması sayesinde düşük maliyet elde edildiğini ve her ölçekteki müşterilerin yoğun bir ilgi gösterdiklerini aktardı.





Ayrıca sektördeki diğer ürünlerin makine başı veya RAM kısıtlamalı alternatif lisanslama politikalarının 1 ila 3 yıl içerisinde, eş değerdeki Microsoft Özel Bulut çözümlerinden 5-10 kat daha masraflı olacağını dile getirdi.





Koçsistem Birim Yönetici Murat Akın Irmak, Hyper-V çözümüne çok önem verdiklerini, bu sayede yüksek verimlilik sunan Özel Bulut sistemine geçebileceklerini ve müşterilerine de Windows Server 2012 Hyper-V ile çalışmaları yönünde telkinlerde bulunduklarını belirtti.





Turkcell Altyapı Operasyonlarından Sorumlu Bölüm Başkanı Bülent Saltürk, Turkcell'in üçte birinin Hyper-V üzerinde çalıştığını ve gerekli yatırımları yaparak bundan sonra tüm Windows Server sanal makinelerini Hyper V ile sanallaştırma kararı aldıklarını ifade etti.





Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Servis Müdürü Serdar Sunar; NIC teaming, Hyper-V Canlı Aktarım, Hyper-V Storage Canlı Aktarımı ve Hyper-V Replica gibi özellikleri kullanarak hem maliyetlerini düşürdüklerini hem de daha güçlü bir altyapıya kavuştuklarını vurguladı.