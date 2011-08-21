IDC: Oyun konsolu pazarı 2012'de sıçrama yapacak

Video oyunları pazarını uzun süre domine eden PC ve oyun konsolları akıllı telefon ve tablet trendinin yükselmesiyle kan kaybetmeye başladı. Araştırmalara göre 2000 yılında toplam oyun pazarının yüzde 80'ine sahip olan konsollar 2011 yılında yüzde 40 civarına gerilemiş durumda. Tahminler mobil oyun pazarının konsolları geride bırakacağını söylerken IDC tam tersi bir raporu kamuoyuna duyurdu.





IDC; Dünyada Oyun ve İnteraktif Konsollar 2011-2015 Tahmini adını verdiği çalışmasının sonuçlarına göre 2012 yılından itibaren yükselişe geçecek oyun konsolları 2015 yılına kadar piyasanın hakimi olmaya devam edecek.





IDC yöneticisi Lewis Ward konsol donanımı ve disk tabanlı oyun gelirlerinde 2011 yılında biraz azalma olacağını ancak bunun geçici olacağını belirtiyor. Çünkü hali hazırdaki konsolların en genci bile 5 yaşına gelmiş durumda. Bu da oyuncuların satın alma eğilimini etkiliyor.





Gelecek yıl piyasaya çıkacak Wii U konsolu, 2014 civarında Microsoft'un yenilemesi beklenen yeni eğlence konsolu ve 2015 yılında çıkacak Sony PS4 ile birlikte daha gelişmiş oyunlar konsol pazarının sonraki yıllarda da ilgi odağı olmasını sağlayacak.





Global konsol donanımları ve disk yazılımları 2015 yılına kadar yıl bazında yüzde 3.6 artarak 39.7 milyar dolara ulaşacak. Gelişmekte olan ülkelerin satışları gelişmiş ülkelerdeki satışların iki katı olacak.





Ancak aktif olarak kullanılan konsol sayısının 2015 yılında 257 milyon civarında olması bekleniyor. Evlerdeki kullanım oranı ise yüzde 12.7 olacak. Bu oran 2011 yılından yüzde 1 daha az. Bu da mobil ve PC oyunlarının daha aktif olarak kullanılacağını gösteriyor.





Ayrıca 2015 yılında oyun konsolları arasında en aktif kullanılan modelin PS3 olacağı da belirtiliyor.