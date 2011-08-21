IDC: Oyun konsolu pazarı 2012'de sıçrama yapacak

Haber Editörü
Video oyunları pazarını uzun süre domine eden PC ve oyun konsolları akıllı telefon ve tablet trendinin yükselmesiyle kan kaybetmeye başladı. Araştırmalara göre 2000 yılında toplam oyun pazarının yüzde 80'ine sahip olan konsollar 2011 yılında yüzde 40 civarına gerilemiş durumda. Tahminler mobil oyun pazarının konsolları geride bırakacağını söylerken IDC tam tersi bir raporu kamuoyuna duyurdu.
IDC; Dünyada Oyun ve İnteraktif Konsollar 2011-2015 Tahmini adını verdiği çalışmasının sonuçlarına göre 2012 yılından itibaren yükselişe geçecek oyun konsolları 2015 yılına kadar piyasanın hakimi olmaya devam edecek.
IDC yöneticisi Lewis Ward konsol donanımı ve disk tabanlı oyun gelirlerinde 2011 yılında biraz azalma olacağını ancak bunun geçici olacağını belirtiyor. Çünkü hali hazırdaki konsolların en genci bile 5 yaşına gelmiş durumda. Bu da oyuncuların satın alma eğilimini etkiliyor.
Gelecek yıl piyasaya çıkacak Wii U konsolu, 2014 civarında Microsoft'un yenilemesi beklenen yeni eğlence konsolu ve 2015 yılında çıkacak Sony PS4 ile birlikte daha gelişmiş oyunlar konsol pazarının sonraki yıllarda da ilgi odağı olmasını sağlayacak.
Global konsol donanımları ve disk yazılımları 2015 yılına kadar yıl bazında yüzde 3.6 artarak 39.7 milyar dolara ulaşacak. Gelişmekte olan ülkelerin satışları gelişmiş ülkelerdeki satışların iki katı olacak.
Ancak aktif olarak kullanılan konsol sayısının 2015 yılında 257 milyon civarında olması bekleniyor. Evlerdeki kullanım oranı ise yüzde 12.7 olacak. Bu oran 2011 yılından yüzde 1 daha az. Bu da mobil ve PC oyunlarının daha aktif olarak kullanılacağını gösteriyor.
Ayrıca 2015 yılında oyun konsolları arasında en aktif kullanılan modelin PS3 olacağı da belirtiliyor.
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Tabletlerin konsollarla benzer performans sunabileceği zamanlarda kimsenin gidipte konsol alacağını sanmıyorum.
Benzer bir konuda bu düşüncemin neye dayandığını söyledim.
Qualcom 2012-2013 yıllarında ps3 performansını, 2015 yılından sonra ise ps3 den çok daha yüksek performanslı mobil cihazlar üretilebileceğini söyledi. Eğer bu doğruysa (ki qualcom boş bir firma değil, dedikleri muhtemelen doğrudur) konsolların ciddi anlamda fark yaratmaları gerekecek ki bu günkü kadar tutulsun.
Konsol kullanıcıların en azından %30'u bile 2015 yılındaki çıkacak olan konsollardan yarı yarıya daha az performanslı bir tablet aldıklarında konsol istemeyeceklerdir. Tablet o kullanıcılara yetecektir. Taşınabilir, hafif, dokunmatik entegre ekranlı, bilgisayar olarak her an her yerde kullanılabilir ürünler varken birisi neden bir konsol alsın kendisine yettiği oranda oyun performansı alabiliyor ise???
Tablet furyası PS furyasının önünde seyredeceğini düşünüyorum. PS4,tabletlerden hızlı bile olsa yinede tabletler o zamana kadar ciddi sıçramalar yaşayacağından oyun konsollarının ciddi kan kaybetmesi çok doğal...
Hangi tablet Grand Turismoyu çalıştıracak ? Tabletler Grand Turismonun giriş videosunu bile oynatamaz.
İleride pc oyunculuğu konsoldan çok tabletler yüzünden yara alacak.
Bahsedilen yeni nesil konsollar ise (Yeni çıkacak olanlar XBOX 720,PS4 vs.)kesinlikle hayal değil.
pcde her oynu oynayabilirsin gamepad denen icad pcye takılabiliryor konsola pc donanımını takınca daha hassas oluyo öylemi :D hile olayına gelirsek emin olki konsollardada hile var özellikle popüler oyunlarda bf3 çıkınca konsollar ile pclerin arasındaki farkı çok rahat anlayacaksın merak etme ;)
Senin ne kadar anladığın belli oluyor. Oyun açığına hile diyorsun. Hile bizzat ve isteyerek dışardan müdahale ile yapılandır. (Kod girme, Yama yapma, Arka planda program çalıştırma) Bilgisayarların işletim sisteminde mümkün olan
Oyun açığı ise oyun firmanın ve game testerların gözünden kaçan eksik noktalardır. Bu eksik noktalar genelde haritalarda olur. Mesela bir haritada sana kurşun işlemeyen bir yer keşfedersin veya gökyüzüne uçabileceğin bir nokta vs. oyunda bu noktayı bilen herkes aynı işlemi gerçekleştirebilir. Bir nevi o açıkları bilenlerle bilmeyenler arasında az da olsa avantaj farkı olabilir.
Yukarıda hile ve oyun açığının tanımını yaptım. Konsollarda sadece oyun açığı keşfedilirse oyuncuya fayda getirir. Pc de ise oyun açığı olduğu gibi ekstradan hile çalıştırılabilir. Buda işin suyunu çıkarmak ve diğer oyuncular arasında müthiş bir avantaj elde etmektir. Online oyundan alınacak zevk konsola göre yerlerde gezer.
Değerli dostum bana demişsin ya BF3 çıkınca konsol ve ps3 arasındaki farkı anlayacan diye bende diyorum ki asıl sen o farkı anlayacaksın. Single modunu pc de bitirince online a geçeceksin online da oynadığın 20 dakikadan 19 dakikası la hile yapan var la abi bu ne iş ya başlayacam hilelerine admin kimse yok mu alo şu adamı atın gibi muhabbetlerle geçecek. Seni ne admin ne steam kurtarabilecek. Sonra hatanı anlayıp apar topar konsoluna döneceksin. Temiz serverlarda temiz oyunlar oynayacaksın.
Bir gün herkes hile ile oyun açığı arasındaki farkı öğrenecek
Konsollardaki oyun açığını pc lerdeki hile+oyun açığı ile aynı kefeye koyuyorsunuz ya bu birşeyden anlamadığınızın hem pc hemde konsol geçmişinizin yeterli olmadığını gösterir. Bu işin üstadları kara kutu atarilerden, atari salonlarından, ibm 486 lardan bugünlere gelmiş insanların yaşadıklarını yaşasaydınız ne demek istediğimi anlardınız.
blu-ray kapasitesi çok yüksek olan bir teknoloji. çok katmanlı blu-ray'lere 50 gb+ yazılabiliyor. o yüzden ps4'te yeni bir formata ihtiyaç yok. xbox360 bile dvd kullanıyor daha.
PS4 bence yeni bir video formatı çıkmadığı sürece çıkmaz. PS1 VCD, PS2 DVD, PS3 BluRay. Bundan sonrası heralde PS4 3D olur diye düşünüyorum.