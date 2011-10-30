IDC : Mobil cihaz sevkiyatında Nokia 3. çeyrek lideri, Samsung ve ZTE yükselişte, Apple 5. sırada

Haber Editörü
30 Eylül itibariyle 2011 yılı 3. çeyrek döneminin sona ermesinin ardından firmaların gerek mali raporları gerekse ürün satış rakamları kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Akıllı telefon sevkiyatının ardından mobil pazarın nabzını tutan IDC de mobil telefon sevkiyatı raporlarını dün yayınladı.
Rapora göre 2011 3. çeyrek itibariyle Nokia liderliğini sürdürürken Samsung ikinci, LG üçüncü, ZTE dördüncü, Apple da beşinci sırayı aldı.
Nokia her ne kadar düşüşlere rağmen liderliğini devam ettirse de Samsung aradaki farkı kapatmak üzere. Nokia 3. çeyrekte 106.6 milyon mobil cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Pazar payı yüzde 27.1. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 110.4 milyon iken pazar payı yüzde 31.6'ydı.
Samsung güçlü satışlarla bu çeyrekte 87.8 milyon cihaz sevkiyatı yaptı. Pazar payı da yüzde 22.3'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde sevkiyat 71.4 milyon pazar payı yüzde 20.5 olarak tespit edilmişti.
LG en büyük düşüşü yaşayan firma oldu. 21.1 milyon cihaz sevkiyatı ve yüzde 5.4 pazar payı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 28.4 milyon ve yüzde 8.1 olarak ölçülmüştü. Yıl bazında gerileme yüzde 25.7 olarak ortaya çıkıyor.
Son dönemin parlayan yıldızlarından Çinli ZTE de 19.1 milyon cihaz sevkiyatı ve yüzde 4.9'luk pazar payı ile Apple'ı geride bıraktı.
Apple ise yıl bazında yüzde 21.3 artış kaydetmesine karşın rakiplerinin gerisinde kaldı. 17.1 milyon ürün sevkiyatı ve yüzde 4.3'lük pazar payı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 14.1 milyon sevkiyat ve yüzde 4.0 pazar payı şeklindeydi.
Asya/Pasifik bölgesinde özellikle standart işletim sistemli telefonlara büyük bir ilgi var. Çin ve Hindistan'da çift SIM kartlı Nokia ve klon modeller büyük ilgi görüyor.
Batı Avrupa pazarı son dönemlerdeki ekonomik dalgalanma nedeniyle akıllı telefon ve standart işletim sistemli telefonlara olan talebini azaltmış durumda.
Kuzey Amerika kıtasında yeni iPhone beklentisi Apple'ı yavaşlatırken Android'i satışların odağı haline getirdi ve LG, Motorola, Samsung gibi firmaların amiral gemisi modelleri kendilerine yer buldu.
Latin Amerika pazarı akıllı telefon modelleri başta olmak üzere yükselme döneminde. Bu dönemde en karlı firmalar bölgede hakim olan Çinli üreticiler.
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Örümcek kafalılar hemen - yi yapıştırmışlar.umrumdada değil. bende sevmem nokia fakat bunlar doğru. telefon sadece üst seviye birşey değildir.Tabi bunu bazılarının anlaması çok zor.
biliyorum hatta haberi forumda ilk ben paylaştım forum.donanimhaber.com/...
ama arkadaş çok taraflı bir yorum yapmış
söylemek istediğim apple ile karşılaştırılacak ise amiral gemileri karşılaştırılmalı çünkü samsung sattığı akıllı cihazlar arasında 400 liradan 1500 liraya kadar bir çok android ve bada model mevcut bu şekilde karşılaştırırsak zaten samsung un geçememesi ayıp ama apple ın bu kadar çok modeli olmadığı için iphone a rakip bir model seçilmeli ve öyle karşılaştırılmalı galaxy s2 ile iphone 4 mesela ...
buda adil bir karsilastirma olmaz. iphone tercih eden apple yada ios icin tercih ediyor. bu durumda secenegi sadece iki uc model. dogal olarak tum satis tek modelde odaklanacaktir. ama android yada samsung diye tercih yapan icin s2, s, galaxy r, galaxy note, nexus. amiral gemilerini karsilastiralim desek bile hangi amiral gemisi s2 mi, note mu, nexus mu. hepsininde birbirinden ustun yanlari var. hepside ayri amiral gemisi. en ust seviye tercih yapanlarin tek secimi bu diyebilcegimiz bir urun yok.
bence bu karsilastirma gayet adil. bir firmanin tum akilli telefonlariyla diger firmanin tum akilli telefonlarini karsilastirmak. sayet firmalari karsilastircaksak. platfotmlar ayri hikaye.
sen samsung un sattığı 87 milyon cihazın hepsinin galaxy olduğunu mu sanıyorsun apple ın hiç 100-200 liraya satılan telefonu var mı ? biraz mantıklı yorum yap bu tablo cep telefonu satışları için sadece akıllı telefon satışları için değil
samsung akilli telefon satislarindada apple'i gecmis durumda. yani artik tek bir android markasi tek basina appledan daha fazla satis yapiyor.
adamlar tek bir iphone la dünyaları götürdü siz hala olayın neresindesiniz
ilk fırsatta da ip 4s alıcam.
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