IDC : Mobil cihaz sevkiyatında Nokia 3. çeyrek lideri, Samsung ve ZTE yükselişte, Apple 5. sırada

30 Eylül itibariyle 2011 yılı 3. çeyrek döneminin sona ermesinin ardından firmaların gerek mali raporları gerekse ürün satış rakamları kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Akıllı telefon sevkiyatının ardından mobil pazarın nabzını tutan IDC de mobil telefon sevkiyatı raporlarını dün yayınladı.





Rapora göre 2011 3. çeyrek itibariyle Nokia liderliğini sürdürürken Samsung ikinci, LG üçüncü, ZTE dördüncü, Apple da beşinci sırayı aldı.





Nokia her ne kadar düşüşlere rağmen liderliğini devam ettirse de Samsung aradaki farkı kapatmak üzere. Nokia 3. çeyrekte 106.6 milyon mobil cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Pazar payı yüzde 27.1. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 110.4 milyon iken pazar payı yüzde 31.6'ydı.





Samsung güçlü satışlarla bu çeyrekte 87.8 milyon cihaz sevkiyatı yaptı. Pazar payı da yüzde 22.3'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde sevkiyat 71.4 milyon pazar payı yüzde 20.5 olarak tespit edilmişti.





LG en büyük düşüşü yaşayan firma oldu. 21.1 milyon cihaz sevkiyatı ve yüzde 5.4 pazar payı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 28.4 milyon ve yüzde 8.1 olarak ölçülmüştü. Yıl bazında gerileme yüzde 25.7 olarak ortaya çıkıyor.





Son dönemin parlayan yıldızlarından Çinli ZTE de 19.1 milyon cihaz sevkiyatı ve yüzde 4.9'luk pazar payı ile Apple'ı geride bıraktı.





Apple ise yıl bazında yüzde 21.3 artış kaydetmesine karşın rakiplerinin gerisinde kaldı. 17.1 milyon ürün sevkiyatı ve yüzde 4.3'lük pazar payı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 14.1 milyon sevkiyat ve yüzde 4.0 pazar payı şeklindeydi.





Asya/Pasifik bölgesinde özellikle standart işletim sistemli telefonlara büyük bir ilgi var. Çin ve Hindistan'da çift SIM kartlı Nokia ve klon modeller büyük ilgi görüyor.





Batı Avrupa pazarı son dönemlerdeki ekonomik dalgalanma nedeniyle akıllı telefon ve standart işletim sistemli telefonlara olan talebini azaltmış durumda.





Kuzey Amerika kıtasında yeni iPhone beklentisi Apple'ı yavaşlatırken Android'i satışların odağı haline getirdi ve LG, Motorola, Samsung gibi firmaların amiral gemisi modelleri kendilerine yer buldu.





Latin Amerika pazarı akıllı telefon modelleri başta olmak üzere yükselme döneminde. Bu dönemde en karlı firmalar bölgede hakim olan Çinli üreticiler.